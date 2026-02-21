Alcaraz le dio una paliza de buen tenis a Fils y ganó el ATP 500 de Doha

El jugador de tenis Carlos Alcaraz confirmó su dominio absoluto en el circuito y ganó el torneo ATP 500 de Doha , tras vencer a Arthur Fils por 6/2 y 6/1 en apenas 51 minutos, una final sin equivalencias que dejó al español como líder indiscutido del inicio de la temporada 2026 y ratificó su condición de número uno.

Etcheverry pasó a octavos de final en el Open de Tenis de Río

Río Open de Tenis: Cerúndolo cayó ante Kopriva y quedó fuera en cuartos del torneo

El murciano impuso condiciones desde el primer punto y transformó la definición en un trámite, ya que rompió el saque rival en el arranque, manejó los tiempos con agresividad constante y neutralizó cualquier intento de reacción del joven francés.

La segunda manga profundizó la diferencia debido a que Alcaraz volvió a quebrar de entrada y encadenó juegos consecutivos hasta colocar un contundente 4-0 que liquidó cualquier suspenso.

Fils solo logró evitar el cero en el marcador, aunque jamás pudo discutir el control del encuentro. El español cerró la final con autoridad y levantó el trofeo tras una exhibición técnica y física que recordó a las grandes actuaciones históricas del circuito.

El título en Doha representa el 26º campeonato ATP de su carrera y el segundo de la temporada, ya que llegó luego de su consagración en el Abierto de Australia. El arranque de 2026 muestra números contundentes: doce victorias en doce partidos y una racha invicta que lo acerca a registros históricos del tenis moderno.

Registros históricos

El mejor inicio de año pertenece a Novak Djokovic con 41 triunfos consecutivos en 2011, mientras que figuras como Rafael Nadal y Roger Federer también aparecen entre las mejores marcas.

Lo que se viene en el tenis mundial

Además del trofeo, el éxito en Qatar amplió su ventaja en el ranking sobre Jannik Sinner y consolidó su liderazgo rumbo a la gira estadounidense de pista dura, con Indian Wells y Miami como próximos objetivos.

¿Cómo quedó el Ranking de ATP?

Top 10 del Ranking ATP tras el triunfo en Doha:

1. Carlos Alcaraz (España): 13.550 puntos

2. Jannik Sinner (Italia): 10.400

3. Novak Djokovic (Serbia): 5.280

4. Alexander Zverev (Alemania): 4.555

5. Lorenzo Musetti (Italia): 4.405

6. Alex de Miñaur (Australia): 4.235

7. Taylor Fritz (EE UU): 4.220

8. Félix Auger-Aliassime (Canadá): 4.080

9. Ben Shelton (EEUU): 4.050

10. Alexander Bublik (Kazajistán): 3.405