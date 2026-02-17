Etcheverry pasó a octavos de final en el Open de Tenis de Río

El jugador de tenis Tomás Etcheverry se quedó con el duelo argentino en el Rio Open al vencer a Francisco Comesaña por 3/6, 6/3 y 6/4, tras revertir un inicio adverso en un partido intenso. Otro que también ganó fue Román Burruchaga que despachó a Camilo Ugo Carabelli.
El platense, 51° del ranking, alcanzó por segunda vez los octavos de final en Río de Janeiro y confirmó su solidez en polvo de ladrillo. En la próxima ronda enfrentará al ganador del cruce entre el brasileño Luís Miguel y el lituano Vilius Gaubas.
El argentino mostró solidez desde el fondo y eficacia en los momentos clave para cerrar el partido en sets corridos y bajó del ranking a su compatriota, del puesto 46 al puesto 57.
Con este resultado, avanzó a los octavos de final, instancia en la que enfrentará al checo Vit Kopriva en busca de seguir en carrera.