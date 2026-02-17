17 de febrero de 2026 - 21:22

Etcheverry pasó a octavos de final en el Open de Tenis de Río

El jugador de Tenis oriundo de La Plata ganó el duelo entre argentinos a Francisco Comesaña en el abierto carioca

Tenis. Tomás Etcheverry realizó una buena performance en el Río Open y pasó de ronda

Tenis. Tomás Etcheverry realizó una buena performance en el Río Open y pasó de ronda

Foto:

Los Andes | Gonzalo Tapia
Por Gonzalo Tapia

El jugador de tenis Tomás Etcheverry se quedó con el duelo argentino en el Rio Open al vencer a Francisco Comesaña por 3/6, 6/3 y 6/4, tras revertir un inicio adverso en un partido intenso. Otro que también ganó fue Román Burruchaga que despachó a Camilo Ugo Carabelli.

Leé además

Tenis. Sebastián Báez es uno de los mejores argentinos ubicados en el ranking de la ATP

Tenis: Subas, mantenciones y bajas en posiciones tuvieron los argentinos en el nuevo ranking de ATP

Por Gonzalo Tapia
Tenis. El tenista nacional: Thiago Tirante abre la actuación argentina en Brasil

Tenis: Comienza el Río Open con actividad para el argentino Thiago Tirante

Por Gonzalo Tapia

El platense, 51° del ranking, alcanzó por segunda vez los octavos de final en Río de Janeiro y confirmó su solidez en polvo de ladrillo. En la próxima ronda enfrentará al ganador del cruce entre el brasileño Luís Miguel y el lituano Vilius Gaubas.

El argentino mostró solidez desde el fondo y eficacia en los momentos clave para cerrar el partido en sets corridos y bajó del ranking a su compatriota, del puesto 46 al puesto 57.

Con este resultado, avanzó a los octavos de final, instancia en la que enfrentará al checo Vit Kopriva en busca de seguir en carrera.

LAS MAS LEIDAS

Te puede interesar

Tenis. Francisco Cerúndolo sumó un paso importante en su carrera tras ganar el Argentina Open

Tenis: Cerúndolo se suma a la lista de jugadores locales que gritaron campeón en el Argentina Open

Por Gonzalo Tapia
Tenis. Francisco Cerúndolo tiró un palito al titular de la ATP Andrea Gaudenzi

Tenis: Cerúndolo y el palito para el titular de ATP, "Para ser un 250, el Argentina Open es un lujo"

Por Gonzalo Tapia
Tenis. Luciano Darderi será el rival de Francisco Cerúndolo en el Argentina Open 2026

Tenis: Una final para alquilar balcones en el Argentina Open

Por Gonzalo Tapia
Tenis. Javier Frana capitán de la selección argentina YPF

Tenis: Turquía será el rival en Copa Davis

Por Gonzalo Tapia