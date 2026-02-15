15 de febrero de 2026 - 21:56

Tenis: Cerúndolo se suma a la lista de jugadores locales que gritaron campeón en el Argentina Open

El jugador de Tenis de Buenos Aires se impuso al "italiano" Luciano Darderi y se transformó en el séptimo argentino en ganar el principal torneo del país.

Por Gonzalo Tapia

Francisco Cerúndolo le ganó 6/4 y 6/2 al italiano Luciano Darderi, en una final donde jugó en un altísimo nivel, para convertirse en el séptimo tenista local en ganar el Argentina Open de Tenis desde que se volvió a disputar en el 2001.

¿Cómo le fue a otros argentinos en el Open?

El primer argentino en gritar campeón ante su gente fue Guillermo Coria en el 2004, gracias a su triunfo sobre el español Carlos Moyá por 6-4 y 6-1, mientras que un año después Gastón Gaudio derrotó en la gran final a su compatriota Mariano Puerta por 6-4 y 6-4.

El siguiente jugador argentino en consagrarse en este torneo fue Juan Mónaco en el 2007, gracias a la victoria sobre el italiano Alessio di Mauro. Solo un año después, David Nalbandian hizo lo propio, después de superar al también argentino José Acasuso por 3-6, 7-6(5) y 6-4.

Tuvieron que pasar 13 años para que un argentino volviera a gritar campeón en el Buenos Aires Lawn Tennis Club. El encargado de cortar la racha fue Diego Schwartzman, que en el 2021 le ganó la final a su compatriota Francisco Cerúndolo, quien daba sus primeros pasos en torneos ATP.

Yo último profeta en su tierra fue Facundo Díaz Acosta, quien brilló en la final del 2024 para ganarle al chileno Nicolás Jarry, que llegaba inspiradísimo tras vencer al español Carlos Alcaraz un día antes.

En lo que respecta a la lista de derrotas en finales, la misma empezó las caídas de José Acasuso, Agustín Calleri y Guillermo Coria en 2001, 2002 y 2003, respectivamente. En 2009 fue el turno de Juan Mónaco, en 2011 le tocó a Juan Ignacio Chela y en 2015 nuevamente a Mónaco, todos ellos frente a españoles.

Los que cierran la lista son Diego Schwartzman con sus derrotas en 2019 y 2022 ante el italiano Marco Cecchinato y el noruego Casper Ruud, respectivamente, y Cerúndolo, que en 2021 cayó con Schwartzman y el año pasado no pudo frente al brasilero Joao Fonseca.

Connacionales que jugaron la final del Argentina Open desde el 2001

2001: José Acasuso perdió con Gustavo Kuerten

2002: Agustín Calleri perdió con Nicolás Massú

2003: Guillermo Coria perdió con Carlos Moyá

2004: Guillermo Coria le ganó a Carlos Moyá

2005: Gastón Gaudio le ganó a Mariano Puerta

2007: Juan Mónaco le ganó a Mauro di Alessio

2008: David Nalbandian le ganó a José Acasuso

2009: Juan Mónaco perdió con Tommy Robredo

2011: Juan Ignacio Chela perdió con Nicolás Almagro

2015: Juan Mónaco perdió con Rafael Nadal

2019: Diego Schwartzman perdió con Marco Cecchinato

2021: Diego Schwartzman le ganó a Francisco Cerúndolo

2022: Diego Schwartzman perdió con Casper Ruud

2024: Facundo Díaz Acosta le ganó a Nicolás Jarry

2025: Francisco Cerúndolo perdió con Joao Fonseca

2026: Francisco Cerúndolo le ganó a Luciano Darderi.

