Tenis: Cerúndolo se suma a la lista de jugadores locales que gritaron campeón en el Argentina Open

El jugador de Tenis de Buenos Aires se impuso al "italiano" Luciano Darderi y se transformó en el séptimo argentino en ganar el principal torneo del país.

Francisco Cerúndolo le ganó 6/4 y 6/2 al italiano Luciano Darderi, en una final donde jugó en un altísimo nivel, para convertirse en el séptimo tenista local en ganar el Argentina Open de Tenis desde que se volvió a disputar en el 2001.

¿Cómo le fue a otros argentinos en el Open? El primer argentino en gritar campeón ante su gente fue Guillermo Coria en el 2004, gracias a su triunfo sobre el español Carlos Moyá por 6-4 y 6-1, mientras que un año después Gastón Gaudio derrotó en la gran final a su compatriota Mariano Puerta por 6-4 y 6-4.

El siguiente jugador argentino en consagrarse en este torneo fue Juan Mónaco en el 2007, gracias a la victoria sobre el italiano Alessio di Mauro. Solo un año después, David Nalbandian hizo lo propio, después de superar al también argentino José Acasuso por 3-6, 7-6(5) y 6-4.

Tuvieron que pasar 13 años para que un argentino volviera a gritar campeón en el Buenos Aires Lawn Tennis Club. El encargado de cortar la racha fue Diego Schwartzman, que en el 2021 le ganó la final a su compatriota Francisco Cerúndolo, quien daba sus primeros pasos en torneos ATP.

Yo último profeta en su tierra fue Facundo Díaz Acosta, quien brilló en la final del 2024 para ganarle al chileno Nicolás Jarry, que llegaba inspiradísimo tras vencer al español Carlos Alcaraz un día antes.