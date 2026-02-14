Tenis: Una final para alquilar balcones en el Argentina Open

Luciano Darderi batió a Sebastián Báez y jugará con Francisco Cerúndolo, en la final del torneo de tenis más importante del país

El jugador de tenis italo-argentino: Luciano Darderi, número 22 del ranking mundial se impuso en sets corridos a Sebastián Báez (lugar 34° en ATP) en las semifinales del Argentina Open y jugará este domingo ante Francisco Cerundolo la gran final del torneo más importante del país.

Una semifinal de Tenis vibrante El segundo cabeza de serie triunfó por 7/6 (2) y 6/1 en una hora y 19 minutos de juego para alcanzar la final del ATP 250 de Buenos Aires, instancia donde deberá enfrentar a Francisco Cerúndolo (19°), quien viene de ganar ante su compatriota Tomás Etcheverry.

De esta manera, los dos primeros clasificados al evento desarrollado en el Buenos Aires Lawn Tennis Club se medirán este domingo para conocer al nuevo campeón del torneo argentino de mayor prestigio.

Luego de ir 2-1 abajo, el italiano convirtió seis puntos de manera consecutiva para quedarse con el parcial por 7-2 y llegar al segundo set con ventaja en la partida y con la confianza por las nubes ante un Báez que debía reponerse rápidamente para evitar la derrota.