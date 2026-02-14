14 de febrero de 2026 - 22:01

Tenis: Una final para alquilar balcones en el Argentina Open

Luciano Darderi batió a Sebastián Báez y jugará con Francisco Cerúndolo, en la final del torneo de tenis más importante del país

Tenis. Luciano Darderi será el rival de Francisco Cerúndolo en el Argentina Open 2026

Tenis. Luciano Darderi será el rival de Francisco Cerúndolo en el Argentina Open 2026

Foto:

Gentileza
Los Andes | Gonzalo Tapia
Por Gonzalo Tapia

El jugador de tenis italo-argentino: Luciano Darderi, número 22 del ranking mundial se impuso en sets corridos a Sebastián Báez (lugar 34° en ATP) en las semifinales del Argentina Open y jugará este domingo ante Francisco Cerundolo la gran final del torneo más importante del país.

Leé además

Tenis. Javier Frana capitán de la selección argentina YPF

Tenis: Turquía será el rival en Copa Davis

Por Gonzalo Tapia
Tenis. Francisco Cerúndolo llegó a la final del Argentina Open 2026.

Tenis: Cerúndolo le ganó a Etcheverry y se metió en su tercera final en el Argentina Open

Por Gonzalo Tapia

Una semifinal de Tenis vibrante

El segundo cabeza de serie triunfó por 7/6 (2) y 6/1 en una hora y 19 minutos de juego para alcanzar la final del ATP 250 de Buenos Aires, instancia donde deberá enfrentar a Francisco Cerúndolo (19°), quien viene de ganar ante su compatriota Tomás Etcheverry.

De esta manera, los dos primeros clasificados al evento desarrollado en el Buenos Aires Lawn Tennis Club se medirán este domingo para conocer al nuevo campeón del torneo argentino de mayor prestigio.

Luego de ir 2-1 abajo, el italiano convirtió seis puntos de manera consecutiva para quedarse con el parcial por 7-2 y llegar al segundo set con ventaja en la partida y con la confianza por las nubes ante un Báez que debía reponerse rápidamente para evitar la derrota.

A diferencia de la primera manga, la segunda fue un auténtico aplomo de Darderi quien, luego de empezar 1-0 abajo con saque del argentino, quebró el servicio del rival en el tercer, quinto y séptimo juego para quedarse con un contundente 6/1 y el pase a la final del Argentina Open.

LAS MAS LEIDAS

Te puede interesar

Tenis. El jugador de Tenis nacional, Sebastián Báez en acción.

Tenis: En la jornada sabatina se juegan las semifinales del Argentina Open.

Por Gonzalo Tapia
Tenis. Mariano Navone es uno de los tenistas nacionales que estará presente en el Brasilian Open

Tenis: Se sorteó el cuadro principal del ATP 500 de Río, que contará con nueve argentinos

Por Gonzalo Tapia
El jugador de tenis de la Ciudad de La Plata, Tomás Etcheverry.

Triunfo de Etcheverry en Argentina Open: "Trabajo y me esfuerzo para ganar mi primer título ATP"

Por Gonzalo Tapia
Tomás Martín Etcheverry jugador de tenis de la Ciudad de La Plata.

Tenis: Se viene un viernes lleno de actividad para las raquetas nacionales en el Argentina Open

Por Gonzalo Tapia