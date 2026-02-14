14 de febrero de 2026 - 20:54

Tenis: Turquía será el rival en Copa Davis

El team nacional de tenis de la Argentina jugará como local ante el conjunto del Bósforo en setiembre

Tenis. Javier Frana capitán de la selección argentina YPF

Tenis. Javier Frana capitán de la selección argentina YPF

Foto:

AAT
Los Andes | Gonzalo Tapia
Por Gonzalo Tapia

Tenis. En la Copa Davis 2026, Argentina no tuvo un buen debut. Los capitaneados por Javier Frana se inclinaron la serie ante Corea del Sur por 3 a 2, pero el sorteo para el repechaje para no descender al Grupo Mundial I les hizo un guiño. Jugará ante Turquía como local.

Leé además

Tenis. Luciano Darderi será el rival de Francisco Cerúndolo en el Argentina Open 2026

Tenis: Una final para alquilar balcones en el Argentina Open

Por Gonzalo Tapia
Tenis. Francisco Cerúndolo llegó a la final del Argentina Open 2026.

Tenis: Cerúndolo le ganó a Etcheverry y se metió en su tercera final en el Argentina Open

Por Gonzalo Tapia

Accesible para Argentina

Un rival (puesto 33 en la clasificación ITF, Argentina es 10) que no tiene jugadores rankeados hasta el puesto 375 (Mert Alkaya) y que llega con victoria ante Eslovenia en condición de visitante: 3-1. El actual Capitán es Erhan Oral.

A lo largo de su historia, Turquía disputó 149 series con un balance de 70 victorias y 79 derrotas.

En caso de que el combinado albiceleste gane la próxima fase, se asegurará disputar las Qualifiers de la edición 2027 y luchar por una nueva ensaladera. Caso contrario, disputarán los Playoff frente a los ganadores del Grupo Mundial II.

El resto de las series del Grupo I

Australia vs. Polonia

Países Bajos vs. Colombia

Hungría vs. Luxemburgo

Brasil vs. Suiza

Finlandia vs. Mónaco

Dinamarca vs. Bulgaria

Serbia vs. Lituania

Eslovaquia vs. Grecia

Japón vs. Nueva Zelanda

Noruega vs. China

Suecia vs. China Taipei

Perú vs. Paraguay

LAS MAS LEIDAS

Te puede interesar

Tenis. El jugador de Tenis nacional, Sebastián Báez en acción.

Tenis: En la jornada sabatina se juegan las semifinales del Argentina Open.

Por Gonzalo Tapia
Tenis. Mariano Navone es uno de los tenistas nacionales que estará presente en el Brasilian Open

Tenis: Se sorteó el cuadro principal del ATP 500 de Río, que contará con nueve argentinos

Por Gonzalo Tapia
El jugador de tenis de la Ciudad de La Plata, Tomás Etcheverry.

Triunfo de Etcheverry en Argentina Open: "Trabajo y me esfuerzo para ganar mi primer título ATP"

Por Gonzalo Tapia
Tomás Martín Etcheverry jugador de tenis de la Ciudad de La Plata.

Tenis: Se viene un viernes lleno de actividad para las raquetas nacionales en el Argentina Open

Por Gonzalo Tapia