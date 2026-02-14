Tenis: Turquía será el rival en Copa Davis

El team nacional de tenis de la Argentina jugará como local ante el conjunto del Bósforo en setiembre

Tenis. En la Copa Davis 2026, Argentina no tuvo un buen debut. Los capitaneados por Javier Frana se inclinaron la serie ante Corea del Sur por 3 a 2, pero el sorteo para el repechaje para no descender al Grupo Mundial I les hizo un guiño. Jugará ante Turquía como local.

Accesible para Argentina Un rival (puesto 33 en la clasificación ITF, Argentina es 10) que no tiene jugadores rankeados hasta el puesto 375 (Mert Alkaya) y que llega con victoria ante Eslovenia en condición de visitante: 3-1. El actual Capitán es Erhan Oral.

A lo largo de su historia, Turquía disputó 149 series con un balance de 70 victorias y 79 derrotas.

En caso de que el combinado albiceleste gane la próxima fase, se asegurará disputar las Qualifiers de la edición 2027 y luchar por una nueva ensaladera. Caso contrario, disputarán los Playoff frente a los ganadores del Grupo Mundial II.