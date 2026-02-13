13 de febrero de 2026 - 16:28

Tenis: Se viene un viernes lleno de actividad para las raquetas nacionales en el Argentina Open

Durante esta tarde y noche se disputan los cuartos de final del torneo de tenis más importante del país

Tomás Martín Etcheverry jugador de tenis de la Ciudad de La Plata.

Tomás Martín Etcheverry jugador de tenis de la Ciudad de La Plata.

Foto:

Los Andes
Los Andes | Gonzalo Tapia
Por Gonzalo Tapia

Los cuartos de final del Argentina Open de Tenis se llevarán a cabo este viernes y contarán con una fuerte presencia local. La jornada iniciará con los dos partidos de la sesión diurna, en la que podría consumarse la clasificación de dos argentinos a las semifinales.

Leé además

Tenis. La ATP decidió no revisar el ranking y Guillermo Vilas no será N°1 retroactivo

Tenis: Wilander desea que se reconozca número 1 a Guillermo VIlas

Por Gonzalo Tapia
Tenis. Román Burruchaga espera por Tomás Etcheverry en el marco del Argentina Open.

Tenis: Victorias de Cerúndolo y Burruchaga en el Argentina Open

Por Gonzalo Tapia

Gran programa de Tenis

En el primero de estos encuentros, el argentino Tomás Etcheverry (7°), quien viene de vencer a su compatriota Román Burruchaga en un maratónico encuentro que se extendió durante más de tres horas y media, se enfrentará con el chileno Alejandro Tabilo, que en los octavos de final dio el golpe y eliminó al campeón defensor, Joao Fonseca.

Luego de ese cruce, y no antes de las 17.00 será el turno del argentino Francisco Cerúndolo, que además es el principal preclasificado y uno de los grandes candidatos al título. Su rival será el checo Vit Kopriva, el verdugo del italiano Matteo Berrettini en los octavos de final.

Báez tuvo un muy sólido inicio de temporada y se ilusiona con volver este año al top 20, mientras que Ugo Carabelli ganó el Challenger de Rosario la última semana y se encuentra en una gran racha de victorias.

La actividad tenística, concluirá con el cuarto y último partido de cuartos de final, en el que el italiano Luciano Darderi (2°) se las verá con el español Pedro Martínez no antes de las 20.

LAS MAS LEIDAS

Te puede interesar

Juan Manuel Cerúndolo habló de las apuestas, un problema fuerte en el Tenis actual

Juan Manuel Cerúndolo y una confesión que preocupa al Tenis: "Recibimos amenazas todos los días"

Por Redacción Deportes
Tenis. Tomás Etcheverry avanzó a octavos de final del torneo Argentina Open.

Tenis: Etcheverry venció a Pellegrino y se metió en octavos del Argentina Open

Por Gonzalo Tapia
Tenis. Sebastián Báez uno de los peo pesados que disputan el Argentina Open

Argentina Open: Doce jugadores de tenis locales en el cuadro principal

Por Gonzalo Tapia
Tenis. Francisco Cerúndolo encabeza la lista de deportistas que estarán en open nacional

Tenis: Con once jugadores nacionales quedó el cuadro principal del Argentina Open

Por Gonzalo Tapia