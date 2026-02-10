Tenis: Victorias de Cerúndolo y Burruchaga en el Argentina Open

La segunda jornada del torneo de Tenis , Argentina Open , en lo que respecta a su cuadro principal, dejó las victorias de Román Burruchaga, Juan Cerúndolo y Alejandro Tabilo. Al final del programa de este martes debutarán las raquetas nacionales: Federico Coria, Camilo Ugo y Francisco Comesaña.

Juan Manuel Cerúndolo y una confesión que preocupa al Tenis: "Recibimos amenazas todos los días"

El jugador de tenis porteño Juan Manuel Cerúndolo tuvo un estreno contundente en el Argentina Open 2026 y avanzó a la segunda ronda tras vencer con claridad al alemán Daniel Altmaier por 6/2 y 6/2, en una actuación de alto nivel ante el público local.

El argentino llegaba con confianza luego de una buena semana en el Challenger de Rosario y afrontaba un debut exigente frente a un rival sólido sobre polvo de ladrillo, que lo había superado en tres de los cuatro cruces previos.

En el primer set, un quiebre temprano le permitió tomar el control del partido. Firme desde el fondo de la cancha y preciso con la derecha, el local amplió la diferencia con un segundo rompimiento y cerró el parcial sin sobresaltos. Altmaier intentó variar alturas y ritmo, pero no logró incomodar al argentino.

La superioridad se mantuvo e incluso se profundizó en el segundo set. Cerúndolo volvió a quebrar en dos oportunidades, sostuvo la agresividad y manejó el trámite con autoridad hasta sellar el triunfo. En la próxima ronda se medirá con el español Pedro Martínez.

Triunfo de Román Burruchaga

Román Burruchaga consiguió una muy sólida victoria ante el serbio Laslo Djere y avanzó a los octavos de final en el Argentina Open, donde se medirá con su compatriota Tomás Etcheverry.

Burruchaga, que viene de alcanzar la final en el Challenger de Rosario, se impuso por 6-2 y 6-4 luego de una hora y 19 minutos de juego.

El partido estuvo en todo momento bajo control para Burruchaga, que en el primer game ya consiguió quebrarle a su oponente.

Luego no tardó en generarse nuevas situaciones para conseguir otro quiebre y, tras mantener sus tornos de saque, se quedó con el primer set con un cómodo 6-2.

En el segundo set Burruchaga siguió con imponiendo condiciones, para rápidamente estar otra vez en ventaja y así encaminarse hacia la victoria.

El argentino pudo haber ganado el partido con un quiebre en el noveno game, pero desaprovechó las oportunidades, aunque luego no le tembló el pulso para cerrar el encuentro con su saque.

El próximo rival de Burruchaga será Tomás Etcheverry, con quien se enfrentará por un lugar en los cuartos de final.

Facundo Díaz no pudo con Ale Tabilo

El tenista argentino Facundo Díaz Acosta, 285° en el ranking mundial, perdió este martes ante el chileno Alejandro Tabilo (71°) por 7-6(5) y 6-3 en la primera ronda del ATP 250 de Buenos Aires.

Díaz Acosta llegó al certamen como uno de los favoritos, ya que fue campeón en 2024 al vencer en la final al chileno Nicolás Jarry por 6-3 y 6-4 para quedarse con el título por primera vez en su carrera.

Tabilo se impuso con autoridad ante Díaz Acosta en dos sets. El chileno ganó un primer parcial muy ajustado, que se definió en tie-break tras chances desperdiciadas por el argentino y una reacción tardía que no alcanzó.

En el segundo set, un único quiebre temprano le permitió a Tabilo cerrar el partido por 6-3. La victoria le sirve al zurdo para igualar su actuación del año pasado y seguir en busca de recuperar su mejor nivel.

En contraste, Díaz Acosta atraviesa un momento complicado, con recientes derrotas, irregularidad en 2025 y problemas físicos que lo mantienen lejos de su mejor versión, aquella que lo llevó a ser top 50 del ranking.

Todas las apuestas a Coria para esta noche

Finalmente, ya para la noche en el estadio Guillermo Vilas, Federico Coria tendrá un duro partido ante el italiano Matteo Berrettini y Camilo Ugo Carabelli junto a Francisco Comesaña protagonizarán el duelo entre argentinos.