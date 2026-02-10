Juan Manuel Cerúndolo y una confesión que preocupa al Tenis: "Recibimos amenazas todos los días"

El tenista se refirió al crecimiento de las apuestas deportivas, y las consecuencias que generan en los deportistas. Fue en el marco del Argentina Open.

El tenista argentino Juan Manuel Cerúndolo se refirió a las apuestas deportivas en el tenis luego de su triunfo en la primera ronda del Argentina Open y reveló que “recibimos amenazas todos los días”. Así, apoyó los dichos de su compatriota Román Burruchaga.

Durante la conferencia de prensa tras su gran victoria ante el alemán Daniel Altmaier (5°), Cerúndolo habló sobre lo ocurrido en el Challenger de Rosario, donde el argentino Román Burruchaga y el español Nikolas Sánchez Izquierdo recibieron graves amenazas. Lejos de tirar la pelota afuera, se hizo parte del problema y lo visibilizó. “fue bastante fuerte. Lo de Sánchez Izquierdo no sabía; lo de Román fue fuertísimo, veía los mensajes y no lo podía creer”, comenzó.

Cerúndolo reconoció recibir amenazas de forma diaria: Juan manuel cerúndolo Juan Manuel Cerúndolo habló de las apuestas en el Tenis, que no frenan. Gentileza Además, el jugador reveló que también es víctima de amenazas, debido al crecimiento en la región de las apuestas deportivas y las consecuencias que generan. “Todos los días recibimos amenazas así de ‘te vamos a matar a vos, a tu hermana…’, ya lo naturalizamos. Mi Instagram siempre está plagado de comentarios e insultos cuando pierdo. Es algo que pasa desde que juego Futures, así que lo tengo normalizado”, denunció.

A su vez, reconoció que es un problema grave que no tiene una salida sencilla a futuro. “Es difícil de solucionar. Lo ideal sería cancelar las apuestas, pero no es nada fácil. Se llegó a un límite”, opinó.

Las fuertísimas amenazas que recibió Román Burruchaga en Rosario: image Hace pocos días, el tenista argentino Román Burruchaga (hijo de Jorge, campeón del mundo en fútbol en 1986), recibió fuertes amenazas en la previa de su partido ante Chun-Hsin Tseng, por el Torneo Challenger de Rosario. "Mirá bien ortiva hijo de mil p..., hoy tenés que perder contra el chino, andamos en Rosario y tenemos fotos donde te ubicás ahora mismo en todo nuestro territorio”, expresaba un mensaje que recibió a su teléfono personal, junto a datos de sus documentos.