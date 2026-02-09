Argentina Open: Doce jugadores de tenis locales en el cuadro principal

Tenis. El Argentina Open iniciò en el Buenos Aires Lawn Tennis Club y contará con la presencia de doce tenistas de Argentina, cuatro de ellos como cabezas de serie. Sin dudas, los grandes favoritos para levantar el trofeo son Francisco Cerúndolo y Sebastián Báez

El Argentina Open se puso en marcha con el partido entre el bosnio Damir Dzumhur y el boliviano Hugo Dellien. En esta edición del ATP 250, doce serán los argentinos que competirán por el título en Buenos Aires.

La cabeza de serie número uno será Francisco Cerúndolo (19°), que viene de quedar eliminado en la cuarta ronda del Australian Open ante el alemán Alexander Zverev (4°), hace 15 días. El tenista de 27 años debutará el miércoles ante el ganador del partido entre Dzumhur y Dellien, en el marco de los octavos de final.

El cuarto cabeza de serie será Sebastián Báez (34°), que tuvo su última presentación el pasado miércoles 21 de enero cuando perdió con el italiano Lorenzo Dardieri en la segunda ronda del Australian Open. El oriundo del municipio bonaerense de San Martín debutará el miércoles ante el ganador del partido entre el peruano Ignacio Buse y el italiano Francesco Passaro.

Camilo Ugo Carabelli (47°) será la sexta cabeza de serie, tras consagrarse campeón del Rosario Challenger este domingo al vencer en dos sets a su compatriota, Román Burruchaga (104°), que también participará de este Argentina Open.

El tenista de 26 años debutará este martes ante su compatriota Francisco Comesaña (63°), en el marco de los treintaidosavos de final y, de avanzar, podría enfrentar al argentino Mariano Navone (73°) que debe vencer al estadounidense Emilio Nava.

Por su parte, Tomás Martín Etcheverry (54°) es el séptimo cabeza de serie y llega a este certamen tras caer en la tercera ronda del Australian Open ante el kazajo Aleksandr Bublik. El platense debutará esta tarde ante el italiano Andrea Pellegrino por los treintaidosavos de final.

En cuanto a las 'wild card', los jugadores argentinos que recibieron invitaciones para participar fueron Alex Barrena (180°), Federico Coria (322°) y Facundo Díaz Acosta (285°).

Además de Burruchaga y Juan Manuel Cerúndolo (80°) que participarán en el cuadro principal, el joven tenista Lautaro Midón (229°) fue el único argentino que ingresó a esta instancia por clasificación.