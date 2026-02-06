Tenis: Juan Manuel Cerúndolo es semifinalista del Challenger de Rosario

El jugador de tenis Juan Manuel Cerúndolo (85º) derrotó al italiano Andrea Pellegrino (143º) y clasificó a la semifinal del Challenger 125 que se disputa en la ciudad de Rosario. El cuarto preclasificado se quedó con el triunfo por 6/4 y 6/3, en la cancha central del Jockey Club.

Román Burruchaga: "El de Rosario es un Challenger de tenis muy lindo con muy buen nivel"

Con una nueva victoria, su rival en la instancia previa a la final será el ganador entre el argentino Camilo Ugo Carabelli (48°) y el boliviano Hugo Dellien (149º), quienes reeditarán, en los cuartos de final, la que fue la final de la edición de 2025.

Con su habitual juego cargado de variantes, utilizando golpes con distintas alturas y haciendo del globo un recurso muy habitual, el argentino pudo mantener el resto de sus servicios y quebró en el septimo game, con un drop en un juego en el que Pellegrino hizo dos dobles faltas.

Con una notable baja en su nivel en la segunda mitad del set, un revés bajo del italiano, que no superó la red, le dio el set a Cerúndolo por 6/4.

Pellegrino tuvo un arranque renovado en el segundo set, aunque le duraría solo algunos games, con el argentino consiguiendo quebrar en el quinto juego, con una buena pelota a la línea.

En el juego siguiente, “Juanma” definió un gran punto con un passing shot paralelo de revés, que generó el mayor aplauso de la tarde y empezó a marcar que la diferencia, además de deportiva, era mental: el italiano comenzó a enojarse, buscar responsables fuera de la pista y discutir con su equipo.

Enfocado en su juego, el jugador de 24 años se puso a un punto del triunfo con un contra drop y un revés paralelo impecable, para quedarse con la victoria por una doble falta de su rival.