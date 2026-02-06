Román Burruchaga: "El de Rosario es un Challenger de tenis muy lindo con muy buen nivel"

El jugador de Tenis Román Burruchaga (118°) pasó por la conferencia de prensa después de su triunfo en la segunda ronda del Challenger que se disputa en la ciudad de Rosario , al que definió como un torneo “muy competitivo e interesante”.

El jugador remarcó que “hay muchos jugadores argentinos y sudamericanos de gran nivel” y le dio importancia al mismo al ser previo a la disputa del Argentina Open, la próxima semana.

Después de un gran partido en los octavos de final, Román Burruchaga es el primer argentino clasificado a la tercera ronda del torneo que se disputa en el Jockey Club de Rosario.

Su partido tuvo que ser parado durante tres horas por lluvias, algo que el argentino catalogó como “cosas que pasan en el tenis”, aunque le restó importancia al afirmar que al volver se sintió “un poco mejor que cuando había iniciado el partido”.

Sobre Olivieri, “Burru” recordó que jugó “varias veces” contra él y lo definió como un “rival muy duro que juega muy bien”, valorando que desde su equipo le pudieron dar la solución para quedarse con el partido y considerando que la clave fue “ser consistente, mantener la pelota dentro de la cancha, subir a la red y ser un poco más ofensivo”.

Rechazó la convocatoria

Acerca de su llamado para representar a la Selección argentina en la Copa Davis, en una fecha atípica que hará que el combinado nacional juegue como visitante ante Corea del Sur el 6 y 8 de febrero, Burruchaga afirmó que “lamentablemente” tuvo que rechazar la convocatoria, asegurando que es una decisión que le costó tomar, pero que está “defendiendo bastantes puntos”.

Además, el vigente campeón del Challenger de Buenos Aires comentó haber trabajado “bastante bien” durante la pretemporada, en la que buscaron desarrollar un juego más agresivo, especialmente en el saque.

Sobre su actualidad, “Burru” dijo estar “jugando un buen tenis en general” y afirmó que tiene buenas sensaciones durante el comienzo de la temporada, así como también aseguró que tuvo un buen final de 2025.

Por último, el argentino le dio importancia al torneo rosarino, al tratarse de un torneo “muy lindo”, destacarlo como un “Challenger grande” y valorando su ubicación en el calendario, una semana antes del Argentina Open. El certamen mencionado se disputará en el Buenos Aires Lawn Tennis Club, al cual catalogó de ser “místico”.

También comentó que, al estar cerca de su casa, suelen ir a verlo familiares y amigos y destacó que “el nivel es muy bueno y competitivo”.