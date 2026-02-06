Tenis: Argentina inicia su sueño en Copa Davis ante Corea del Sur

Tenis . El equipo nacional de Copa Davis comenzará su camino en busca de su segunda “Ensaladera” este viernes por la noche, cuando se enfrente con Corea del Sur por la primera ronda de la fase clasificatoria.

Román Burruchaga: "El de Rosario es un Challenger de tenis muy lindo con muy buen nivel"

El primer partido de la serie, que se llevará a cabo en la ciudad de Busán, comenzará a las 23 (hora de Argentina), cuando Thiago Tirante se enfrente con Hyeon Chung.

Este último supo ser una de las grandes promesas del tenis, llegó a ser 19 del mundo e incluso alcanzó las semifinales del Abierto de Australia 2018 con solo 21 años, con un gran triunfo incluido sobre la leyenda serbia Novak Djokovic en la cuarta ronda.

Sin embargo, una serie de lesiones frenaron por completo su ascenso e incluso ya parece una utopía volver a verlo en la elite del tenis mundial. Actualmente ocupa el puesto número 392 del escalafón mundial.

Luego del encuentro entre Tirante y Chung será el turno de Marco Trungelliti, quien tendrá un interesante cruce con Soon-Woo Kwon en el segundo single.

Trungelliti, quien figura 134° en el ranking ATP, será el amplio favorito ante Kwon, que con 28 años está número 343 del mundo.

La actividad en la serie entre Argentina y Corea del Sur continuará el domingo a partir de la una de la madrugada, cuando Federico Gómez y Guido Andreozzi se midan con Uisung Park y Jisung Nam, mientras que más tarde se disputarán los últimos dos singles. Primero se cruzarían Tirante y Kwon y luego Trungelliti con Chung, aunque esto dependerá mucho de si la serie está definida o no.

La Argentina, que tiene como capitán a Javier Frana, viene de tener una muy buena actuación en la Copa Davis 2025, donde llegó a los cuartos de final e incluso estuvo muy cerca de meterse en las semis, aunque finalmente cayó de manera extremadamente apretada frente a Alemania.

El equipo “Albiceleste” inicia su camino en busca de su segundo título en la Copa Davis, luego del obtenido en el 2016 con un equipo capitaneado por Daniel Orsanic y que tenía como gran figura a Juan Martín del Potro.