Tenis: Amenazas de apostadores obligaron a extremar la seguridad en el Challenger de Rosario

El español Nikolás Sánchez Izquierdo denunció mensajes intimidatorios antes de su partido de octavos de final y el encuentro se disputó sin público y con custodia policial.

Una situación alarmante atravesó la jornada del miércoles en el Challenger de Rosario, cuando uno de los encuentros de octavos de final quedó envuelto en un episodio de amenazas vinculadas a apuestas ilegales, una problemática que desde hace años preocupa al circuito profesional de tenis. El partido entre el español Nikolás Sánchez Izquierdo y el argentino Valerio Aboian estuvo precedido por una denuncia formal del jugador europeo ante las autoridades locales.

Sánchez Izquierdo, de 26 años, activó el protocolo previsto por el Programa Anticorrupción de la Agencia Internacional de Integridad del Tenis (ITIA) tras recibir mensajes intimidatorios a través de WhatsApp. Según pudo reconstruirse, el tenista se presentó el miércoles por la tarde en la Comisaría 17ª de Rosario para dejar constancia de los hechos antes de ingresar a la Cancha 1 del Jockey Club, sede del Challenger 125 que reparte 225 mil dólares en premios.

Amenazas directas contra su familia De acuerdo a la denuncia, un número con característica local lo contactó con un mensaje inicial aparentemente inofensivo que derivó rápidamente en una amenaza directa y detallada. En el texto, los autores mencionaban datos personales y familiares del jugador en España y le exigían que perdiera el partido de manera deliberada, bajo advertencias explícitas contra su entorno cercano. Se trata de un método ya denunciado en reiteradas oportunidades en el tenis internacional y que tuvo un antecedente resonante en la Argentina con el caso de Marco Trungelliti en 2015.

Nikolás Sánchez Izquierdo Sánchez Izquierdo luego de 1 hora y 44 minutos cayó frente al argentino Valerio Aboian. Gentileza Intervención judicial y medidas de seguridad Tras tomar conocimiento de la situación, el equipo del español informó de inmediato al supervisor del torneo. El inicio del partido fue postergado para permitir que el jugador se comunicara con su familia, mientras se dio intervención a la Policía. La investigación quedó a cargo de la unidad de Flagrancia de la Fiscalía Regional Rosario, que comenzó a dictar las primeras medidas del caso.

image El tenista publicó un comunicado en su Instagram abordando las amenazas que recibió durante el torneo que disputó en Rosario. @nikolasanchez8 En la mañana del jueves, Sánchez Izquierdo se expresó públicamente a través de sus redes sociales. En un breve comunicado, pidió respeto y privacidad mientras regresa a su país y explicó que, a partir de la gravedad de las amenazas recibidas, adoptará una postura de “tolerancia cero” frente a cualquier mensaje intimidatorio. Además, agradeció el acompañamiento de su entorno, del torneo y de las fuerzas de seguridad por las medidas implementadas para resguardar su integridad.

Sin público y custodia El encuentro finalmente se disputó cerca de dos horas después del horario previsto, sin público en las tribunas y con custodia policial. Incluso la transmisión oficial comenzó de manera parcial, una vez iniciado el partido. En ese contexto, Valerio Aboian se impuso en sets corridos por 7-5 y 6-4 tras 1 hora y 44 minutos de juego, ante un rival que, según testigos, se mostró visiblemente afectado antes del inicio del duelo.