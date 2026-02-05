De Las Leonas a Alemania: el trasfondo de la salida de Lucina von der Heyde

El pase de Lucina von der Heyde a la selección femenina de Alemania volvió a poner en primer plano una discusión recurrente en el hockey argentino : las condiciones que deben cumplir las jugadoras que desarrollan su carrera en el exterior y el margen de flexibilidad del proyecto deportivo de Las Leonas . La mediocampista nacida en Misiones, que disputó su último torneo con la camiseta albiceleste en los Juegos Olímpicos de París 20 24, optó por continuar su carrera internacional lejos del seleccionado argentino tras quedar fuera de las convocatorias recientes.

La decisión no fue abrupta ni improvisada. Según relató la propia jugadora , su exclusión del ciclo posterior a París la sumió en una etapa de incertidumbre que la llevó a pensar incluso en el final de su recorrido en el máximo nivel. “S entí que ya no estaba en los plane s”, explicó en una entrevista radial, donde reconoció el impacto anímico que le generó no recibir nuevas oportunidades por parte del cuerpo técnico encabezado por Fernando Ferrara.

El anuncio oficial llegó desde Alemania. A través de sus redes, la federación alemana confirmó que von der Heyde será elegible para representar a las DANAS a partir de marzo de 2026, luego de recibir la aprobación correspondiente de la Federación Internacional de Hockey (FIH). El comunicado recordó su extenso recorrido con la Argentina, que incluyó el título mundial Sub 21 en 2016 y el reconocimiento como mejor jugadora joven del Mundial 2018, además de su presente en el Mannheimer HC, club en el que compite desde hace varias temporadas.

La jugadora también se expresó tras hacerse pública la noticia y destacó el recibimiento en su nuevo entorno deportivo. “Desde el primer día me hicieron sentir parte. Estoy entusiasmada por los desafíos que vienen”, señaló, dejando entrever que su decisión estuvo ligada tanto a lo deportivo como a lo personal.

En sus declaraciones, von der Heyde apuntó a diferencias en la gestión de su situación dentro del seleccionado argentino. S egún explicó, el entrenador habría tomado decisiones sin respetar plazos previamente conversados, especialmente considerando que ella se encontraba compitiendo en Europa. Ese contexto terminó de inclinar la balanza hacia el cierre de su etapa con Las Leonas.

"La verdad que es una decisión enteramente de Luchi y se la voy a respetar. Es una decisión que claramente no me gusta".



Antes del viaje hacia Australia para afrontar la FIH Pro League, la jugadora Agostina Alonso y el DT Fernando Ferrara opinaron sobre la decisión de Luchi…

Agos Alonso negó que Lucina von der Heyde haya sido excluida

La respuesta desde el lado argentino no tardó en llegar. Ferrara reconoció su sorpresa ante la determinación, aunque evitó profundizar en la polémica y puso el foco en los próximos compromisos del equipo y en el objetivo de clasificar al Mundial. En la misma línea se manifestó Agostina Alonso, quien remarcó que la decisión fue exclusivamente personal y recordó que el seleccionado exige presencia en Buenos Aires durante las convocatorias, una condición difícil de cumplir para quienes tienen su vida establecida en el exterior.

Por su parte, la defensora Agostina Alonso se expresó en la misma línea de sorpresa, destacando que la decisión correspondió exclusivamente a la jugadora: “Es claramente de Luchi (von der Heyde) y no nos gusta”, dijo en diálogo con DeporTV. Además, Alonso subrayó la política interna del seleccionado: “Ella sabía que al momento de las convocatorias se nos pide que estemos en Buenos Aires. Ella está radicada en Europa y tiene su vida allá, tal vez para competir en forma internacional tiene que hacerlo para otra Selección”. Frente a versiones sobre una presunta marginación, Alonso refutó esa acusación: “Sé que se ha hablado mucho de Argentina y de este equipo, de que no la quiere y me toca salir a decir que eso no es verdad

El caso de von der Heyde remite inevitablemente a un antecedente conocido: el de Gonzalo Peillat, campeón olímpico con Los Leones en Río 2016, que años más tarde también eligió representar a Alemania tras diferencias con el cuerpo técnico y la dirigencia argentina. Ambos episodios exponen una tensión estructural que atraviesa al hockey nacional.