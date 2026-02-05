El fatal accidente ocurrió este jueves por la mañana en el interior de una finca. La víctima perdió el dominio del vehículo y cayó al vacío.

Tragedia en Maipú: un hombre de 70 años murió aplastado tras caer con su tractor por un barranco.

Un hombre de 70 años, identificado como P. F., perdió la vida tras protagonizar un grave accidente mientras conducía un tractor en el interior de una propiedad rural en Maipú.

El hecho ocurrió alrededor de las 11:10 horas en la Finca Bacaro, ubicada sobre la calle Lamadrid. Según el informe policial, la víctima se desplazaba al mando de un tractor marca Fiat, modelo 400.

Al circular hacia el sector sur del predio, el conductor intentó realizar una maniobra de giro en las proximidades de un barranco. En ese momento, el hombre perdió el dominio del rodado y terminó cayendo al desnivel.

Tras un aviso al 911 que alertó a las autoridades sobre el siniestro, personal policial se desplazó al lugar. Al arribar, los efectivos junto a personal del SEC constataron el deceso del conductor.

El tractor, por ser en una finca privada, no sería de competencia de Vial, sino de Seguridad. Intervino la Oficina Fiscal de turno.