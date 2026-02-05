Entradera y persecución en Godoy Cruz terminó con cinco detenidos: uno estaba escondido en la acequia

Cinco hombres con frondoso prontuario fueron detenidos esta mañana en el barrio Fuchs, de Godoy Cruz, tras una persecución derivada de una entradera. Más allá de la preocupación entre los vecinos, un dato cobró atención en el operativo policial: el quinto aprehendido fue hallado oculto en la acequia.
Según informaron desde el Ministerio de Seguridad y Justicia, el episodio tuvo lugar alrededor de las 8 de este jueves, cuando efectivos de la División de Robo y Hurtos se acercaron a la zona tras una denuncia de robo en una casa.
Cuando sacaba la camioneta para ir a trabajar, un joven de 28 años fue sorprendido en su garaje por un grupo de delincuentes, con quienes forcejeó por un teléfono Samsung A15. A continuación, intervino en escena el padre de la víctima, por lo que los intrusos aprovecharon para huir y llevarse el celular.
Inicialmente, los policías detuvieron a cuatro maleantes a pocas cuadras de la casa: tienen 25, 27, 31 y 32 años. Además, un Chevrolet Onix plateado y una Renault Kangoo roja fueron interceptados en la intersección de Lago Correntoso y Laguna del Toro, y en Laguna de la Esquina y Laguna de la Niña Encantada, respectivamente. Eran los vehículos en que se movilizaban los delincuentes.
Según destacó la ministra de Seguridad y Justicia, Mercedes Rus, los aprehendidos tenían un largo prontuario desde 2011 con antecedentes por varios robos agravados con arma de fuego, lesiones, violencia de género, tenencia ilegal de arma de fuego y encubrimiento, entre otros delitos.
De hecho, sobre uno de ellos pesaban cuatro condenas dictadas entre 2019 y 2022.
Por nombrar dos casos en particular, el joven de 27 años había salido de la cárcel hace pocos días, el 9 de enero pasado. El de 32, en tanto, pasó tres años preso entre 2022 y 2025.
Cerca del mediodía, la Policía encontró al quinto integrante del grupo de ladrones. Lo curioso es que se había escondido en la acequia que bordea toda la plaza del barrio y desemboca en una alcantarilla. El hombre tiene 32 años y arrastra, como sus compañeros, otro largo historial delictivo: detenciones y averiguaciones por robos agravados, resistencia a la autoridad, portación de arma de fuego de guerra y más.
"Las entraderas, como otros delitos, son los que combatimos todos los días con decisión, investigación y presencia del Estado. Frente a eso, hay una política de seguridad clara y sostenida. En Mendoza, delinquir tiene consecuencias", dijo la ministra Rus en un posteo de la red social X.
La intervención permitió aprehenderlos en flagrancia, secuestrar dos vehículos y recuperar bienes que habían sido sustraídos, los cuales serán devueltos a sus dueños. Además, van a responder penalmente por otras entraderas que venían cometiendo. pic.twitter.com/KLs52QYWyC