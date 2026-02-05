5 de febrero de 2026 - 12:02

Entradera y persecución en Godoy Cruz terminó con cinco detenidos: uno estaba escondido en la acequia

Un grupo de delincuentes con frondoso prontuario complicó la mañana en el barrio Fuchs. Uno de ellos había salido de la cárcel hace poco menos de un mes.

El momento en que sacaron a la superficie al quinto detenido en el barrio Fuchs

El momento en que sacaron a la superficie al quinto detenido en el barrio Fuchs

Foto:

Prensa Ministerio de Seguridad y Justicia
Robo, persecución y cinco detenidos con frondoso prontuario en un barrio de Godoy Cruz

Robo, persecución y cinco detenidos con frondoso prontuario en un barrio de Godoy Cruz

Foto:

X / Ministra Rus
Robo, persecución y cinco detenidos con frondoso prontuario en un barrio de Godoy Cruz

Robo, persecución y cinco detenidos con frondoso prontuario en un barrio de Godoy Cruz

Foto:

X / Ministra Mercedes Rus
Los primeros cuatro detenidos tras la persecución en el barrio Fuchs de Godoy Cruz

Los primeros cuatro detenidos tras la persecución en el barrio Fuchs de Godoy Cruz

Foto:

Prensa Ministerio de Seguridad y Justicia
Los Andes | Redacción Policiales
Por Redacción Policiales

Cinco hombres con frondoso prontuario fueron detenidos esta mañana en el barrio Fuchs, de Godoy Cruz, tras una persecución derivada de una entradera. Más allá de la preocupación entre los vecinos, un dato cobró atención en el operativo policial: el quinto aprehendido fue hallado oculto en la acequia.

Leé además

Dos detenidos tras un intento de robo a un comercio en Godoy Cruz  

Desesperada defensa de un comerciante en medio de un asalto, fuga y dos detenidos: uno es menor de edad

Por Redacción Policiales
Juani López a la Selección Argentina Sub 17

Con un mendocino convocado, la Selección Argentina Sub 17 se prepara para el Jóvenes Promesas

Por Redacción Deportes

Según informaron desde el Ministerio de Seguridad y Justicia, el episodio tuvo lugar alrededor de las 8 de este jueves, cuando efectivos de la División de Robo y Hurtos se acercaron a la zona tras una denuncia de robo en una casa.

Los cuatro detenidos tras la persecución en el barrio Fuchs de Godoy Cruz
Cuatro de los cinco detenidos tras la persecuci&oacute;n en el barrio Fuchs de Godoy Cruz

Cuatro de los cinco detenidos tras la persecución en el barrio Fuchs de Godoy Cruz

Cuando sacaba la camioneta para ir a trabajar, un joven de 28 años fue sorprendido en su garaje por un grupo de delincuentes, con quienes forcejeó por un teléfono Samsung A15. A continuación, intervino en escena el padre de la víctima, por lo que los intrusos aprovecharon para huir y llevarse el celular.

Robo, persecución y cuatro detenidos con frondoso prontuario en un barrio de Godoy Cruz
Robo, persecuci&oacute;n y cinco detenidos con frondoso prontuario en un barrio de Godoy Cruz

Robo, persecución y cinco detenidos con frondoso prontuario en un barrio de Godoy Cruz

Inicialmente, los policías detuvieron a cuatro maleantes a pocas cuadras de la casa: tienen 25, 27, 31 y 32 años. Además, un Chevrolet Onix plateado y una Renault Kangoo roja fueron interceptados en la intersección de Lago Correntoso y Laguna del Toro, y en Laguna de la Esquina y Laguna de la Niña Encantada, respectivamente. Eran los vehículos en que se movilizaban los delincuentes.

Según destacó la ministra de Seguridad y Justicia, Mercedes Rus, los aprehendidos tenían un largo prontuario desde 2011 con antecedentes por varios robos agravados con arma de fuego, lesiones, violencia de género, tenencia ilegal de arma de fuego y encubrimiento, entre otros delitos.

Robo, persecución y cuatro detenidos con frondoso prontuario en un barrio de Godoy Cruz
Robo, persecuci&oacute;n y cinco detenidos con frondoso prontuario en un barrio de Godoy Cruz

Robo, persecución y cinco detenidos con frondoso prontuario en un barrio de Godoy Cruz

De hecho, sobre uno de ellos pesaban cuatro condenas dictadas entre 2019 y 2022.

Por nombrar dos casos en particular, el joven de 27 años había salido de la cárcel hace pocos días, el 9 de enero pasado. El de 32, en tanto, pasó tres años preso entre 2022 y 2025.

Cerca del mediodía, la Policía encontró al quinto integrante del grupo de ladrones. Lo curioso es que se había escondido en la acequia que bordea toda la plaza del barrio y desemboca en una alcantarilla. El hombre tiene 32 años y arrastra, como sus compañeros, otro largo historial delictivo: detenciones y averiguaciones por robos agravados, resistencia a la autoridad, portación de arma de fuego de guerra y más.

"Las entraderas, como otros delitos, son los que combatimos todos los días con decisión, investigación y presencia del Estado. Frente a eso, hay una política de seguridad clara y sostenida. En Mendoza, delinquir tiene consecuencias", dijo la ministra Rus en un posteo de la red social X.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/MercedesRus1/status/2019373450666864747?s=20&partner=&hide_thread=false

LAS MAS LEIDAS

Te puede interesar

El encuentro del sábado dejó de llamarse “Almuerzo de las Fuerzas Vivas” y pasó a “Agasajo de la Vendimia”, un giro de época que adelantó el tono social y empresarial de los 90. 

Cuando el "Almuerzo de las Fuerzas Vivas" se volvió Agasajo y cambió la liturgia de la vendimia

Por Celeste Laciar
Por el alerta de tormenta, varios departamentos informaron la reprogramación o suspensión de eventos este fin de semana. 

Fin de semana con alerta de tormentas: qué pasará con los eventos programados

Por Redacción Sociedad
Bomberos controlaron un incendio en un aserradero de Godoy Cruz

Una máquina encendida provocó un incendio en un aserradero de Godoy Cruz

Por Redacción Policiales
Operativo de rescate en Godoy Cruz: tres personas en situación de calle fueron retiradas de un zanjón

Operativo de rescate en Godoy Cruz: tres personas en situación de calle fueron retiradas de un zanjón

Por Redacción Policiales