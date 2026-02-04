Con un mendocino convocado, la Selección Argentina Sub 17 se prepara para el Jóvenes Promesas

El cuadro nacional retoma los entrenamientos en el Predio de la AFA, a la espera de su debut en el certamen regional.

La Selección Argentina Sub 17, dirigida por Diego Placente, continúa con los preparativos de cara al comienzo del Torneo Jóvenes Promesas. En las últimas horas, AFA anunció la lista de convocados con una buena noticia para el fútbol de Mendoza y específicamente para Godoy Cruz.

En el listado de nombres que diagramó el entrenador para este desafío con el conjunto nacional figura un futbolista mendocino. Se trata de Juan Ignacio López, defensor de Godoy Cruz, que cuenta con un futuro promisorio. Así, el lateral por izquierda tendrá otra nueva chance de sumar experiencia con la Albiceleste, luego de haber integrado la Sub 16 en el pasado.

Juani López de Godoy Cruz citado a la Selección: image Cabe destacar que el plantel se completa con representantes de Boca Juniors, River Plate, Banfield, Vélez, y Huracán, entre otros. Del interior, dicen presente Rosario Central, Newell's Old Boys, y Belgrano, además del Tomba.

El certamen se disputará en Córdoba del 9 al 14 de febrero, con partidos programados en el Estadio La Boutique y en el Centro de Alto Rendimiento Deportivo Amadeo Nuccetelli. Contará con la participación de diez equipos, divididos en dos zonas. Jugarán la Selección Argentina, Talleres, Selección de Chile, Selección de Venezuela, Selección de Perú, Athletico Paranaense (Brasil), Selección de Paraguay, Selección de Ecuador, Selección de Bolivia y Selección de Uruguay.

Cada equipo disputará cinco partidos en total: cuatro encuentros en la fase de grupos (incluido un cruce interzonal) y un partido final que definirá la posición definitiva en el torneo. Las finales enfrentarán a los equipos según su ubicación en cada grupo, con partidos que definirán desde el campeón del torneo hasta el noveno puesto. En caso de empate en las finales, la definición será por penales.