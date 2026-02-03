3 de febrero de 2026 - 18:44

Hockey Césped: Argentina con rumbo hacia Hobart, Australia

Las Leonas jugarán en una nueva fecha de la FIH Pro League de Hockey Césped, la ventana incluye dos partidos ante Irlanda y un par de lances con Australia

Hockey Césped. Milagros Alastra, hockísta mendocina, que jugará por primera vez para Las Leonas en el extranjero

Foto:

Gentileza
Los Andes | Gonzalo Tapia
Por Gonzalo Tapia

FIH Pro League. Con la mendocina Milagros Alastra como integrante más joven del plantel, la selección argentina de hockey césped viajó a la ciudad de Hobart en Australia, donde donde afrontará un total de cuatro encuentros entre el martes 10 y el sábado 14 de febrero, según informaron desde la Confederación Argentina de Hockey Césped

El equipo dirigido por Fernando Ferrara buscará continuar por la senda positiva luego de lo que fue la primera ventana disputada en Santiago del Estero, en diciembre pasado.

En aquella fecha disputada en la capital de la Provincia de Santiago del Estero, Las Leonas consiguieron un triunfo ante Alemania, y dos empates frente a Países Bajos y Alemania, respectivamente, pero ganaron en los penales australianos, y cayeron ante Holanda, resultados que las mantuvieron bien posicionadas en la tabla general del certamen.

Milagros Alastra entre las convocadas

Las jugadoras convocadas para esta gira son Agostina Alonso, Mercedes Artola, Brisa Bruggesser, Sofía Cairo, Lara Casas, Juana Castellaro, Cristina Cosentino, Zoe Díaz de Armas, Victoria Falasco, Milagros Alastra, Agostina Gorzelany, María José Granatto, Victoria Granatto, Julieta Jankunas, Victoria Miranda, Paula Ortiz, Valentina Raposo, Victoria Sauze, Sofía Toccalino y Eugenia Trinchinetti.

¿Cuál es el fixture de Las Leonas en Australia?

El programa de lances para Las Leonas en Australia comenzará el martes 10 frente a Irlanda, desde las 5.30 (hora argentina). Luego, el miércoles 11 se medirán ante Australia, también a las 5.30.

