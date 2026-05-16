Una uruguaya que por amor llegó a Mendoza a jugar hockey césped

María Emilia Márquez es uno de los refuerzos que tuvo este año el equipo de Hockey Césped del club Peumayén y cumplió con creces la confianza que depositaron en ella en el elenco del Departamento de Luján de Cuyo. Claro, que estará solo el primer semestre porque después deberá seguir cursando sus estudios de arquitectura en Montevideo.

En el hockey césped femenino, Los Tordos se inclinó ante Las Patitas y el único invicto es Andino

Sus inicios . "Empecé a jugar cuando tenía siete o ocho años o sea casi toda mi vida. En el colegio probé otros deportes como handball y vóley, pero no era buena. Después intenté con hockey me gustó y estoy en esta disciplina desde la escuelita. Mi club en Montevideo era Náutico".

Consultada si siempre jugó en el mismo puesto, apuntó: "Cuando era mas chica era mas delantera y en los sub 14, 16 y 18, reserva y primera me acomodé en la zona defensiva de 2 o 3. Me muevo por esos lugares en el fondo".

"¿Si estuve en la ¡en la selección de Uruguay? Sí. En las sub 14 y sub 16. También he jugado uno que otro torneo en Buenos Aires, pero no mas que eso. En realidad cuando estaba en la sub 18 me di de baja, porque prioricé mis estudios, porque en Uruguay en hockey es difícil vivir y crecer de este deporte, por eso di el paso al costado".

emi marquez Emi Márquez aguerrida defensora del Club Peumayén y novia de Vicente Poggi Ema González

Llega a Mendoza desde Uruguay

Casi al inicio de este año, Emi llegó a Mendoza. "Hace tres años que mi novio vive en Mendoza, yo seguía viviendo en Uruguay porque estudio Arquitectura. Este es el primer año, desde que curso la carrera, que los primeros seis meses los tengo libre porque me queda nada más que una materia y dos electivas que las haré el segundo semestre de este año. Así que aproveché y me vine a vivir con Vice mi novio acá a Mendoza. Las materias que me quedan las cursaré a partir del segundo semestre".

Luego contó que: "A través de Tomas Rossi que es compañero de mi novio: Vicente Poggi conocí a Camila Chávez ( referente máxima del club Peumayén en la actualidad) y hablando con ella, le dije que quería jugar hockey, para no perder ritmo y de paso conocer gente. Ella me invitó a unirme a su club. El 9 de marzo fui a practica y arranqué de una este semestre".

"Las primeras semanas me costo mucho acostumbrarme sobre todo por el calor, con decirte que en esos días calurosos tuvimos un partido en San Juan y fue bastante pesado y por eso me costó agarra el ritmo. Pero empezó a bajar la temperatura y eso me ayudó mucho", contó

"En el club, las chicas son lo máximo, me recibieron muy bien, son muy buena onda y divertidas, y eso era lo que estaba buscando", dice contenta Emi.

Sobre su experiencia hockística en Peumayén indicó: "Es interesante el proceso que estamos viviendo en el club. Noto que crecemos día a día. No tuve la suerte de jugar el torneo Regional, pero esa competencia las unió mucho. Los entrenamientos con el DT Gabi Cohen están muy buenos, y lo importante que cada práctica tiene como objetivo que trabajar y mejorar".

Para finalizar María Emilia subrayó: "La ciudad de Mendoza me encanta, siempre que me preguntan en Uruguay que onda la ciudad, les digo que para mi es paz. Me encanta salir en el auto y ver la montaña: ¡Es tremendo! ¡es muy lindo!, y eso me genera mucha sensación de paz. En Peumayén descubrí un club que me hace muy bien. Estoy muy contenta y agradecida con "Peuma" por abrirme las puertas, así que en ese sentido no puedo estar mas agradecida".