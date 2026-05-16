Cristiano Ronaldo, otra vez sin título, Al-Nassr cayó en la final de la AFC Champions League Two

Al-Nassr sufrió un nuevo traspié en una definición internacional al caer 1 a 0 frente a Gamba Osaka en la final de la AFC Champions League Two, disputada en el Al-Awwal Park, estadio del conjunto saudí. La derrota volvió a dejar a Cristiano Ronaldo sin su primer título en Medio Oriente y profundizó una sequía que ya se extiende en el tiempo.

Godoy Cruz hizo el gasto, falló un penal y se quedó sin nada ante Los Andes

El equipo dirigido por Jorge Jesús llegaba a la final c on un andar arrollador: había ganado todos sus partidos del certamen y se presentaba como el conjunto más goleador y con la defensa menos vencida. Sin embargo, en el partido decisivo no logró imponer esa superioridad.

El único gol del encuentro llegó a la media hora de juego, cuando Deniz Hümmet aprovechó una de las pocas situaciones claras del conjunto japonés para marcar la diferencia. A partir de allí, el trámite quedó en manos del Al-Nassr, que monopolizó la posesión pero sin claridad en los últimos metros.

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Dominio sin eficacia del equipo saudí

El conjunto local intentó una y otra vez quebrar la resistencia del Gamba Osaka, aunque se encontró con una defensa sólida y bien ordenada. La jerarquía ofensiva del equipo saudí no alcanzó para revertir el resultado.

Cristiano Ronaldo tuvo una participación muy limitada en el desarrollo del partido. Recién a los 86 minutos pudo rematar al arco por primera vez, en un cabezazo que se fue cerca del palo. Fue su única ocasión real en la final.

Cristiano, sin incidencia en el partido decisivo

La imagen del delantero portugués dejando el campo antes de la entrega de medallas reflejó la frustración de una nueva final perdida. Con este resultado, Al-Nassr acumula 13 torneos sin consagrarse desde su llegada y ya son cuatro finales perdidas con él en cancha.

A nivel individual, Ronaldo mantiene una alta productividad en Arabia Saudita, pero los títulos siguen sin llegar. La última consagración a nivel clubes data de 2021 con la Juventus, mientras que su último título internacional fue con Portugal en la UEFA Nations League 2025.

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Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/i/status/2055724438998364209&partner=&hide_thread=false Cristiano Ronaldo y el apoyo de toda su familia en la final de la #AFC Champions League 2.



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Una sequía que contrasta con su carrera

En el plano histórico, el portugués continúa ampliando su legado goleador, aunque sin poder trasladarlo a coronaciones en el fútbol saudí. Mientras tanto, el debate con Lionel Messi sigue presente en el plano estadístico y de títulos, con una diferencia amplia en consagraciones a favor del argentino.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/i/status/2055742107801821390&partner=&hide_thread=false ¿MOLESTIA O SÓLO UN ENOJO POST FINAL? CR7 no se quedó a la premiación de la Champions League 2 y no recibió la medalla de subcampeón con Al Nassr.



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El cierre de temporada, aún en juego

La jornada también tenía un condimento adicional: la posibilidad de que Al-Nassr pudiera consagrarse en la liga local dependiendo de otros resultados. Sin embargo, la definición de la Saudi Pro League quedó abierta tras la victoria de Al-Hilal, y el campeonato se resolverá en la última fecha.

Al-Nassr lidera con dos puntos de ventaja y definirá el título en la última jornada, en un cierre de temporada que todavía puede ofrecer una última oportunidad de revancha.