Caos en Arabia Saudita: el equipo de Cristiano Ronaldo empató y hubo una batalla campal

La definición de la liga de Arabia Saudita quedó envuelta en un escándalo luego del empate agónico que sufrió el Al Nassr de Cristiano Ronaldo. El partido terminó con graves incidentes y escenas de violencia dentro del estadio.
El Al Nassr de Cristiano Ronaldo empató sobre el final ante Al Hilal y la frustración derivó en violentos incidentes dentro y fuera del estadio en Arabia Saudita.
La definición de la liga de Arabia Saudita quedó envuelta en un escándalo luego del empate agónico que sufrió el Al Nassr de Cristiano Ronaldo. El partido terminó con graves incidentes y escenas de violencia dentro del estadio.
El equipo del delantero portugués estuvo a segundos de quedar al borde de la consagración, pero un insólito gol sobre el final cambió por completo el panorama. Acto seguido, la situación derivó en un clima de caos generalizado entre hinchas y asistentes.
El conjunto de Cristiano Ronaldo ganaba 1-0 y controlaba el partido ante Al Hilal en un estadio de Riad que ya se preparaba para celebrar. Sin embargo, cuando se jugaba el minuto 97, un lateral lanzado al área terminó en una jugada caótica.
El arquero Bento salió a despejar, chocó con el defensor español Iñigo Martínez y perdió la pelota dentro del área. En el intento por rechazarla, el defensor Abdulelah Al Amri terminó empujándola contra su propio arco y decretó el 1-1 definitivo.
La igualdad dejó abierta la pelea por el campeonato y postergó nuevamente el título que persigue el equipo saudí desde la llegada de Cristiano Ronaldo.
Las cámaras mostraron al portugués completamente sorprendido por el desenlace. El delantero había sido reemplazado minutos antes y siguió el cierre del partido desde el banco de suplentes.
Primero reaccionó con una sonrisa incrédula y luego quedó con la mirada perdida mientras integrantes del cuerpo técnico intentaban consolarlo. Durante el encuentro, el exfutbolista del Real Madrid vivió cada jugada con intensidad. Incluso, antes de salir reemplazado, reclamó más apoyo de los hinchas y protestó por el tiempo agregado.
Tras el empate final se desató un fuerte episodio de violencia dentro del estadio. En distintos videos viralizados en redes sociales se observó a grupos de personas protagonizando corridas, empujones y agresiones con objetos.
Las imágenes mostraron a varios involucrados vestidos con las tradicionales túnicas árabes mientras se producían enfrentamientos y momentos de descontrol que rápidamente recorrieron el mundo. El clima ya había sido tenso durante gran parte del partido, con discusiones, protestas y cruces entre futbolistas de ambos equipos.
Pese al golpe sufrido, Al Nassr continúa liderando la tabla con 83 puntos y mantiene una ventaja sobre Al Hilal, aunque el campeonato todavía no está definido. El equipo dirigido por Simone Inzaghi aún debe disputar un partido pendiente y, si consigue ganar, reducirá la diferencia a apenas dos puntos antes de la última fecha del torneo.
La definición de la liga saudita quedó así completamente abierta y con máxima tensión para el cierre de la temporada.