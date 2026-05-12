Caos en Arabia Saudita: el equipo de Cristiano Ronaldo empató y hubo una batalla campal

La definición de la liga de Arabia Saudita quedó envuelta en un escándalo luego del empate agónico que sufrió el Al Nassr de Cristiano Ronaldo . El partido terminó con graves incidentes y escenas de violencia dentro del estadio.

Un nene rompió sin querer la figurita de Messi al abrir un paquete y el video explotó en TikTok

El equipo del delantero portugués estuvo a segundos de quedar al borde de la consagración, pero un insólito gol sobre el final cambió por completo el panorama. Acto seguido, la situación derivó en un clima de caos generalizado entre hinchas y asistentes .

El conjunto de Cristiano Ronaldo ganaba 1-0 y controlaba el partido ante Al Hilal en un estadio de Riad que ya se preparaba para celebrar. Sin embargo, cuando se jugaba el minuto 97, un lateral lanzado al área terminó en una jugada caótica.

El arquero Bento salió a despejar, chocó con el defensor español Iñigo Martínez y perdió la pelota dentro del área. En el intento por rechazarla, el defensor Abdulelah Al Amri terminó empujándola contra su propio arco y decretó el 1-1 definitivo.

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Al Nassr et Cristiano Ronaldo étaient à 10 secondes de remporter la SPL… FLOP



90+8’ | Al Nassr 1 - 1 Al Hilal https://t.co/MA5Ltyl5Jf pic.twitter.com/wlp1BSWCKE — SPL (@ActuSPL) May 12, 2026

La igualdad dejó abierta la pelea por el campeonato y postergó nuevamente el título que persigue el equipo saudí desde la llegada de Cristiano Ronaldo.

Cristiano Ronaldo, entre la incredulidad y la bronca

Las cámaras mostraron al portugués completamente sorprendido por el desenlace. El delantero había sido reemplazado minutos antes y siguió el cierre del partido desde el banco de suplentes.

Embed Ronaldo was seconds away from winning his first Saudi Pro League Title



Al-Nassr still have a chance to win it next week pic.twitter.com/uc2yM0dS4n — FOX Soccer (@FOXSoccer) May 12, 2026

Primero reaccionó con una sonrisa incrédula y luego quedó con la mirada perdida mientras integrantes del cuerpo técnico intentaban consolarlo. Durante el encuentro, el exfutbolista del Real Madrid vivió cada jugada con intensidad. Incluso, antes de salir reemplazado, reclamó más apoyo de los hinchas y protestó por el tiempo agregado.

Violencia y batalla campal en el estadio

Tras el empate final se desató un fuerte episodio de violencia dentro del estadio. En distintos videos viralizados en redes sociales se observó a grupos de personas protagonizando corridas, empujones y agresiones con objetos.

Embed Tras el empate por 1-1, que evitó que el equipo de Cristiano Ronaldo sea campeón de la Liga de Arabia Saudita, un grupo de hinchas de Al Hilal arrojó violentamente palos contra un conjunto de jeques árabes que ocupaban los palcos de Al-Nassr. Éstos también tomaron bastones y… pic.twitter.com/SQqkYuFAN4 — TyC Sports (@TyCSports) May 12, 2026

Las imágenes mostraron a varios involucrados vestidos con las tradicionales túnicas árabes mientras se producían enfrentamientos y momentos de descontrol que rápidamente recorrieron el mundo. El clima ya había sido tenso durante gran parte del partido, con discusiones, protestas y cruces entre futbolistas de ambos equipos.

Cómo quedó la pelea por el título

Pese al golpe sufrido, Al Nassr continúa liderando la tabla con 83 puntos y mantiene una ventaja sobre Al Hilal, aunque el campeonato todavía no está definido. El equipo dirigido por Simone Inzaghi aún debe disputar un partido pendiente y, si consigue ganar, reducirá la diferencia a apenas dos puntos antes de la última fecha del torneo.

Embed ¡INCREÍBLE, PERO REAL: EL AL-NASSR DE CRISTIANO RONALDO NO PUDO GRITAR CAMPEÓN POR UN INSÓLITO GOL EN CONTRA DE SU ARQUERO!



El equipo del astro portugués dejó escapar la victoria frente a Al Hilal en el octavo minuto de descuento con un inexplicable gol en contra de Bento,… pic.twitter.com/YjF9XbnKx6 — TyC Sports (@TyCSports) May 12, 2026

La definición de la liga saudita quedó así completamente abierta y con máxima tensión para el cierre de la temporada.