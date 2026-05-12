12 de mayo de 2026 - 22:07

Caos en Arabia Saudita: el equipo de Cristiano Ronaldo empató y hubo una batalla campal

El Al Nassr de Cristiano Ronaldo empató sobre el final ante Al Hilal y la frustración derivó en violentos incidentes dentro y fuera del estadio en Arabia Saudita.

Cristiano Ronaldo quedó a segundos del título y el partido terminó en escándalo.

Cristiano Ronaldo quedó a segundos del título y el partido terminó en escándalo.

Foto:

redes
Los Andes | Redacción Deportes
Por Redacción Deportes

La definición de la liga de Arabia Saudita quedó envuelta en un escándalo luego del empate agónico que sufrió el Al Nassr de Cristiano Ronaldo. El partido terminó con graves incidentes y escenas de violencia dentro del estadio.

Leé además

Mundial 2026: FIFA llevará a cabo cinco campañas durante los partidos

Mundial 2026: FIFA llevará a cabo cinco campañas durante los partidos

Por Redacción Deportes
Quiso abrir un paquete del Mundial 2026 y rompió la figurita de Messi.

Un nene rompió sin querer la figurita de Messi al abrir un paquete y el video explotó en TikTok

Por Redacción Viral

El equipo del delantero portugués estuvo a segundos de quedar al borde de la consagración, pero un insólito gol sobre el final cambió por completo el panorama. Acto seguido, la situación derivó en un clima de caos generalizado entre hinchas y asistentes.

El gol agónico que frustró al Al Nassr

El conjunto de Cristiano Ronaldo ganaba 1-0 y controlaba el partido ante Al Hilal en un estadio de Riad que ya se preparaba para celebrar. Sin embargo, cuando se jugaba el minuto 97, un lateral lanzado al área terminó en una jugada caótica.

El arquero Bento salió a despejar, chocó con el defensor español Iñigo Martínez y perdió la pelota dentro del área. En el intento por rechazarla, el defensor Abdulelah Al Amri terminó empujándola contra su propio arco y decretó el 1-1 definitivo.

Embed

La igualdad dejó abierta la pelea por el campeonato y postergó nuevamente el título que persigue el equipo saudí desde la llegada de Cristiano Ronaldo.

Cristiano Ronaldo, entre la incredulidad y la bronca

Las cámaras mostraron al portugués completamente sorprendido por el desenlace. El delantero había sido reemplazado minutos antes y siguió el cierre del partido desde el banco de suplentes.

Embed

Primero reaccionó con una sonrisa incrédula y luego quedó con la mirada perdida mientras integrantes del cuerpo técnico intentaban consolarlo. Durante el encuentro, el exfutbolista del Real Madrid vivió cada jugada con intensidad. Incluso, antes de salir reemplazado, reclamó más apoyo de los hinchas y protestó por el tiempo agregado.

Violencia y batalla campal en el estadio

Tras el empate final se desató un fuerte episodio de violencia dentro del estadio. En distintos videos viralizados en redes sociales se observó a grupos de personas protagonizando corridas, empujones y agresiones con objetos.

Embed

Las imágenes mostraron a varios involucrados vestidos con las tradicionales túnicas árabes mientras se producían enfrentamientos y momentos de descontrol que rápidamente recorrieron el mundo. El clima ya había sido tenso durante gran parte del partido, con discusiones, protestas y cruces entre futbolistas de ambos equipos.

Cómo quedó la pelea por el título

Pese al golpe sufrido, Al Nassr continúa liderando la tabla con 83 puntos y mantiene una ventaja sobre Al Hilal, aunque el campeonato todavía no está definido. El equipo dirigido por Simone Inzaghi aún debe disputar un partido pendiente y, si consigue ganar, reducirá la diferencia a apenas dos puntos antes de la última fecha del torneo.

Embed

La definición de la liga saudita quedó así completamente abierta y con máxima tensión para el cierre de la temporada.

LAS MAS LEIDAS

Te puede interesar

El jugador marplatense volvió a colocar al tenis argentino en lo más alto de la escena internacional.  

Roma: Zeballos y Granollers avanzan a cuartos de final en dobles

River y Gimnasia y Esgrima de La Plata

River choca con Gimnasia y Esgrima La Plata en busca de las semifinales: hora, TV, formaciones

Por Redacción Deportes
Rugby: Gonzalo Quesada en su época en Los Jaguares

Rugby: Argentinos Contepomi y Quesada, entre los 20 mejores DT del mundo

Los hermanso Romeros autores de una interesante historia en la última jornada del fútbol argentino

Los goles de los hermanos Romero en un mismo partido para Huracán y Boca tienen pocos antecedentes

Por Redacción Deportes