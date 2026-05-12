12 de mayo de 2026 - 21:29

Rugby: Argentinos Contepomi y Quesada, entre los 20 mejores DT del mundo

Felipe Contepomi y Gonzalo Quesada, referentes del rugby argentino, figuran entre los 20 mejores entrenadores del mundo.

Rugby: Gonzalo Quesada en su época en Los Jaguares

Rugby: Gonzalo Quesada en su época en Los Jaguares

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Rugby. EL DT de Los Pumas Felipe Contepomi 

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Rugby, deporte que apasiona a millones, tiene hoy a dos de sus referentes argentinos entre los 20 head coach más destacados del mundo. Felipe Contepomi y Gonzalo Quesada, exjugadores de Los Pumas, fueron reconocidos por el portal especializado Ruck de Gran Bretaña, destacando su labor y visión estratégica en el ámbito internacional.

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De esta forma, el orientador de Los Pumas, Felipe Contepomi, y el adiestrador principal de la Selección de Italia, Gonzalo Quesada, fueron incluidos en una nómina confeccionada por ese medio de comunicación, y que es encabezada por el sudafricano Rassie Erasmus, actual DT de los Springboks.

“Durante su etapa como asistente en 2022, Argentina logró victorias históricas sobre Australia, Nueva Zelanda e Inglaterra, antes de terminar en el cuarto lugar en el Mundial 2023”, se indicó.

En ese sentido, el sitio recuerda que, tras la Copa del Mundo de 2023, cuando el entrenador australiano Michael Cheika dejó la conducción de Los Pumas, “Contepomi fue ascendido a entrenador principal durante el Rugby Championship de 2024”, y desde ese lugar llevó al seleccionado a lograr “su mejor récord histórico de tres victorias y tres derrotas, incluyendo un triunfo sobre cada oponente".

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