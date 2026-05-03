3 de mayo de 2026 - 18:49

Los Pumitas con gran triunfo histórico en rugby juvenil ante Los Baby Blacks

La Selección Argentina de Rugby M20 derrotó a Nueva Zelanda por 25 a 17 y Federico Serpa anotó un try e hizo una conversión al iniciar las acciones

La Selección Argentina de Rugby M 20 que venció a Nueva Zelanda por primera vez en esta categoría

La Selección Argentina de Rugby M 20 que venció a Nueva Zelanda por primera vez en esta categoría

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Los Andes | Gonzalo Tapia
Por Gonzalo Tapia

La Selección Argentina de Rugby modalidad M 20 derrotó por 25 a 17 ante Nueva Zelanda por la segunda fecha del Rugby Championship M-20 consiguiendo un hito histórico, como lo es vencer por primera vez en la historia a este rival en la categoría de Menores de 20. El mendocino del club Los Tordos, Federico Serpa anotó un try y una conversión cuando todo estaba cero a cero.

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Luego del primer cuarto de hora, fueron Los Pumitas quienes rompieron el cero, luego de una transición de defensa a ataque que finalizó con la conquista de Federico Serpa. Minutos después, fue el apertura quien acertó un penal para estirar la ventaja a 8-0.

Pasada la media hora de juego, los Baby Blacks anotaron su primer try del partido para decretar el 8-7 parcial. Sin embargo, el ataque del equipo argentino prosperó y forzó el try penal que estableció el 15-7, a falta de cuatro minutos para el descanso. En el ocaso de la primera etapa, el rival consiguió una nueva conquista para decretar el 15-12 con el que finalizaron los primeros cuarenta minutos.

Resultado parcial: Argentina 15 vs Nueva Zelanda 12

El inicio del segundo tiempo tuvo un desarrollo similar. Nueva Zelanda tomó la posesión y la defensa argentina respondió cada uno de los embates del rival. En una acción de lucidez, Luciano Avaca interceptó la pelota en mitad de cancha, aceleró y nadie lo detuvo, para marcar el 20-12 parcial. Ramón Fernández Miranda se encargó de apoyar una nueva conquista y estirar el score a 25-12. Sobre el final llegó el descuento neozelandés, que decretó el 25-17 final.

Síntesis

Cancha: Nelson Mandela Stadium

Argentina (25): Fabrizio Cebron (Benjamín Farías Cerioni), Manuel Cuneo Camargo (Nicolás Cambiasso), Bautista Salinas, Joaquín Pascuale, Bautista Benavides, 6. Franco Marizza (Basilio Cañas), 7. Jerónimo Sorondo (Agustín Ponzio), 8. Federico Torre, 9. Juan Preumayr, 10. Federico Serpa (Benjamín Ledesma Arocena), 11. Luciano Avaca, 12. Benjamín Ordiz, 13. Pedro Coll, 14. Bautista Quiroga Miguens (Ramón Fernández), 15. Simón Pfister (Manuel Giannantonio).

Nueva Zelanda (17): 1. Ethan Webber, 2. Josh Findlay, 3. Alex Hewitt, 4. Alex Arnold, 5. Jake Frost, 6. Logan Plait, 7. Kobe Brownlee, 8. Finn McLeod, 9. Charlie Sinton, 10. Mika Muliaina, 11. JD Van Der Westhuizen, 12. Haki Wiseman, 13. Ollie Guerin, 14. Jay Rehana, 15. Cohen Norrie.

Puntos en el Primer tiempo: 16’ Try de Federico Serpa (A), 25’ Penal de Federico Serpa (A), 33’ Try de Haki Wiseman (NZ) convertido por Cohen Norrie (NZ), 36’ Try Penal (A), 40’ Try de JD Van Der Westhuizen (NZ).

En el Segundo tiempo: 57’ Try de Luciano Avaca (A), 71’ Try de Ramón Fernández Miranda (A), 74’ Try de Finn McLeod (NZ).

Árbitro: Ella Goldsmith (Australia)

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