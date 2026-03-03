Rugby: Federico Serpa, el apertura mendocino que empieza a vivir su sueño en el alto rendimiento

Federico Serpa comienza a transitar uno de sus grandes sueños dentro del rugby : concentrar , entrenar y trabajar junto a L os Pumitas y Pampas. El apertura de Los Tordos, que desde hace dos años se prepara en la Academia Oeste , viene dando pasos firmes en su carrera deportiva. Ese crecimiento tuvo su premio con la invitación a entrenar con la franquicia Pampas, donde lleva un par de meses sumando experiencia en el máximo nivel.

En 2025 se consagró campeón M19 con Los Tordos, logro que, sumado a su rendimiento, lo llevó a ser convocado para concentrar con Los Pumitas M20 y a trabajar con Pampa s. Un salto de calidad que marca un antes y un después en su joven carrera.

La experiencia no solo le aportó herramientas deportivas, sino también personales. Vivir solo durante la concentración y compartir el día a día con otros jugadores lo ayudó a madurar.

“Ha sido una tremenda experiencia. No solo me ayudó en la parte física y rugbístic a, sino también a crecer y madurar. Vivir solo unos meses con compañeros implica asumir más responsabilidades”, contó.

Y agregó: “Entrenar con esta calidad de jugadores, con estas instalaciones y a este nivel me ayudó muchísimo. Me siento cada vez más veloz y mejor como jugador. Y eso va de la mano con cualquier oportunidad que me toque. Con Los Pumitas fue muy lindo poder compartirlo con amigos y compañeros de todo el país”.

La invitación llegó tras el título conseguido con Los Tordos y el seguimiento de su evolución. “Me la comunicó el manager de la Academia alrededor de octubre del año pasado. No me la esperaba, sobre todo porque es una franquicia de Buenos Aires. Sentí que era una gran oportunidad. Por suerte conozco a varios de los chicos invitados y eso fue importante para adaptarme”.

image Federico Serpa busca cumplir su gran sueño, llegar a Los Pumas, ya dio el primer paso hacia uno de sus grandes objetivos. Gentileza.

El sostén de la familia

Detrás de cada paso hay una familia que acompaña. En el caso de Federico, el rugby siempre fue parte de la vida cotidiana, y esta oportunidad representa un orgullo compartido.

“Para ellos significa muchísimo, porque saben todos los esfuerzos que hemos hecho, no solo míos sino también de ellos. Soy muy agradecido porque mis viejos, mis hermanos y mis abuelos siempre me apoyaron para que pueda cumplir mis objetivos. Son una banca tremenda. Sin ellos esto no sería posible”.

Estudio y disciplina, el otro gran objetivo

Además del rugby, Federico estudia Administración de Empresas en la Universidad de Mendoza. Recibirse es otro de sus grandes desafíos. “Siempre fue un pedido desde casa, porque sabemos que el rugby no es para siempre. Estoy contento y trato de llevar la carrera lo mejor que puedo. Quizás se demore un poco más, pero no descuido ni el deporte ni los estudios”.

Formado en Los Tordos y apertura desde sus inicios, no pierde de vista el gran sueño: vestir la camiseta de Los Pumas. Pero lo hace con madurez.

“Mi sueño desde chico es jugar en Los Pumas. Pero trato de que no sea solo un sueño, sino un objetivo. Ir paso a paso, hacer las cosas bien y mantenerme ordenado”.

Federico Serpa Rugby. Federico Serpa del club Los Tordos campeón Nacional 2025 con su M 19, es uno de los cinco mendocinos convocados a la concentración nacional. gentileza

Paso a paso, con un objetivo claro

Mientras entrena, estudia y trabaja por su crecimiento personal, Federico Serpa mantiene la mirada firme en el horizonte. Mejorar cada día, consolidarse en el alto rendimiento y, algún día, ganarse un lugar en el rugby mayor, como lo han hecho otros grandes jugadores mendocinos.

El camino recién empieza, pero el sueño ya está en marcha.