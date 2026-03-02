Independiente Rivadavia y River no se sacaron ventajas en el Malvinas

La Lepra y el Millo empataron 1 a 1,en un partido intenso donde las mejores situaciones las generó el equipo de Berti en el primer tiempo. Un golazo de Gonzalo Rios abrió el marcador para los del Parque y estableció la igualdad, Gonzalo Montiel para el equipo de Núñez.

Gonzalo Ríos con su golazo hizo vibrar el estadio en el Parque.

El golazo de Gonzalo Ríos hizo estallar el Malvinas Argentinas, que vibró con el 1 a 0.

Independiente y River igualaron 1 a 1 en el Estadio Malvinas Argentinas con la presencia de ambos públicos. El puntero y sensación Independiente Rivadavia vencía a al Millonario con un golazo de Gonzalo Ríos, pero un descuido a los 37' y un cabezazo perfecto de Gonzalo Montiel, estableció la igualdad definitiva, en uno de los partidos correspondiente a la fecha 8 del Torneo Apertura de la Liga Profesional.

Pese al empate el equipo Azul sigue siendo líder de la zona B.

En un primer tiempo fue el equipo de Alfredo Berti el que dominó claramente y generó las mejores situaciones de gol, con llegadas y profundidad y, en más de una ocasión Beltrán salvó la Millonario. Primero le tapó un mano a mano a Elordi, quien desperdiciaría otra chance más.

image Independiente Rivadavia vs River Plate Marcelo Alvarez A los 17 minutos tras un tiro libre de esquina ejecutado por Villa fue despejado por un defensor de River, el rebote lo tomó desde afuera de área Gonzalo Ríos, quien convirtió un golazo.

¡¡CENTRO DE SEBA VILLA, REBOTE Y GOLAZO DESDE AFUERA DEL ÁREA DE RÍOS PARA EL 1-0 DE INDEPENDIENTE RIVADAVIA ANTE RIVER!!



Era mucho más el equipo de Berti que dominaba en todos los sectores frente a la confusión defensiva de la visita. Las tribunas en el Malvinas estaban teñidas de azul y eran una fiesta