Independiente Rivadavia y River no se sacaron ventajas en el Malvinas
La Lepra y el Millo empataron 1 a 1,en un partido intenso donde las mejores situaciones las generó el equipo de Berti en el primer tiempo. Un golazo de Gonzalo Rios abrió el marcador para los del Parque y estableció la igualdad, Gonzalo Montiel para el equipo de Núñez.
El golazo de Gonzalo Ríos hizo estallar el Malvinas Argentinas, que vibró con el 1 a 0.
Foto:
Marcelo Alvarez
Gonzalo Ríos con su golazo hizo vibrar el estadio en el Parque.
Independiente y River igualaron 1 a 1 en el Estadio Malvinas Argentinas con la presencia de ambos públicos. El puntero y sensaciónIndependiente Rivadavia vencía a al Millonario con un golazo de Gonzalo Ríos, pero un descuido a los 37' y un cabezazo perfecto de Gonzalo Montiel, estableció la igualdad definitiva, en uno de los partidos correspondiente a la fecha 8 del Torneo Apertura de la Liga Profesional.
Pese al empate el equipo Azul sigue siendo líder de la zona B.
En un primer tiempo fue el equipo de Alfredo Berti el que dominó claramente y generó las mejores situaciones de gol, con llegadas y profundidad y, en más de una ocasión Beltrán salvó la Millonario. Primero le tapó un mano a mano a Elordi, quien desperdiciaría otra chance más.
A los 17 minutos tras un tiro libre de esquina ejecutado por Villa fue despejado por un defensor de River, el rebote lo tomó desde afuera de área Gonzalo Ríos, quien convirtió un golazo.
De poco River con Subiabre y Freitas comenzó a encontrar algunos espacios, ya había avisado. A los 37', una recuperación y un centro perfecto de Subiabre terminó en la cabeza de Gonzalo Montiel que puso el 1 a 1.
Un primer tiempo vertiginoso donde el puntero de la zona puso el fútbol, pero River supo recuperarse del mal momento
En el complemento en la medida en que Subiabre, Vera y Driussi lograron anticipar y adueñarse de la pelota, River fue imponiendo de a poco el ritmo del partido. Independiente, en cambio, bajó la intensidad con el correr de los minutos. Si bien intentó profundizar por los laterales, no consiguió generar situaciones de peligro. Rivero y Acuña respondieron con buenas anticipaciones y solidez en el fondo.
Aunque River tuvo mayor control, le faltó peso ofensivo y no logró inquietar a Bolcato. Por momentos, la Lepra insinuó algo más a partir de acciones individuales, encontrando algunos espacios, pero sin la profundidad necesaria para lastimar.
Las variantes en ambos equipos no modificaron el desarrollo ni el ritmo del encuentro. River terminó conformándose con el punto, mientras que la Lepra no halló los caminos para desequilibrar. Un partido que comenzó con intensidad y terminó diluyéndose, sin grandes emociones.
Las Formaciones
Independiente Rivadavia: Nicolás Bolcato; Alejo Osella, Iván Villalba, Leonard Costa, Sheyko Studer, Juan Manuel Elordi; José Florentín, Gonzalo Ríos, Matías Fernández; Fabrizio Sartori, Sebastián Villa. DT: Alfredo Berti.
River: Santiago Beltrán; Gonzalo Montiel, Lucas Martínez Quarta, Lautaro Rivero, Marcos Acuña; Aníbal Moreno, Fausto Vera, Tomás Galván; Ian Subiabre, Sebastián Driussi, Joaquín Freitas. DT: Marcelo Escudero.