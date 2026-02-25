Su hermano jugó en Independiente Rivadavia, recibió incentivos en el ascenso y su novia entró a Gran Hermano

El fútbol argentino y el espectáculo vuelven a cruzarse en una historia cargada de polémica y exposición mediática. Mientras Dylan Gissi atraviesa las consecuencias de haber admitido públicamente el cobro de incentivos económicos en la Primera Nacional , su novia, Cinzia Francischiello, ingresó a la casa de Gran Hermano , reactivando un escándalo que involucra sobornos y apellidos.

Dylan Gissi, defensor de Nueva Chicago con pasado en clubes como Rosario Central y Banfield , quedó marcado por una entrevista explosiva que sacudió los cimientos del deporte nacional. El futbolista admitió que Atlético de Rafaela les entregó cinco millones de pesos por ganarle a Brown de Adrogué en septiembre de 2024, cuando él vestía la camiseta de Atlanta. Este triunfo benefició directamente a la "Crema" en su desesperada lucha por no descender de categoría.

Aunque el futbolista intentó aclarar que sus declaraciones no ponían en duda la integridad del deporte, la repercusión institucional fue inmediata . El ambiente del Ascenso respondió con dureza y el jugador fue apartado de la competencia oficial, una situación que lo dejó fuera de las canchas . Esta etapa de "congelamiento" profesional coincide ahora con un salto inesperado hacia la farándula nacional a través de su vínculo sentimental.

El mecanismo que hoy tiene a Gissi contra las cuerdas revela una práctica que suele circular en las sombras de los vestuarios argentinos: la incentivación por parte de terceros. A diferencia del soborno para perder, el pago por ganar se ha naturalizado erróneamente en ciertos sectores como un bono motivacional.

Sin embargo, al hacerse público, rompe con el principio de equidad deportiva y expone la vulnerabilidad económica de las categorías menores, donde cifras millonarias externas pueden alterar el desarrollo natural de un torneo. La confesión de Gissi desnudó un sistema de favores financieros que las instituciones suelen ocultar para evitar sanciones de la AFA , y su honestidad le costó su lugar en el equipo titular.

El apellido Gissi no es ajeno al fútbol de nuestra provincia, lo que añade un condimento especial para los seguidores locales. Kevin Gissi, hermano de Dylan y actual delantero de Brown de Adrogué, tuvo un paso recordado por Independiente Rivadavia. Entre 2017 y 2018, Kevin vistió la camiseta de la Lepra mendocina, donde disputó 15 partidos y logró marcar 6 goles, dejando una marca en el Parque General San Martín antes de continuar su carrera en otros destinos nacionales e internacionales.

Cinzia Francischiello: de las redes sociales al reality más visto

Este trasfondo de sobornos y castigos deportivos sirve ahora de preludio para el ingreso de Cinzia Francischiello a Gran Hermano. La joven de origen venezolano, que estudia actuación y trabaja en medios, cruzó la puerta de la casa más famosa del país en la segunda tanda de ingresos de la edición actual. Con más de 200 mil seguidores en sus redes sociales, su llegada al prime time televisivo promete reavivar el interés por el escándalo que rodea a su pareja.

Desde el primer minuto, Francischiello buscó marcar distancia de las etiquetas tradicionales que suelen rodear a las parejas de los futbolistas. En su presentación, rechazó de forma contundente que la cataloguen como "botinera", asegurando que dentro de la casa no piensa cumplir con las expectativas de la mirada externa: "Haré lo que yo quiera", lanzó como advertencia, dejando en claro que su objetivo es consolidar su propia carrera artística, siendo además la primera venezolana en participar de la versión argentina del reality.

Mientras Cinzia inicia su propia estrategia bajo las luces de las cámaras y el escrutinio constante del público, Dylan Gissi intenta reacomodar su futuro profesional en las filas del club de Mataderos, que busca su regreso a la Primera División del fútbol argentino.