Impactante el cambio de Solange Abraham que regresó a Gran Hermano después de 15 años

La casa de Gran Hermano, Generación Dorada, sumó el pasado martes por la noche a la segunda tanda de participantes y una presencia en particular captó la atención del público. Solange Abraham regresó al reality después de quince años y sorprendió con un cambio de imagen que no pasó inadvertido.

La tucumana, hoy de 37 años , ya había formado parte de Gran Hermano 2011 , una edición en la que se destacó por su carácter y por su enfrentamiento con Cristian U, uno de los jugadores más fuertes de aquella temporada.

Su estilo frontal y su decisión de no correrse de los conflictos la posicionaron como una de las participantes más recordadas de ese ciclo.

Quince años después, Solange volvió a cruzar la puerta de la casa más famosa del país con un perfil renovado. Dejó atrás su clásica cabellera morocha y apostó por un tono rubio que marcó un contraste con su imagen anterior. Más allá del aspecto físico, también dejó en claro que su objetivo es otro.

En su video de presentación anticipó cuál será su postura en el juego. " Vuelvo súper recargada y en mi versión mejorada... soy como un perro de caza, lo veo, me enfoco y lo logro", afirmó con seguridad.

También explicó qué la impulsó a aceptar la propuesta. "Vengo por dos cosas, por una revancha, me gustaría ganarlo que no lo gané hace quince años y estoy segura de que hoy lo puedo hacer", sostuvo.

Convencida de sus posibilidades, añadió: "Y por un capricho... entrar a la casa y ganar el Gran Hermano". Antes de finalizar su presentación dejó una definición que resume su actitud. "Una de las cosas que más me molestan es perder el tiempo y no vengo a perder el tiempo acá".

El reencuentro de dos ex Gran Hermano 2011

Ya instalada en la casa, protagonizó uno de los momentos más comentados de la noche: el reencuentro con Emanuel Di Gioia, también participante de la edición 2011. Ambos compartieron estrategias en aquel entonces y mantuvieron un buen vínculo frente a Cristian U.

Ema, que había ingresado el lunes, la recibió con un abrazo cargado de emoción. Así comenzó una nueva etapa para Solange, que busca escribir una historia distinta en el mismo escenario donde se dio a conocer.