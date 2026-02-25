25 de febrero de 2026 - 13:01

Impactante el cambio de Solange Abraham que regresó a Gran Hermano después de 15 años

La exparticipante de GH 2011 regresó al reality por la revancha y no ingreso no pasó desapercibido tanto dentro como fuera de la casa.

Solange Abraham Gran Hermano.
Los Andes | Redacción Espectáculos
Por Redacción Espectáculos

La casa de Gran Hermano, Generación Dorada, sumó el pasado martes por la noche a la segunda tanda de participantes y una presencia en particular captó la atención del público. Solange Abraham regresó al reality después de quince años y sorprendió con un cambio de imagen que no pasó inadvertido.

Leé además

Gran Hermano Generación Dorada sumó a la venezolana como concursante.

Quién es Cinzia Francischiello, la venezolana que entró a Gran Hermano

Por Agustín Zamora
Este martes se cerraron las puertas de Gran Hermano y comenzó oficialmente el juego.

Se completó la casa de Gran Hermano: quiénes son los 10 participantes que entraron este martes

Por Agustín Zamora

La tucumana, hoy de 37 años, ya había formado parte de Gran Hermano 2011, una edición en la que se destacó por su carácter y por su enfrentamiento con Cristian U, uno de los jugadores más fuertes de aquella temporada.

Solange Abraham Gran Hermano.1

Solange sorprendió con su transformación

Quince años después, Solange volvió a cruzar la puerta de la casa más famosa del país con un perfil renovado. Dejó atrás su clásica cabellera morocha y apostó por un tono rubio que marcó un contraste con su imagen anterior. Más allá del aspecto físico, también dejó en claro que su objetivo es otro.

En su video de presentación anticipó cuál será su postura en el juego. "Vuelvo súper recargada y en mi versión mejorada... soy como un perro de caza, lo veo, me enfoco y lo logro", afirmó con seguridad.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/porquetendencia/status/2026470767609684308&partner=&hide_thread=false

También explicó qué la impulsó a aceptar la propuesta. "Vengo por dos cosas, por una revancha, me gustaría ganarlo que no lo gané hace quince años y estoy segura de que hoy lo puedo hacer", sostuvo.

Convencida de sus posibilidades, añadió: "Y por un capricho... entrar a la casa y ganar el Gran Hermano". Antes de finalizar su presentación dejó una definición que resume su actitud. "Una de las cosas que más me molestan es perder el tiempo y no vengo a perder el tiempo acá".

El reencuentro de dos ex Gran Hermano 2011

Ya instalada en la casa, protagonizó uno de los momentos más comentados de la noche: el reencuentro con Emanuel Di Gioia, también participante de la edición 2011. Ambos compartieron estrategias en aquel entonces y mantuvieron un buen vínculo frente a Cristian U.

Ema, que había ingresado el lunes, la recibió con un abrazo cargado de emoción. Así comenzó una nueva etapa para Solange, que busca escribir una historia distinta en el mismo escenario donde se dio a conocer.

Solange y Emanuel
LAS MAS LEIDAS

Te puede interesar

Cinzia Francischiello y Dylan Gissi.

Su hermano jugó en Independiente Rivadavia, recibió incentivos en el ascenso y su novia entró a Gran Hermano

Por Francisco Moreno
Un concursante de Gran Hermano será advetido en vivo por una denuncia de su ex.

Entrará una escribana a Gran Hermano para anunciar una denuncia en vivo: los detalles

Por Agustín Zamora
Divina Gloria presenta un emotivo documental sobre la historia de una familia de actores judíos durante el Holocausto.

De la escena under de Buenos Aires a Gran Hermano 2026: la historia secreta de Divina Gloria

Por Redacción Espectáculos
Dónde ver en vivo Gran Hermano Generación Dorada por streaming y cable

Gran Hermano Generación Dorada: dónde ver gratis la transmisión en vivo las 24 horas

Por Redacción Espectáculos