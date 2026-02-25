Murió el papá de una participante de Gran Hermano Generación Dorada: el comunicado de la producción

La casa de Gran Hermano Generación Dorada atraviesa horas de profunda conmoción. Mientras Daniela de Lucía continúa su participación en el reality , en las últimas horas s e confirmó la muerte de su padre y la producción debió comunicarle la noticia dentro del programa.

La información se conoció durante la última emisión de Intrusos, donde la periodista Paula Varela dio detalles sobre la situación. “ Nos cuentan desde el entorno de la familia de Daniela de Lucía que falleció su papá ”, expresó al aire.

Según precisó, la participante aún no estaba al tanto en ese momento. “Ella todavía no lo sabe, se lo comunicarían en la casa esta tarde . Me dicen que su papá estaba mal cuando entró y ella lo sabía”, agregó.

Varela también explicó que el hombre atravesaba un cuadro de salud delicado . “Él padecía una enfermedad, no sé si la familia quiere que la cuente y por eso no lo digo”, aclaró.

Además señaló que el padre de Daniela residía en Tandil y que ella había podido verlo antes de ingresar al programa. “ El papá vivía en Tandil y ella estuvo con su papá antes de entrar a la casa para despedirse y contarle que entraba en el reality”, remarcó.

El comunicado oficial de la producción de Gran Hermano y la decisión de la participante

Horas después, la producción de Gran Hermano difundió un comunicado oficial en el que confirmó el fallecimiento y detalló cómo se procedió ante la situación. “Lamentamos profundamente informar que el papá de la participante Daniela”, escribieron en el mensaje.

“De Lucía falleció este miércoles, luego de atravesar diversos problemas de salud que habían motivado su internación. Daniela fue informada de la noticia, y asistida contenida en todo momento por el equipo de psicólogos y la producción de Gran Hermano”, continúa el texto.

En el cierre del comunicado se informó la decisión que tomó la jugadora tras recibir la noticia. “Ella tomó la decisión de abandonar la casa para despedir los restos de su padre y acompañar a sus seres queridos. Esta noche, en la gala, contaremos más detalles de este triste suceso que enluta a toda la familia de Gran Hermano”.

La producción de Gran Hermano acompañó así a la participante en un momento de profundo dolor, en medio de una competencia que quedó en segundo plano frente a la pérdida personal.