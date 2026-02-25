25 de febrero de 2026 - 16:09

Cristian U liquidó a Santiago del Moro y opinó de la vuelta de Emanuel y Solange a Gran Hermano

El exganador de Gran Hermano fue picante al momento de opinar del regreso del reality que promete ser diferente a ediciones anteriores.

Cristian U contra Solange y Emanuel de Gran Hermano
Los Andes | Redacción Espectáculos
Por Redacción Espectáculos

El regreso de Emanuel Di Gioia y Solange Abraham a la casa de Gran Hermano Generación Dorada no pasó inadvertido. Tampoco para Cristian U, ganador de la edición 2011, quien reaccionó con ironía en sus redes sociales apenas vio la presentación de los ex participantes en la nueva temporada.

“Es lindo que los hijos vuelvan a tener una oportunidad, eso combate el fracaso !!! ”, escribió luego de que Solange, de 37 años, ingresara nuevamente al reality y fuera presentada por Santiago del Moro como una de las nuevas jugadoras. El mensaje, breve pero punzante, marcó el tono de su postura frente a esta edición.

Sin Cristian U

La dura crítica de Cristian U a Gran Hermano y Santiago del Moro

Con el correr de las horas, Cristian U profundizó sus críticas en diálogo con Gustavo Méndez para La Posta del Espectáculo. Allí cuestionó el perfil de los participantes y el armado del casting. “Es como tener una Ferrari con la P de principiante”, lanzó, en una metáfora que apuntó directo al formato actual.

Me parece un horror que hagan este tipo de casting y pongan a gente que no tiene sentido. Decís: ‘loco, te van a chocar la Ferrari’. Está buenísima, no la rompas”, agregó. Para el ex ganador, la esencia del programa se desdibuja cuando se priorizan nombres conocidos por sobre perfiles anónimos.

También se refirió al ingreso de Andrea del Boca y fue tajante. “Es una locura invertir un montón de dólares en un personaje que no representa nada de lo que es el reality”, sostuvo. Luego redobló la apuesta con una propuesta provocadora. “Sacala a Andrea del Boca y ponela a Furia. Mirá lo que te voy a decir, estoy re loco. Sacala a Andrea del Boca y ponela a Catalina Gorostidi", expresó.

Cristian U planteó que en su edición el espíritu era distinto. “No hay representación de la gente común, está todo totalmente digitado. En mi Gran Hermano nadie era conocido. Éramos pibes con hambre, con ilusión, que no sabíamos lo que era una cámara”, afirmó.

Sus cuestionamientos también alcanzaron al conductor. “Cada chanchito tiene su corral. La producción tiene que hacer el casting, el conductor no debería elegir ni pedir favores”, sentenció. Finalmente marcó una diferencia con la etapa anterior del ciclo: “Del Moro no me mata porque no provoca el conflicto que generaba Rial. Con tres palabras nos hacía desconfiar a todos”.

