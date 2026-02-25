25 de febrero de 2026 - 17:46

Divina Gloria abandonó la casa de Gran Hermano y hay preocupación: qué le pasó

La participante de Gran Hermano Generación Dorada dejó la casa más famosa a tan sólo dos días de comenzar el certamen: los motivos

Divina Gloria abandona Gran Hermano

Divina Gloria abandona Gran Hermano

Foto:

Los Andes | Redacción Espectáculos
Por Redacción Espectáculos

Gran Hermano Generación Dorada comenzó con todo, pues a menos de una semana ya dos participantes abandonaron la casa. Una de ellas fue Daniela De Lucía, quien decidió dejar el reality tras el fallecimiento de su padre.

Leé además

Gran Hermano Generación Dorada sumó a una participante vinculada a la organización criminal de Yao Cabrera

Gran Hermano Generación Dorada sumó a una participante vinculada con las sectas de Yao Cabrera

Por Redacción Espectáculos
cristian u liquido a santiago del moro y opino de la vuelta de emanuel y solange a gran hermano

Cristian U liquidó a Santiago del Moro y opinó de la vuelta de Emanuel y Solange a Gran Hermano

Por Redacción Espectáculos

Este miércoles, antes de la gala de nominación, Telefe dio a conocer la noticia que Divina Gloria también deja la casa y el motivo generó preocupación en los participantes y seguidores del programa.

Divina Gloria deja Gran Hermano

Por qué se fue Divina Gloria de Gran Hermano

Según informó el conductor del programa, Santiago del Moro, a través de su cuenta de Instagram, la participante d ejará temporalmente el programa debido a problemas de salud. "Divina Gloria será llevada hasta una clínica cercana a la casa para hacerse unos chequeos a pedido de los médicos que atienden a los jugadores", expresó del Moro

Posteo de Santiago del Moro sobre Divina Gloria

Así mismo, el conductor aseguró que la participante matendrá el protocolo de aislamiento como ya sucedió en otras ocasiones. No es la primera vez que un jugador debe dejar la casa por problemas de salud. Uno de los casos más conocidos fue el de Juliana Scaglione, alias "Furia" en 2024, quien fue diagnosticada con leucemia durante su estadía en la casa, pero pudo continuar en el certamen con seguimiento médico.

Por el momento, Telefe no brindó mayores detalles sobre el estado de salud de Divina Gloria por lo que aún no se confirma si Divina podría regresar a la casa en poco tiempo o si su salida será definitiva. Cientos de fanáticos expresaron su preocupación en las redes sociales, tanto por Divina Gloria como por Daniela De Lucía, cuya salida repentina impactó tanto a los televidentes como a los concursantes.

A pocas horas de comenzar la primera gala de nominación, la casa de Gran Hermano se encuentra más movilizada que nunca y ya cuenta con dos jugadores menos antes de la primera gala decisiva de la temporada.

LAS MAS LEIDAS

Te puede interesar

murio el papa de una participante de gran hermano generacion dorada: el comunicado de la produccion

Murió el papá de una participante de Gran Hermano Generación Dorada: el comunicado de la producción

Por Redacción Espectáculos
Cinzia Francischiello y Dylan Gissi.

Su hermano jugó en Independiente Rivadavia, recibió incentivos en el ascenso y su novia entró a Gran Hermano

Por Francisco Moreno
impactante el cambio de solange abraham que regreso a gran hermano despues de 15 anos

Impactante el cambio de Solange Abraham que regresó a Gran Hermano después de 15 años

Por Redacción Espectáculos
Un concursante de Gran Hermano será advetido en vivo por una denuncia de su ex.

Entrará una escribana a Gran Hermano para anunciar una denuncia en vivo: los detalles

Por Agustín Zamora