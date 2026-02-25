Divina Gloria abandonó la casa de Gran Hermano y hay preocupación: qué le pasó

La participante de Gran Hermano Generación Dorada dejó la casa más famosa a tan sólo dos días de comenzar el certamen: los motivos

Gran Hermano Generación Dorada comenzó con todo, pues a menos de una semana ya dos participantes abandonaron la casa. Una de ellas fue Daniela De Lucía, quien decidió dejar el reality tras el fallecimiento de su padre.

Este miércoles, antes de la gala de nominación, Telefe dio a conocer la noticia que Divina Gloria también deja la casa y el motivo generó preocupación en los participantes y seguidores del programa.

Divina Gloria deja Gran Hermano Por qué se fue Divina Gloria de Gran Hermano Según informó el conductor del programa, Santiago del Moro, a través de su cuenta de Instagram, la participante d ejará temporalmente el programa debido a problemas de salud. "Divina Gloria será llevada hasta una clínica cercana a la casa para hacerse unos chequeos a pedido de los médicos que atienden a los jugadores", expresó del Moro

Posteo de Santiago del Moro sobre Divina Gloria Así mismo, el conductor aseguró que la participante matendrá el protocolo de aislamiento como ya sucedió en otras ocasiones. No es la primera vez que un jugador debe dejar la casa por problemas de salud. Uno de los casos más conocidos fue el de Juliana Scaglione, alias "Furia" en 2024, quien fue diagnosticada con leucemia durante su estadía en la casa, pero pudo continuar en el certamen con seguimiento médico.

Por el momento, Telefe no brindó mayores detalles sobre el estado de salud de Divina Gloria por lo que aún no se confirma si Divina podría regresar a la casa en poco tiempo o si su salida será definitiva. Cientos de fanáticos expresaron su preocupación en las redes sociales, tanto por Divina Gloria como por Daniela De Lucía, cuya salida repentina impactó tanto a los televidentes como a los concursantes.