Se completó la casa de Gran Hermano: quiénes son los 10 participantes que entraron este martes

La casa volvió a abrirse y la Generación Dorada ya está completa . En el segundo día de gala, Gran Hermano terminó de definir el plantel de jugadores que competirán por el premio mayor, y la mezcla promete dinamita: exvedettes, influencers con millones de seguidores, personalidades fuertes y perfiles con historia.

Tras una primera noche cargada de emoción, el segundo programa terminó de confirmar que esta edición no vino a pasar desapercibida. Más show, más experiencia mediática y jugadores que ya saben lo que significa estar frente a una cámara. A continuación, el repaso uno por uno de quienes terminaron de ingresar a la casa.

Embed - Gran Hermano les da la bienvenida a los 28 jugadores - Gran Hermano 2026

Ex Gran Hermano 2011 , Solange Abraham regresa con una ventaja: ya sabe lo que es el encierro. Conductora de su propio podcast, madre y divorciada, entra convencida de que su experiencia previa es su mejor arma estratégica.

“Esta vez no soy una novata” , dejó en claro. Su vuelta genera expectativa: ¿la experiencia será una ventaja real o un peso extra dentro del juego?

Embed - Conocé a los participantes: Solange Abraham - Gran Hermano 2026

Martín Rodríguez

Desde Canning, Martín Rodríguez ingresó con perfil deportivo y mentalidad fuerte. Campeón de crossfit y preparador físico, se define como una persona “muy fit”, pero también atravesada por experiencias que marcaron su vida.

Cinzia Francischiello

Primera venezolana en ingresar a una edición argentina del reality, Cinzia llega con discurso firme. Estudia actuación, trabaja en televisión y quiere romper etiquetas.

Detesta que la encasillen como “botinera” y dejó en claro que dentro de la casa hará lo que quiera. Está en pareja, pero su personalidad desafiante promete dinamitar cualquier intento de moldearla.

Embed - Conocé a los participantes: Cinzia Francischiello- Gran Hermano 2026

Franco Zunino

Personal trainer de Berazategui, obsesivo con el orden y con perfil competitivo, Franco ya avisó que no le gusta guardarse nada. Soltero y “de encarar”, se posiciona como uno de los posibles generadores de romances.

Kennys Palacios

Kennys no es un desconocido para el público. Estilista de figuras como Wanda Nara, participante del Bailando y figura del streaming de Telefe, entra con una comunidad consolidada detrás.

Embed - Conocé a los participantes: Kennys Palacios - Gran Hermano 2026

Lola Tomaszeuski

Desde Bariloche y con más de 3 millones de seguidores en TikTok, Lola representa a la generación que creció frente a la cámara. Creadora de contenido desde los 12 años, especialista en vlogs y viajes, ahora enfrenta el desafío más grande: mostrarse 24/7 sin filtros ni cortes.“No hay otro perfil como yo”, afirmó con seguridad.

Nazareno Pompei

Oriundo de Lomas de Zamora, Nazareno Pompei llega con perfil competitivo. Exfutbolista profesional, confesó que decidió dejar el deporte cuando dejó de apasionarlo y ahora busca reinventarse en el mundo mediático.

Embed - Conocé a los participantes: Lola Tomaszeusky - Gran Hermano Generación Dorada

Yanina Zilli

Desde Arequito y con pasado de vedette estrella en los años 90, Yanina Zilli es una de las apuestas más fuertes de esta edición. Empresaria radicada en Mar del Plata, madre de dos hijos y con romances mediáticos en su historial, llega con un objetivo claro: volver al centro de la escena.

Luana Fernández

Luana Fernández ingresó a la casa con personalidad arrolladora y sin intención de pasar desapercibida. Empresaria y modelo de alta costura, ex participante de Combate, se define como “una montaña rusa de emociones” y como una persona “muy abierta sexualmente”.

Embed - Conocé a los participantes: Luana Fernández - Gran Hermano Generación Dorada

Franco Poggio

El joven fue el último en cruzar la puerta de la casa. Oriundo de San Juan, estudia Psicología, trabaja como modelo e influencer y tomó fuerte reconocimiento en redes por su relación con Lizardo Ponce, a quien definió como “el amor de su vida”.