Uno a uno: estos son los primeros 18 participantes de Gran Hermano "Generación Dorada"

Este lunes, tras varios meses de espera, arrancó oficialmente Gran Hermano . La nueva temporada, bautizada Generación Dorada , comenzó y a los pocos minutos comenzó a sumar participantes - los primeros 18- y el ingreso de cada uno revolucionó las redes sociales. Con sorpresas, nervios y una expectativa que se siente en el aire, comenzó el juego.

La gala de estreno ya está en marcha y aparece en pantalla para dar inicio a esta edición que celebra los 25 años del reality en la Argentina . La casa se muestra renovada, con estética dorada, nuevos espacios y reglas que cambian el juego desde el primer día. Nada es igual que antes y los jugadores lo saben: entran a competir sin piedad.

El ingreso de los participantes se realiza en dos noches consecutivas y cada puerta que se abre genera revuelo en redes. En cuestión de minutos, los nombres empiezan a convertirse en tendencia y el público ya analiza estrategias, perfiles y posibles alianzas. La primera nominación llega en apenas 48 horas , así que no hay tiempo para adaptarse: el juego ya está corriendo .

Andrea del Boca es una de las máximas figuras de la televisión argentina y una verdadera estrella de las telenovelas que marcaron a generaciones enteras. Con una carrera que comenzó en su infancia y la convirtió en ícono popular dentro y fuera del país, ahora se anima a un desafío completamente distinto. En esta edición de Gran Hermano Generación Dorada, fue la encargada de abrir la casa.

Emanuel Di Gioia es de San Martín y fue uno de los participantes de Gran Hermano 2011. Ahora vuelve a la casa con una cuenta pendiente: quiere revancha y asegura que esta vez está listo para jugar de verdad. Tiene un taller de chapa y pintura, practica artes marciales y entrena a jóvenes, una combinación que deja en claro su perfil competitivo.

Lolo Poggio:

La hermana de Julieta Poggio, tercera finalista de Gran Hermano 2022, busca escribir su propio capítulo. Estuvo al frente del ciclo de streams Te pido mildis en Telefe y formó parte del proyecto infanto-juvenil Zoom, acercate más.

Embed - Lolo Poggio - Gran Hermano 2026

Carmiña Masi:

Carmiña Masi llega desde Asunción, Paraguay, con una personalidad que promete no pasar desapercibida. Es periodista y conductora de radio y TV, con una fuerte presencia mediática y años de experiencia frente a cámara. Está en pareja hace siete años y se define como una mujer intensa y frontal. Confiesa que le encanta poner nerviosa a la gente —y lo dice sin culpa—, un rasgo que dentro de la casa puede ser dinamita pura. No le gusta limpiar ni lavar, pero al mismo tiempo odia la suciedad, una contradicción que seguro dará que hablar. Picante, filosa y sin filtro, viene lista para incomodar.

Tomy Rigueira:

Tomy Riguera es de Núñez, Capital Federal y combina el deporte con el mundo digital. Es jugador de Defensores de Belgrano y también trabaja en redes sociales con su mamá. Se define como sociable y asegura que sabe generar buenos vínculos, una carta clave para la convivencia dentro de la casa. Nunca estuvo en pareja, es muy paciente y cree que tiene el perfil ideal para convivir sin conflictos. Tranquilo, estratégico y con perfil bajo, puede ser el jugador silencioso que avanza sin hacer demasiado ruido.

"Pincoya" Jennifer Galvarini Torres:

Jennifer Galvarini Torres, más conocida como Pincoya, llega desde Chile con experiencia y carácter. Fue tercera finalista de Gran Hermano Chile, donde se convirtió en una de las figuras más queridas y polémicas de su edición. Está casada, tiene un hijo de 13 años y es técnica de enfermería nivel superior. Su apodo proviene de un ser mitológico mágico del sur chileno, lo que suma mística a su personalidad intensa. Promete meterse de lleno en el juego, armar estrategias y no quedarse callada.

Gran Hermano "Generación Dorada" Gran Hermano "Generación Dorada" ya conoce a sus primeros 18 concursantes. web

Braian Sarmiento:

Es ex futbolista con paso por clubes como Estudiantes de La Plata, Racing, Arsenal, All Boys y Banfield, y también jugó en el ascenso español. Carismático y mediático, participó en “Bailando por un Sueño” y popularizó su frase #TamoActivo. Seguro va a ponerle chispa y mucho show a la casa de GH.

Danelik Galazan:

Danelik Star, de Tucumán, es creadora de contenido y sueña con convertirse en cantante. Con millones de seguidores en TikTok e Instagram, confía en que GH será la plataforma ideal para mostrar su talento y carisma, y promete dar espectáculo desde el primer día.

Manuel Ibero Durigon:

Manuel Ibero Durigon, de Zárate, es estudiante de abogacía y llegó a GH decidido a romper el mito de que los lindos no son inteligentes. Ex pareja de Zoe Bogach, quiere mostrar su versión de la historia después de lo que ella dijo dentro de la casa, y promete dar debate y controversia desde el primer momento.

Catalina Tcherkaski:

Titi es de Núñez. Es influencer y estudiante en UADE. Soltera. se considera una persona querible pero admite que le gusta pelear, así que promete ser divertida y polémica dentro de la casa de GH.

Embed - Ella es Titi Tcherkaski, jugadora de Gran Hermano Generación Dorada

Yisela Pintos:

Oriunda de Montevideo, Uruguay, es influencer y comediante que vive de la hacer reír a la gente y de las redes sociales. En pareja, se define como intensa: dice muchas malas palabras, se identifica con la furia, se pone muy llorona cuando se enoja y no teme herir con sus palabras, así que promete momentos explosivos en la casa de GH.

Juan Ignacio Caruso:

Juani “Car” Caruso Moreno, de Buenos Aires, es actor, cantante y streamer, conocido por su participación en la película “La Sociedad de la Nieve”. Farandulero y amante del espectáculo, confiesa que es un dilema caminando y que GH era una cuenta pendiente porque le encanta el juego y promete ponerle todo el entretenimiento a la casa.

Embed - Juanicar: de "La Sociedad de la Nieve" a la casa de Gran Hermano Generación Dorada

Daniela De Lucía:

Daniela De Lucia, nacida en Tandil y de Buenos Aires, es coach, escritora, conductora y panelista de televisión. Se considera un poco loca y decidió entrar a GH como un desafío profesional, confiando en que su experiencia y conocimientos la pueden ayudar a imponerse en el juego.

Nicolás Sicaro:

Nicolás Sicaro, de Buenos Aires, es cantante e influencer y una estrella de YouTube, donde hace contenido de comedia, desafíos extremos y bromas pesadas a sus amigos. Amigo cercano de Fede Vigevani e Ian Lucas, suele colaborar en videos con millones de vistas, y promete llevar diversión y locura a la casa de GH.

Divina Gloria:

Divina Gloria, de Buenos Aires, es actriz y cantante que se considera súper positiva y un poco loca. Artista camaleónica e ícono de la vanguardia y el pop de culto en el país, se consagró junto a Alberto Olmedo con un estilo audaz. Transgresora y versátil, sabe navegar distintos ambientes y enfrentar cualquier desafío.

Embed - Divina Gloria - Gran Hermano 2026

Gabriel Lucero:

Gabriel Lucero, de Avellaneda, es dibujante en redes sociales bajo el nombre “Gente Rota”, donde crea dibujos animados basados en audios de personas. En pareja, confiesa que su trabajo es como una droga y que es obsesivo con la comida, prometiendo creatividad y mucho humor negro dentro de la casa.

Mavinga:

Jenny Mavinga, nacida en El Congo y radicada en La Plata, llegó a Argentina hace 22 años. Madre de dos hijas y próxima a casarse con su pareja, confiesa que extraña la comida y la alegría de su país, y promete aportar calidez y buena onda dentro de la casa de GH.

Eduardo Carrera:

Eduardo Carrera es ex participante de Gran Hermano Argentina (2003) y Gran Hermano España. Actualmente trabaja en un consultorio dental y es padre de un hijo. Busca entrar a GH por revancha, confiado en su gracia y ocurrencia, listo para divertir y sorprender dentro de la casa.