Un famoso tiktoker asegura haber tenido relaciones con uno de los nuevos participantes de Gran Hermano

Este lunes comenzó una nueva etapa en la historia de Gran Hermano con su edición Generación Dorada por la pantalla de Telefe. En esta oportunidad, ingresaron 18 participantes - este martes termina de completarse la casa- dispuestos a darlo todo por el premio mayor.
Entre los competidores más jóvenes se encuentra Tomy Riguera, creador de contenido en TikTok junto a su mamá y futbolista de Defensores de Belgrano. Con apenas 18 años, entró a la casa reservado, aunque convencido de que puede sorprender al público.
Embed - Tomy Riguera - Gran Hermano 2026
Sin embargo, en simultáneo, en X y TikTok se generó un fuerte revuelo tras la viralización de un video del polémico tiktoker Toto Molinari, quien aseguró haber tenido relaciones sexuales con el joven futbolista a la salida de Mandarine Park, un predio multifuncional al aire libre ubicado en la Costanera Norte porteña.
“Si supieran que el jugador de fútbol que me garch… la semana pasada ahora va a entrar a Gran Hermano se caen todos de cu…”, dijo mirando a cámara y sin pudor Molinari, en un video que rápidamente comenzó a circular por las redes sociales.
Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/badgyaItom/status/2026117055846465886&partner=&hide_thread=false
Mientras tanto, en la red social X, la cuenta Real Time replicó el material, potenciando aún más su alcance y generando una catarata de reacciones entre los usuarios.
Entre los comentarios de la publicación se leía: “Ya no sabe de quién colgarse”, “De temprano empiezan las cadenas del desánimo y carpetazos contra los participantes de Gran Hermano”, “Basta de este salame. De todo se quiere colgar” y también quienes relativizaron la polémica: “¿Cuál sería el problema si estuvieron?”.
Quienes son los primeros 18 participantes de Gran Hermano Generación Dorada
- Andrea del Boca.
- Emanuel Di Gioia
- Lolo Poggio
- Carmiña Masi
- Tomás Riguera
- Jennifer “Pincoya” Galvarini
- Brian Sarmiento
- Danelik Galazan
- Manuel Ibero Durigon
- Catalina “Titi” Tcherkaski
- Yisela Pintos
- Juan Ignacio Caruso
- Daniela De Lucía
- Nicolás Sicaro
- Divina Gloria
- Gabriel Lucero
- Jenny Mavinga
- Eduardo Carrera