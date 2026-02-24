Un famoso tiktoker asegura haber tenido relaciones con uno de los nuevos participantes de Gran Hermano

A horas del estreno de la nueva edición del reality, un creador de contenido viralizó un video con una fuerte confesión que involucra a uno de los jóvenes que ingresó a la casa.

Un famoso creador de contenidos asegura que entró a Gran Hermano un futbolista con el que tuvo relaciones.

Este lunes comenzó una nueva etapa en la historia de Gran Hermano con su edición Generación Dorada por la pantalla de Telefe. En esta oportunidad, ingresaron 18 participantes - este martes termina de completarse la casa- dispuestos a darlo todo por el premio mayor.

Entre los competidores más jóvenes se encuentra Tomy Riguera, creador de contenido en TikTok junto a su mamá y futbolista de Defensores de Belgrano. Con apenas 18 años, entró a la casa reservado, aunque convencido de que puede sorprender al público.

Embed - Tomy Riguera - Gran Hermano 2026 Sin embargo, en simultáneo, en X y TikTok se generó un fuerte revuelo tras la viralización de un video del polémico tiktoker Toto Molinari, quien aseguró haber tenido relaciones sexuales con el joven futbolista a la salida de Mandarine Park, un predio multifuncional al aire libre ubicado en la Costanera Norte porteña.

“Si supieran que el jugador de fútbol que me garch… la semana pasada ahora va a entrar a Gran Hermano se caen todos de cu…”, dijo mirando a cámara y sin pudor Molinari, en un video que rápidamente comenzó a circular por las redes sociales.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/badgyaItom/status/2026117055846465886&partner=&hide_thread=false Toto Molinari (@totoomolinarii ) cuenta vía tiktok que tuvo relaciones con Tomy, que entro recién a la casa #GranHermano pic.twitter.com/IpGduLTOkF — tomî (@badgyaItom) February 24, 2026 Mientras tanto, en la red social X, la cuenta Real Time replicó el material, potenciando aún más su alcance y generando una catarata de reacciones entre los usuarios.