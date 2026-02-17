Las relaciones sexuales o actos exhibicionistas en la vía pública están tipificados como delitos de exhibiciones obscenas en el artículo 129 del Código Penal Argentino . Concretamente, se configura como un delito cuando son vistos involuntariamente por terceros y hasta contemplan multas económicas .

Hecha esta aclaración -por demás necesaria y trascendente, sobre todo si de orden público hay que hablar-, existe a nivel mundial una serie de sitios web que, apelando a la adrenalina y a la aventura, recomiendan los mejores sitios públicos para mantener relaciones sexuales en sitios abiertos y no convencionales . Son los propios usuarios quienes, en base a su experiencia, georreferencian en el mapa estos puntos con alguna que otra reseña para compartir con los demás usuarios.

Podría decirse que se trata de una versión ardiente y hot de Google Maps , donde, en lugar de referencias sobre comercios o alojamientos, se marcan lugares para tener sexo al aire libre y con el desafío de no ser descubiertos "in fraganti" . Y, por supuesto, en Mendoza los propios usuarios han reseñado y marcado espacios concretos (y por demás insólitos).

Relaciones en un cementerio o en la base de un cerro: los insólitos sitios públicos que recomienda una web

MisPicaderos y BlaBlaFuck son dos de las dos plataformas más populares y utilizados por quienes, con espíritu colaborativo, hace sus aportes para estos encuentros ideales para hacer "un rapidito" (entendiendo por esto un encuentro sexual breve e intenso, sin tantas comodidades).

" MisPicaderos es la plataforma colaborativa de referencia en España y Latinoamérica para la geolocalización de espacios de intimidad, miradores románticos y zonas de aparcamiento discretas . Con una base de datos actualizada diariamente por una comunidad de usuarios verificados, nuestra herramienta permite a las parejas encontrar ubicaciones seguras y privadas en el entorno público (picaderos) y privado (moteles), garantizando información precisa sobre accesibilidad, nivel de privacidad y tranquilidad ", describe en su sitio la plataforma MisPicaderos.



"BlaBlaFuck te permite localizar picaderos, zonas de cruising, áreas de dogging, puntos swingers y lugares discretos de dos formas diferentes. Puedes planificar una ruta entre dos ubicaciones y ver las paradas más recomendadas, o bien activar el radar para que el sistema te muestre automáticamente los sitios que tienes alrededor según te mueves", explica, de forma clara y sintética, la segunda de estas plataformas.

Cementerio Maipú

Al igual que en Google Maps, Waze o Apple Maps, los dos sitios cuentan con mapas satelitales. La diferencia es que, detallados por ciudades, barrios o regiones, se incluyen los marcadores de los mejores sitios no convencionales para tener sexo.

La búsqueda se puede filtrar por lugar abierto o cerrado, convencionales (telos) o no (baños de centros comerciales, por ejemplo), identidad sexual y hasta clubes de intercambio de parejas.

Los sitios más insólitos para tener relaciones en Mendoza, según estos sitios

En Mendoza, por ejemplo, entre las recomendaciones se destacan los baños de museos o de locales de comida rápida, los parques y espacios verdes. Claro que también hay otros sitios un poco menos convencionales (dentro de un abanico de posibilidades, de por sí, ya no convencionales), como fincas de olivos abiertas, paredones de cementerios y hasta la base del tan popular y frecuentado cerro Arco.

Parque San Martín

Cada uno de estos sitios cuenta con calificaciones de los usuarios. Tienen la posibilidad de colocar caritas sonrientes, neutras o tristes, de acuerdo a su experiencia y cuánto lo recomiendan. Y hasta hay un espacio para dejar una reseña en base a la vivencia personal.

"Te metés un poco entre las plantas y vas a conseguir un lugarcito justo para dos personas, llevar manta", se puede leer en una de las descripciones. "Es una finca detrás del barrio privado de olivares. Se puede ir caminando. Muy movido entre las 15 y las 19", detalla otra de las reseñas.

Baño Museo Plaza Independencia

Con el modo radar, incluso, se puede activar la localización y señalización de estos espacios en las inmediaciones de dónde se encuentre el dispositivo móvil, actualizándose en tiempo real.