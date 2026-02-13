El amor en Mendoza: un estudio construye un mapa sobre las relaciones, la soledad y el impacto en cada edad

La forma en la que nos vinculamos los mendocinos en el amor ha experimentado una ruptura drástica en lo que va de este siglo . Así, pasamos de una presencialidad obligada a una interacción mediada por interfaces digitales que ofrecen una ilusión de control e inmediatez... y el impacto es enorme.

Al menos eso revela un reciente relevamiento realizado por la consultora Demokratía en el Gran Mendoza , donde el centro de gravedad de las relaciones se ha trasladado desde el mundo físico hacia un ecosistema de flujo de aplicaciones, pantallas y datos que alteran profundamente la estructura de las parejas en la provincia.

El estudio, basado en 717 entrevistas presenciales, señala que el 23,65% de los mendocinos manifiesta no estar en pareja . Este fenómeno de desunión no es uniforme en todas las edades: el segmento más afectado por la falta de vínculos sentimentales es el de personas de entre 45 y 54 años, donde casi un 30% (29,59%) afirma estar solo .

En contraste, los jóvenes de entre 16 y 30 años muestran la mayor tasa de vinculación, con un 92,31% de encuestados que declaran estar en pareja. Para los investigadores, estos datos reflejan una crisis en la capacidad de negociación con el otro y un desafío a los antiguos mandatos sociales de estabilidad, especialmente en las generaciones que transitan el puente entre la tradición y la modernidad tecnológica.

Incluso entre quienes mantienen una relación, la calidad del lazo suele ser precaria. El informe destaca que uno de cada tres mendocinos se autopercibe como "algo desunido" (29,94%) o "muy desunido" (4,19%) emocionalmente de su pareja.

Estas uniones, calificadas como frágiles, muchas veces se sostienen por inercia, dependencia económica o simple evitación del conflicto, más que por un proyecto común genuino. Al analizarlo por género, las mujeres reportan un 4,69% de desunión profunda frente a un 3,68% en los hombres, aunque ambos coinciden en una mayoría situada en el nivel de "algo unidos" (por encima del 60%).

¿Dónde nace el amor?

A pesar del avance tecnológico, el contacto físico y los espacios tradicionales siguen liderando la formación de parejas:

El trabajo: es el principal lugar de encuentro con un 26,05% .

es el principal lugar de encuentro con un . Deporte o clubes: ocupan el segundo lugar con un 18,26% .

ocupan el segundo lugar con un . Internet y aplicaciones: representan un 12,87%, igualando a los lugares de diversión nocturna como bares o boliches.

Resulta curioso que, aunque el uso de redes sociales para buscar pareja crece sostenidamente, Mendoza aún se encuentra lejos de los niveles de digitalización de otras sociedades, como la estadounidense, donde la incidencia de estos medios es cinco veces superior.

Este informe abre un debate necesario sobre el pulso de los afectos en la región. Como señala Nicolás González Perejamo, director de Demokratía, estos números invitan a preguntarnos qué representación del amor estamos construyendo en este tránsito hacia lo intangible y si estamos ante una tendencia irreversible de soledad.

"Este cambio en el 'dónde' y el 'cómo' nos encontramos ha tenido consecuencias directas en la estructura de la pareja dentro de nuestra provincia. Al observar la realidad mendocina contemporánea, nos enfrentamos a un paisaje donde la soledad y la desunión emergen como rasgos distintivos", afirma González Perejamo.

Además agrega: "Por otro lado, la calidad de las uniones que logran permanecer no está exenta de fragilidad. Cuando indagamos en la percepción que los mendocinos tienen sobre su relación actual, uno de cada tres encuestados confiesa estar algo o muy desunido. Este dato sugiere la existencia de una multiplicidad de vínculos que se sostienen bajo argumentos precarios, basando su continuidad en la inercia, la dependencia económica o la evitación del conflicto, más que en una verdadera comunión de proyectos".

Ficha técnica del estudio

Para garantizar la representatividad de estos datos, la consultora Demokratía llevó adelante un riguroso proceso de recolección de información en el Gran Mendoza, abarcando los departamentos de Ciudad, Godoy Cruz, Guaymallén, Las Heras, Luján de Cuyo y Maipú.

El relevamiento se realizó entre el 2 y el 6 de febrero de 2026, mediante un total de 717 entrevistas presenciales.

La muestra fue diseñada de forma estratificada y proporcional al peso poblacional de cada zona, y tomó como base los datos demográficos del censo y de la Dirección de Estadísticas e Investigaciones Económicas (DEIE). El estudio cuenta con un nivel de confianza del 95% y un margen de error de +/- 3,25%, lo que otorga una sólida base estadística a las conclusiones sobre el estado de los vínculos en el Gran Mendoza.