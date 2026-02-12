Chau San Valentín: descubrí por qué el 13 de febrero es el día que realmente necesitás celebrar

Mientras los escaparates se llenan de corazones para mañana, una fecha mucho más poderosa gana terreno hoy: el 13 de febrero . Lejos del marketing tradicional, este día se ha convertido en el refugio para quienes buscan valorar el amor propio y la amistad real , ofreciendo una alternativa necesaria para fortalecer tu equilibrio emocional.

La maquinaria del marketing suele imponer que el 14 de febrero es la única fecha válida para el afecto, generando que muchas personas se sientan excluidas por su estado civil. Sin embargo, el 13 de febrero surge como una respuesta directa para reivindicar amores que a menudo quedan abandonados en el calendario.

Esta jornada concentra tres celebraciones distintas que permiten darle un giro a la semana y escapar del mito del amor romántico que a veces puede resultar tóxico. Ya sea por decisión personal o por simple curiosidad, sumarse a estos hábitos cambia la forma en que percibimos nuestra propia compañía.

Una de las iniciativas más potentes de este día es el Día Internacional del Amor Propio , celebrado cada 13 de febrero. Esta propuesta nació en 2011 de la mano de Sanah Jivani , quien tras sufrir acoso escolar debido a una condición de alopecia , decidió que era más importante aprender a apreciarse a uno mismo que buscar la aceptación externa.

Este día funciona como una advertencia necesaria sobre la importancia del "autoamor" frente a las exigencias sociales. Lejos de ser un concepto abstracto, se traduce en acciones cotidianas que podés aplicar hoy mismo:

Empezar el día con un desayuno especial que disfrutes de verdad.

Tomarte la tarde libre para leer o realizar una actividad que te apasione.

Dar un paseo tranquilo, respirar hondo y reconocer tus propios logros frente al espejo. image

San Solterín y Galentine’s: por qué la amistad y la soltería son tendencia

Si el amor propio es el pilar individual, la conexión con los demás también tiene su espacio hoy. El 13 de febrero es la fecha de "San Solterín", la versión hispana del Día de los Solteros. Esta celebración permite darle la vuelta a la soltería y verla como un espacio de libertad y disfrute personal, alejándose de la idea de que estar solo es algo que debe compadecerse.

Por otro lado, la cultura popular ha impuesto con fuerza el Galentine’s Day. Esta festividad, que nació en la serie de televisión Parks and Recreation, se celebra cada 13 de febrero como una juntada de amigas para festejarse las unas a las otras. Lo que empezó como un guion de comedia trascendió a la vida real, y hoy es común ver a grupos de mujeres organizando desayunos o salidas especiales este día.

image

Incluso el sector comercial ha notado este cambio de hábito, y es frecuente encontrar ofertas en bares y tiendas diseñadas específicamente para quienes deciden celebrar la amistad o su propia independencia antes de que llegue el 14 de febrero. En definitiva, el 13 de febrero te invita a recordar que existen muchos tipos de amor valiosos más allá del de pareja.