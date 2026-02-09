9 de febrero de 2026 - 13:01

Si tenés una cartera vieja y sin uso, tenés un tesoro: el paso a paso para convertirla en un objeto útil

Con materiales que tenés en casa, podrás darle una nueva vida a esa cartera que tenés guardada en el fondo del placard y sin usar desde hace años.

carteras viejas
Por Daniela Leiva

Una cartera vieja guardada en el fondo del placard hay en casi todos los hogares. Tal vez perdió una manija, el cierre ya no corre bien o simplemente dejó de gustar. Sin embargo, antes de descartarla, conviene mirarla con otros ojos: una cartera en desuso puede convertirse en un verdadero tesoro para el reciclaje doméstico.

Leé además

si tenes cintas vhs viejas, tenes un tesoro: por que y como reciclarlas con esta maravillosa idea

Si tenés cintas VHS viejas, tenés un tesoro: por qué y cómo reciclarlas con esta maravillosa idea

Por Andrés Aguilera
si tenes cassettes viejos guardados, tenes un tesoro: el paso a paso para convertirlo en un objeto util

Si tenés cassettes viejos guardados, tenés un tesoro: el paso a paso para convertirlo en un objeto útil

Por Daniela Leiva

Sus telas resistentes, cierres, bolsillos y refuerzos internos la vuelven ideal para crear objetos útiles, durables y con estilo, sin gastar dinero extra. Reciclar carteras no solo ayuda a reducir residuos, también permite resolver necesidades cotidianas con lo que ya tenemos en casa.

Reciclaje: cómo hacer un neceser de viaje con una cartera reciclada

Los neceseres suelen romperse rápido o resultar caros cuando son de buena calidad. Una cartera vieja, en cambio, ya tiene estructura, cierre y resistencia al uso continuo. Este neceser es ideal para viajes, gimnasio o para llevar en la cartera diaria. Además, al estar hecho con materiales resistentes, suele durar mucho más que uno comprado.

Materiales necesarios:

  • Una cartera en desuso (preferentemente con cierre y forro interior firme)
  • Tijera
  • Regla o cinta métrica
  • Hilo y aguja resistente o silicona líquida / pegamento para telas
  • Tiza, lápiz o marcador
  • Cierre reutilizado (opcional, si la cartera no conserva uno útil)
    neceser de viaje reciclado

Paso a paso

  1. Elegir la parte más firme
    Abrí la cartera y observá qué sectores están en mejor estado. Generalmente, la base y los laterales conservan mejor la estructura. Esos sectores serán ideales para el cuerpo del neceser.
  2. Marcar y cortar
    Definí el tamaño deseado. Un rectángulo de aproximadamente 25 x 15 cm funciona bien para cosméticos o artículos de higiene. Marcá la forma y cortá con cuidado, respetando el forro si está en buen estado.
  3. Rearmar el cuerpo
    Doblá la pieza para darle forma de estuche. Si la cartera tenía cierre, intentá conservarlo. En caso contrario, podés coser uno reutilizado o hacer un cierre simple con broche o velcro.
  4. Cerrar los laterales
    Cose o pegá los costados con puntadas firmes o silicona líquida. Es importante reforzar las esquinas, ya que suelen soportar más peso.
  5. Detalles finales
    Aprovechá bolsillos internos originales para separar objetos pequeños. Si querés, podés forrar el interior con una tela impermeable reciclada, como una cortina de baño.

Recicla una cartera como cesto colgante para baño o placard

Otra forma creativa de reciclar una cartera vieja es convertirla en un cesto colgante. Funciona muy bien para guardar productos de baño, accesorios, medias, bufandas o incluso juguetes chicos.

Este cesto colgante no solo organiza, también aporta textura y personalidad al ambiente. Una cartera de cuero sintético o tela estampada puede convertirse en un elemento decorativo inesperado.

Materiales necesarios:

  • Cartera vieja (preferentemente rígida o semirrígida)
  • Tijera o cúter
  • Ganchos para colgar, pitones o tiras resistentes
  • Taladro manual, punzón o clavo caliente
  • Regla y marcador
  • Tornillos y tarugos (si se fija a la pared)
    cesto organizador de baño

Paso a paso:

  1. Preparar la estructura
    Retirá tapas, solapas o cierres que molesten. La idea es que la cartera quede abierta en la parte superior para funcionar como cesto.
  2. Refuerzo del borde
    Si la boca de la cartera queda blanda, doblá el borde hacia adentro y coselo o pegalo para darle mayor firmeza.
  3. Perforar para colgar
    Realizá dos perforaciones en la parte trasera superior. Deben quedar alineadas para que el cesto cuelgue derecho.
  4. Colocar los ganchos o tiras
    Pasá los ganchos, sogas o tiras recicladas. Si va colgado en el baño, asegurate de usar materiales resistentes a la humedad.
  5. Instalación
    Podés colgarlo detrás de una puerta, en un lateral del placard o fijarlo a la pared con tornillos y tarugos.
LAS MAS LEIDAS

Te puede interesar

El truco japonés para mantener tu casa limpia por más tiempo.

No lo tires: el truco japonés con cosas de la alacena que mantiene la casa sin polvo

Por Sofía Serelli
Cuáles son los colores que eligen las personas narcisistas, según la psicología.

Cuáles son los colores que eligen las personas narcisistas, según la psicología

Por Ignacio Alvarado
Reciclaje inteligente: blísters de pastillas con trucos simples que resuelven tareas cotidianas.

Por qué conviene guardar los blísters de pastillas: 3 usos prácticos en casa

Por Ignacio Alvarado
Nokia N8 podría tener una segunda vida luego de más de 10 años de su lanzamiento.

Chau smartphones: un legendario teléfono Nokia hace un regreso inesperado en 2026

Por Sofía Serelli