Si tenés una cartera vieja y sin uso, tenés un tesoro: el paso a paso para convertirla en un objeto útil

Con materiales que tenés en casa, podrás darle una nueva vida a esa cartera que tenés guardada en el fondo del placard y sin usar desde hace años.

Una cartera vieja guardada en el fondo del placard hay en casi todos los hogares. Tal vez perdió una manija, el cierre ya no corre bien o simplemente dejó de gustar. Sin embargo, antes de descartarla, conviene mirarla con otros ojos: una cartera en desuso puede convertirse en un verdadero tesoro para el reciclaje doméstico.

Sus telas resistentes, cierres, bolsillos y refuerzos internos la vuelven ideal para crear objetos útiles, durables y con estilo, sin gastar dinero extra. Reciclar carteras no solo ayuda a reducir residuos, también permite resolver necesidades cotidianas con lo que ya tenemos en casa.

Reciclaje: cómo hacer un neceser de viaje con una cartera reciclada Los neceseres suelen romperse rápido o resultar caros cuando son de buena calidad. Una cartera vieja, en cambio, ya tiene estructura, cierre y resistencia al uso continuo. Este neceser es ideal para viajes, gimnasio o para llevar en la cartera diaria. Además, al estar hecho con materiales resistentes, suele durar mucho más que uno comprado.

Materiales necesarios: Una cartera en desuso (preferentemente con cierre y forro interior firme)

Tijera

Regla o cinta métrica

Hilo y aguja resistente o silicona líquida / pegamento para telas

Tiza, lápiz o marcador

Cierre reutilizado (opcional, si la cartera no conserva uno útil) neceser de viaje reciclado Paso a paso Elegir la parte más firme

Abrí la cartera y observá qué sectores están en mejor estado. Generalmente, la base y los laterales conservan mejor la estructura. Esos sectores serán ideales para el cuerpo del neceser. Marcar y cortar

Definí el tamaño deseado. Un rectángulo de aproximadamente 25 x 15 cm funciona bien para cosméticos o artículos de higiene. Marcá la forma y cortá con cuidado, respetando el forro si está en buen estado. Rearmar el cuerpo

Doblá la pieza para darle forma de estuche. Si la cartera tenía cierre, intentá conservarlo. En caso contrario, podés coser uno reutilizado o hacer un cierre simple con broche o velcro. Cerrar los laterales

Cose o pegá los costados con puntadas firmes o silicona líquida. Es importante reforzar las esquinas, ya que suelen soportar más peso. Detalles finales

Aprovechá bolsillos internos originales para separar objetos pequeños. Si querés, podés forrar el interior con una tela impermeable reciclada, como una cortina de baño. Recicla una cartera como cesto colgante para baño o placard Otra forma creativa de reciclar una cartera vieja es convertirla en un cesto colgante. Funciona muy bien para guardar productos de baño, accesorios, medias, bufandas o incluso juguetes chicos.

Este cesto colgante no solo organiza, también aporta textura y personalidad al ambiente. Una cartera de cuero sintético o tela estampada puede convertirse en un elemento decorativo inesperado.

Materiales necesarios: Cartera vieja (preferentemente rígida o semirrígida)

Tijera o cúter

Ganchos para colgar, pitones o tiras resistentes

Taladro manual, punzón o clavo caliente

Regla y marcador

Tornillos y tarugos (si se fija a la pared) cesto organizador de baño Paso a paso: Preparar la estructura

Retirá tapas, solapas o cierres que molesten. La idea es que la cartera quede abierta en la parte superior para funcionar como cesto. Refuerzo del borde

Si la boca de la cartera queda blanda, doblá el borde hacia adentro y coselo o pegalo para darle mayor firmeza. Perforar para colgar

Realizá dos perforaciones en la parte trasera superior. Deben quedar alineadas para que el cesto cuelgue derecho. Colocar los ganchos o tiras

Pasá los ganchos, sogas o tiras recicladas. Si va colgado en el baño, asegurate de usar materiales resistentes a la humedad. Instalación

Podés colgarlo detrás de una puerta, en un lateral del placard o fijarlo a la pared con tornillos y tarugos.