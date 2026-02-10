10 de febrero de 2026 - 21:15

Por qué algunas personas se despiertan de noche ante el mínimo ruido, según especialistas

Un portazo lejano o un simple movimiento basta para interrumpir el sueño de algunas personas. Especialistas explican qué ocurre en el cerebro durante la noche.

Comprender el significado, cuida la calidad del descanso durante la noche.

Comprender el significado, cuida la calidad del descanso durante la noche.

Foto:

WEB
Por Redacción

Despertarse en plena madrugada por ruidos casi imperceptibles no siempre tiene que ver con dormir liviano. Para las personas que lo sufren, el descanso durante la noche se ve interrumpido por un estado interno de alerta que el cuerpo mantiene incluso cuando debería desconectarse por completo.

Leé además

Según la psicología, las personas de 60 y 70 años atraviesan estas 9 batallas silenciosas.

Según la psicología, las personas de 60 y 70 años atraviesan estas 9 batallas silenciosas

Por Cristian Reta
La caminata diaria mejora la salud cardiovascular y la calidad de vida de las personas adultas.

Para mantener un corazón sano en personas de 40 años, se necesita un tiempo de caminata específico

Por Lucas Vasquez

Especialistas del sueño coinciden en que estos despertares frecuentes no son casuales. Están asociados a procesos hormonales, mentales y neurológicos que alteran la forma en que el cerebro interpreta los estímulos durante la noche.

persona alerta de noche
Comprender el significado, cuida la calidad del descanso durante la noche.

Comprender el significado, cuida la calidad del descanso durante la noche.

El rol del cortisol y el estado de alerta constante

Para el sitio Sleep Foundation, uno de los factores principales es la alteración del cortisol, la hormona del estrés.

En condiciones normales, sus niveles disminuyen por la noche para facilitar un sueño profundo y reparador. Sin embargo, cuando el cortisol se mantiene elevado, el cuerpo permanece en un estado de vigilancia constante.

  • Este desequilibrio hace que el cerebro reaccione ante estímulos mínimos, como un ruido lejano o un cambio de luz.
  • Aunque la persona esté dormida, el sistema nervioso actúa como si necesitara estar preparado para responder ante una amenaza, interrumpiendo el descanso de forma repetida.

Pensamientos intrusivos que no se apagan al dormir

Otra causa frecuente de los despertares nocturnos es la presencia de pensamientos intrusivos. Son ideas repetitivas, preocupaciones o escenarios mentales que siguen activos incluso cuando el cuerpo intenta descansar.

  • Aunque la persona logre dormirse, el cerebro no entra completamente en modo de reposo. Esto reduce el umbral de tolerancia a los estímulos externos, por lo que cualquier ruido puede provocar un despertar inmediato.
persona alerta de noche

Microdespertares y sueño fragmentado

Los microdespertares son interrupciones breves del sueño que muchas veces no se recuerdan conscientemente.

  • Ocurren varias veces por noche y fragmentan las distintas fases del descanso, impidiendo que el sueño sea verdaderamente reparador.
  • Cuando estos microdespertares son frecuentes, el cerebro permanece más cerca de la vigilia que del sueño profundo.
  • En ese estado, los ruidos externos se procesan con mayor intensidad, facilitando despertares completos ante estímulos mínimos.
persona alerta de noche

Despertarse de noche por ruidos mínimos no es simplemente “tener el sueño liviano”. Para los especialistas, suele estar vinculado a un estado de alerta interno causado por cortisol alterado, pensamientos intrusivos y microdespertares. Comprender estos mecanismos permite abordar el problema desde una perspectiva más profunda.

LAS MAS LEIDAS

Te puede interesar

Las personas buscan esta forma equilibrada de vincularse con los demás.

Las personas que envían mensajes escritos antes que audios poseen 4 rasgos destacados, según la psicología

Por Lucas Vasquez
Ajustar la cena con alimentos más livianos es un paso simple pero efectivo para dormir mejor.

Los 9 alimentos que debemos evitar a la noche para lograr un descanso perfecto

Por Redacción
Este recorrido mental en las personas facilita el descanso sin esfuerzo.

Un método chino logra que las personas se duerman en 2 minutos durante la noche

Por Lucas Vasquez
Estas son las razones más frecuentes por las que te despertás en medio de la noche y no podes volver a dormir.

Fin del misterio: por qué te despertás entre las 2 y las 4 de la mañana y cómo evitarlo desde hoy

Por Sofía Serelli