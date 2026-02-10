Para mantener un corazón sano en personas de 40 años, se necesita un tiempo de caminata específico

A partir de los 40 años, el cuerpo comienza a experimentar cambios silenciosos que influyen directamente en la salud cardiovascular. El metabolismo se vuelve más lento, la presión arterial puede elevarse y el sedentarismo empieza a pasar factura. En personas de esta edad una caminata con minutos específicos ayuda a enfrentar mejor los problemas del corazón.
Este escenario es un anticipo para esquivar los problemas a futuro. La caminata aparece como una de las herramientas más accesibles y efectivas. Pero no cualquier paseo alcanza: la Organización Mundial de la Salud (OMS) detalla cuánto tiempo y cuántos pasos diarios son necesarios para que el corazón realmente obtenga beneficios.
Qué dice la Organización Mundial de la Salud sobre el ejercicio y el corazón
Dentro de sus recomendaciones, la caminata ocupa un lugar central por ser una práctica de bajo impacto y fácil de sostener en el tiempo.
Según la OMS, realizar entre 15 y 30 minutos diarios de caminata ligera ya genera efectos positivos en la salud del corazón.
Este tipo de actividad ayuda a mejorar la circulación, regular la presión arterial y mantener niveles saludables de colesterol, sin exigir un esfuerzo extremo al organismo.
La cantidad de pasos que marca la diferencia después de los 40
Además del tiempo, los especialistas destacan otra alternativa para que el ejercicio tome el camino correcto: la cantidad de pasos diarios.
Caminar entre 7.000 y 10.000 pasos por día está asociado a un menor riesgo de enfermedades cardíacas y mortalidad prematura.
Este rango no implica caminatas intensas ni entrenamientos exigentes. Puede alcanzarse distribuyendo el movimiento a lo largo del día: caminar para hacer compras, subir escaleras o dar breves paseos. Lo clave es la constancia y mantener el cuerpo en movimiento de forma regular.
Por qué caminar protege el corazón con el paso de los años
Caminar de forma habitual fortalece el músculo cardíaco y mejora la eficiencia con la que el corazón bombea sangre.
Además, contribuye a controlar el peso corporal, reducir el estrés y regular los niveles de glucosa en sangre, factores clave en la prevención de enfermedades cardiovasculares.
En personas mayores de 40 años, esta simple actividad también ayuda a contrarrestar los efectos del sedentarismo prolongado.
Cómo incorporar la caminata a la rutina diaria
Los especialistas recomiendan empezar de forma gradual y elegir horarios cómodos para sostener el hábito.
Caminar a paso ligero, pero permitiendo mantener una conversación, es una buena referencia de intensidad adecuada.
No es necesario hacerlo todo de una sola vez
Puede dividirse la caminata en bloques de 10 minutos, aportando beneficios indispensables. Lo importante es alcanzar el tiempo total diario o el rango de pasos recomendado y mantener la regularidad semana tras semana.
Para cuidar el corazón después de los 40 no hacen falta ejercicio físico extremo. Con solo caminar entre 15 y 30 minutos diarios o alcanzar 7000 a 10000 pasos brinda una oportunidad simple y saludable a futuro.