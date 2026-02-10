Para mantener un corazón sano en personas de 40 años, se necesita un tiempo de caminata específico

A partir de los 40 años, el cuerpo comienza a experimentar cambios silenciosos que influyen directamente en la salud cardiovascular. El metabolismo se vuelve más lento, la presión arterial puede elevarse y el sedentarismo empieza a pasar factura. En personas de esta edad una caminata con minutos específicos ayuda a enfrentar mejor los problemas del corazón .

Este escenario es un anticipo para esquivar los problemas a futuro. La caminata aparece como una de las herramientas más accesibles y efectivas. Pero no cualquier paseo alcanza: la Organización Mundial de la Salud (OMS) detalla cuánto tiempo y cuántos pasos diarios son necesarios para que el corazón realmente obtenga beneficios.

La Organización Mundial de la Salud (OMS) destaca que los adultos de 40 años en adelante necesitan incorporar actividad física regular para reducir el riesgo de enfermedades cardiovasculares.

La caminata diaria mejora la salud cardiovascular y la calidad de vida de las personas adultas.

Además del tiempo, los especialistas destacan otra alternativa para que el ejercicio tome el camino correcto: la cantidad de pasos diarios.

Los especialistas recomiendan empezar de forma gradual y elegir horarios cómodos para sostener el hábito.

Caminar a paso ligero, pero permitiendo mantener una conversación, es una buena referencia de intensidad adecuada.

No es necesario hacerlo todo de una sola vez

Puede dividirse la caminata en bloques de 10 minutos, aportando beneficios indispensables. Lo importante es alcanzar el tiempo total diario o el rango de pasos recomendado y mantener la regularidad semana tras semana.

Para cuidar el corazón después de los 40 no hacen falta ejercicio físico extremo. Con solo caminar entre 15 y 30 minutos diarios o alcanzar 7000 a 10000 pasos brinda una oportunidad simple y saludable a futuro.