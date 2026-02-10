Las personas que toman el café solo y puro poseen estos 3 rasgos de la personalidad, según la psicología

Las elecciones diarias sobre cómo tomar el café en la mañana o después de la comida, habla de vos mucho más de lo que creías.

En la cultura argentina, el café es mucho más que una dosis de cafeína para arrancar la mañana; es un ritual social, un compañero de oficina y el confidente de largas charlas. Sin embargo, hay un detalle que divide opiniones: quienes lo cortan con leche y azúcar, y quienes lo prefieren negro, puro y sin concesiones.

Lo que para muchos es simplemente una cuestión de gusto adquirido, para la psicología se ha vuelto un campo de estudio fascinante. Diferentes investigaciones internacionales sugieren que la preferencia por el café solo (o cualquier alimento con perfiles de sabor amargo) podría estar vinculada a rasgos de personalidad específicos que van desde el pragmatismo hasta tendencias más complejas.

El estudio sobre la ingesta de café puro que encendió el debate Uno de los análisis más citados en los últimos años fue realizado por investigadores de la Universidad de Innsbruck, en Austria. El estudio, que contó con una muestra de casi mil personas, analizó la relación entre las preferencias de sabor y ciertos rasgos de personalidad.

Los resultados arrojaron una correlación que sorprendió a propios y ajenos: las personas con una marcada inclinación por los sabores amargos (como el café negro, la tónica o el chocolate con alto porcentaje de cacao) tendían a mostrar rasgos de personalidad más oscuros o antisociales.

Sin embargo, antes de mirar con sospecha a tu colega que toma el espresso sin azúcar, es importante matizar estos datos. No estamos hablando de diagnósticos clínicos, sino de una predisposición hacia el pragmatismo y la firmeza.

Portadas Canva (63) Café: el aliado para tu hígado graso. Más allá de los estudios más provocativos, la psicología del consumo identifica ciertos patrones en quienes eligen la pureza del café: Pragmatismo y eficiencia Quienes prefieren el café solo suelen ser personas que buscan ir directo al grano. No necesitan adornos ni distracciones. En el entorno laboral, se asocian con personalidades que valoran la rapidez y la funcionalidad por sobre la estética. Resistencia al cambio y tradición El café negro es la forma más antigua de consumir la infusión. Los "puristas" suelen ser personas que valoran las raíces, la autenticidad y que no se dejan llevar fácilmente por las modas pasajeras (como los cafés con exceso de jarabes o cremas). Aceptación de la realidad Mientras que el azúcar y la leche suavizan la "dureza" del café, beberlo solo implica aceptar el sabor tal cual es. Esto se traduce en personalidades más directas, que prefieren la verdad cruda antes que una mentira reconfortante. El auge del café de especialidad Es fundamental recordar que, en países como Argentina, la elección del café también está muy influenciada por la salud y la gastronomía. Hoy en día, el auge del café de especialidad ha educado el paladar de muchos: un buen grano tostado correctamente no necesita azúcar porque ya posee notas dulces naturales. Por ende, tomar café negro hoy también es sinónimo de ser un consumidor informado que busca cuidar su metabolismo evitando los ultraprocesados. Café de especialidad / barista El boom del café de especialidad dispara la demanda de baristas en Europa