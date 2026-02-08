Si tenés hígado graso, esta es la cantidad de café que recomiendan los expertos por día

El café ha pasado de ser un simple ritual matutino a convertirse en una herramienta clave para la salud hepática. Recientes evidencias científicas confirman que esta bebida cotidiana tiene el poder d e reducir la inflamación y frenar enfermedades graves como el hígado graso y la cirrosis . Conocé cuántas tazas necesitás hoy.

La cafeína y otros compuestos presentes en el café han captado la atención de la comunidad científica por sus efectos protectores sobre el hígado. Diversos estudios indican que el consumo regular de esta infusión contribuye a mejorar la función hepática, incluso en personas ya diagnosticadas con hígado graso.

Los compuestos bioactivos del café, como los polifenoles y los diterpenos, actúan disminuyendo la inflamación y favoreciendo la regeneración celular. Según investigaciones publicadas en revistas como Springer Nature , esta bebida ayuda a reducir significativamente la incidencia de enfermedades hepáticas crónicas, incluyendo la hepatitis viral y la cirrosis.

Además, el café tiene la capacidad de retrasar la progresión de la fibrosis hepática, que consiste en la acumulación de tejido cicatricial en el órgano . Un beneficio crítico es su asociación con una menor probabilidad de desarrollar carcinoma hepatocelular, el tipo más común de cáncer de hígado.

Incluso el consumo de una sola taza diaria muestra efectos protectores frente al cáncer hepático . Sin embargo, la ciencia ha identificado una dosis específica donde los beneficios para el bienestar diario alcanzan su punto máximo.

La dosis ideal: cuántas tazas marcan la diferencia

La evidencia científica actual sugiere que consumir entre 3 y 4 tazas de café al día es la rutina más efectiva para reducir el riesgo de desarrollar enfermedades hepáticas crónicas. Este hábito no solo apoya la regeneración celular, sino que también se vincula a una disminución de los marcadores de inflamación en la sangre.

Es importante destacar que estos efectos positivos se observan tanto en el café con cafeína como en el descafeinado. No obstante, los expertos advierten no exceder el límite de 400 mg de cafeína al día (unas 4 o 5 tazas), ya que podría generar molestias en personas sensibles.

image

Cómo tomarlo para no arruinar sus beneficios

Para que el café funcione realmente como un aliado de tu metabolismo, la forma de consumo es fundamental. Los beneficios se encuentran en diversas preparaciones, ya sea café filtrado, instantáneo o espresso.

Sin embargo, para maximizar su impacto, los especialistas recomiendan evitar el añadido de azúcar o crema. El consumo excesivo de azúcar está directamente relacionado con el avance silencioso del hígado graso, por lo que endulzar la bebida podría contrarrestar sus propiedades protectoras.

Finalmente, recordá que para obtener estos beneficios, el consumo de café debe acompañarse de una alimentación saludable y cambios en los hábitos de vida. Al adoptar esta rutina simple, estarás ayudando a tu hígado a funcionar mejor y a reducir el daño celular acumulado por el estrés oxidativo diario.