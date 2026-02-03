Si tenés cintas VHS viejas, tenés un tesoro: por qué y cómo reciclarlas con esta maravillosa idea

Las, pero todavía sobreviven en cajas, bibliotecas o altillos. Lejos de ser solo nostalgia, su cintas VHS quedaron obsoletas hace años cinta magnética flexible y resistente puede reciclarse y transformarse en un canasto decorativo tejido, ideal para guardar mantas, revistas o juguetes. Un proyecto simple que convierte tecnología vieja en orden y diseño.
Por qué las cintas VHS son ideales para este proyecto
Aunque no lo parezca, tienen cualidades perfectas para reutilizar:
La
cinta magnética es flexible, como una tira textil
Es
resistente y no se corta fácil
Permite tejer o entrelazar sin romperse
El acabado oscuro queda bien en ambientes modernos
Además, muchas casas todavía guardan varias sin uso.
image
El proyecto: canasto tejido con cinta VHS
La idea es reutilizar la
cinta interna para armar un canasto decorativo, similar a los de fibras naturales, pero con un toque urbano e industrial.
Es liviano, resistente y fácil de mover.
Materiales que vas a necesitar
Todo es accesible y no requiere compras especiales:
Opcional: base de cartón duro o plástico para darle más firmeza.
reciclaje (2)
Cómo hacerlo paso a paso
Abrí las cintas VHS y retirales la cinta magnética.
Cortá tiras largas y parejas.
Usá un molde como guía y comenzá a
entrelazar las tiras.
Ajustá bien el tejido para que quede firme.
Cerrá el borde superior con nudos simples.
Retirá el molde y acomodá la forma.
El resultado es un canasto flexible pero resistente.