Si tenés cintas VHS viejas, tenés un tesoro: por qué y cómo reciclarlas con esta maravillosa idea

Las cintas VHS pueden reciclarse y transformarse en un canasto tejido resistente y decorativo para usar todos los días en casa.

Por Andrés Aguilera

Las cintas VHS quedaron obsoletas hace años, pero todavía sobreviven en cajas, bibliotecas o altillos. Lejos de ser solo nostalgia, su cinta magnética flexible y resistente puede reciclarse y transformarse en un canasto decorativo tejido, ideal para guardar mantas, revistas o juguetes. Un proyecto simple que convierte tecnología vieja en orden y diseño.

Por qué las cintas VHS son ideales para este proyecto

Aunque no lo parezca, tienen cualidades perfectas para reutilizar:

  • La cinta magnética es flexible, como una tira textil

  • Es resistente y no se corta fácil

  • Permite tejer o entrelazar sin romperse

  • El acabado oscuro queda bien en ambientes modernos

Además, muchas casas todavía guardan varias sin uso.

El proyecto: canasto tejido con cinta VHS

La idea es reutilizar la cinta interna para armar un canasto decorativo, similar a los de fibras naturales, pero con un toque urbano e industrial.

Funciona muy bien como:

  • Canasto para mantas livianas

  • Revistero

  • Organizador de juguetes

  • Cesto decorativo para el living o dormitorio

Es liviano, resistente y fácil de mover.

Materiales que vas a necesitar

Todo es accesible y no requiere compras especiales:

  • Cintas VHS viejas

  • Tijera

  • Molde (un tacho, caja o recipiente rígido)

  • Broches o cinta para sujetar durante el armado

Opcional: base de cartón duro o plástico para darle más firmeza.

Cómo hacerlo paso a paso

  • Abrí las cintas VHS y retirales la cinta magnética.

  • Cortá tiras largas y parejas.

  • Usá un molde como guía y comenzá a entrelazar las tiras.

  • Ajustá bien el tejido para que quede firme.

  • Cerrá el borde superior con nudos simples.

  • Retirá el molde y acomodá la forma.

El resultado es un canasto flexible pero resistente.

