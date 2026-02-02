2 de febrero de 2026 - 10:56

No los tires, tenés un tesoro: los 3 árboles que debés podar en febrero para que estallen de frutos en 2026

Descubrí el calendario de poda de febrero y los secretos técnicos para que tus frutales crezcan sanos, den frutos más grandes y eviten plagas destructivas.

El mes de febrero es clave para la poda de los árboles de tu jardín. Prestá atención a las fechas.&nbsp;

Por Sofía Serelli

Febrero marca la cuenta regresiva final para quienes buscan un huerto productivo. Realizar la poda en este momento exacto, aprovechando el descanso vegetativo es la clave para que tus árboles estallen de frutos. Sin embargo, un solo error de cálculo con las heladas o la higiene puede sentenciar a muerte tu cosecha.

El mes de febrero es una cita fundamental. En esta época, las plantas adultas y productivas necesitan una intervención estratégica para regular la relación entre la producción de hojas y la de frutos. La ventaja de hacerlo ahora es que los microorganismos peligrosos están menos activos, reduciendo el riesgo de infecciones.

image

Existen tres tipos de podas esenciales según la edad del ejemplar: de formación (para árboles jóvenes), de limpieza (anual y obligatoria) y de fructificación (cuando ya produce). El objetivo hoy es claro: dirigir los recursos del árbol hacia las partes más productivas.

Los tres frutales que no podés olvidar antes de que termine el mes

El manzano es uno de los protagonistas de febrero. Si te saltás la poda, los frutos crecerán más frágiles; por eso, debés cortar las ramas muertas y aquellas que impiden que el árbol crezca de forma recta. En variedades fuertes, una poda tardía puede ralentizar significativamente los nuevos brotes.

image

El peral también requiere atención inmediata para potenciar la cosecha y adelgazar su copa. Es vital tener delicadeza, ya que sus ramas son más frágiles que las del manzano y requieren herramientas bien afiladas para no dañarlas. Un peral que no se poda envejece prematuramente y sus ramas se doblan hacia el suelo por el peso.

image

Por último, el membrillo necesita una limpieza de ramas cada 4 o 5 años. Al quitar el exceso de madera, el árbol permite que los frutos crezcan más compactos, con mucho más sabor y mejor calidad.

image

El peligro invisible: por qué desinfectar tus herramientas salva al árbol

Un error común que puede arruinar tu jardín hoy mismo es la falta de higiene en las herramientas. Cada corte deja una herida abierta que funciona como puerta de entrada para hongos, bacterias y virus. Usar la misma tijera en un árbol enfermo y luego en uno sano sin desinfectarla es como usar una aguja contaminada.

Para evitar enfermedades fatales como el cáncer bacteriano, seguí estos pasos:

  • Desinfectá con frecuencia: Lo ideal es hacerlo entre planta y planta, o inmediatamente después de cortar una rama sospechosa.
  • Usá productos efectivos: Un pulverizador con alcohol al 70% o una solución de hipoclorito de sodio al 2% elimina la mayoría de los patógenos en segundos.
  • Realizá cortes limpios: Los cortes deben ser en ángulo de 45° para evitar que el agua se acumule en la herida, lo que atrae infecciones.
    image

Aprovechá la luna: los días clave de febrero para una poda exitosa

El calendario lunar de 2026 indica que las fases de la luna influyen directamente en la savia del árbol. Para realizar podas de limpieza, control de vigor y formación, los expertos recomiendan aprovechar la Luna Nueva y la Luna Menguante. En estas fases, la savia desciende y el árbol cicatriza mejor, reduciendo el riesgo de contraer enfermedades.

Para este febrero de 2026, los días más recomendados son luna menguante, del 2 al 16 de febrero, y luna nueva, el 17 de febrero.

