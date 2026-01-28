Cómo podar manzanos, perales y ciruelos antes del 31 de enero para asegurar frutos sanos todo el año

Estamos a pocos días de que cierre la ventana crítica de enero para el mantenimiento del huerto. Muchas personas cometen el error de postergar la poda , sin saber que el reposo vegetativo de este mes es la oportunidad única para garantizar que tus frutales estallen de vigor y salud en la próxima temporada.

Podar no consiste solo en cortar ramas al azar ; es un método delicado que requiere precisión y respeto por la fisiología de cada especie. Si dejás pasar este momento, te arriesgás a que los brotes nuevos sean frágiles o a que el árbol envejezca prematuramente , perdiendo su capacidad de producir frutos de calidad.

Enero es un mes crucial para determinados ejemplares que necesitan renovar sus ramas. El manzano es uno de los más delicados; requiere una poda oportuna ahora porque, si se posterga, sus nuevos brotes pierden resistencia y las ramas pueden debilitarse bajo el peso de la fruta futura.

El peral es otro protagonista de esta temporada. Su poda es muy similar a la del manzano y se centra en cortar las ramas laterales demasiado largas, muertas o enfermas. Realizar esta tarea a tiempo permite que el árbol concentre toda su energía en desarrollar frutos de mejor tamaño y sabor.

Por último, el ciruelo demanda una intervención que elimine las ramas verticales no deseadas (chupones). Al abrir el centro del árbol mediante la poda, facilitás que la luz solar y el aire penetren mejor, lo que influye directamente en la cantidad de ciruelas que podrás cosechar en su temporada.

image

El factor lunar: por qué mirar al cielo antes de cortar

Durante siglos, el ciclo lunar ha guiado estas tareas porque influye en el movimiento de la savia y la humedad del suelo. Para obtener cultivos más saludables, es fundamental coordinar las tijeras con las fases de la luna de este enero de 2026.

La fase de luna menguante, que se da tras la luna llena, es el momento indicado para podar. Con la luna en descenso, la savia está menos concentrada en las ramas y hojas, lo que ayuda a que la planta se recupere más rápido y reduce drásticamente el riesgo de sufrir enfermedades o estrés innecesario.

Luna llena: sábado 3 de enero.

sábado 3 de enero. Cuarto menguante: sábado 10 de enero.

sábado 10 de enero. Luna nueva: domingo 18 de enero.

domingo 18 de enero. Cuarto creciente: lunes 26 de enero. image

El peligro de las herramientas sucias y el corte mal hecho

Un error común que puede arruinar tu huerto es usar herramientas oxidadas o sucias. Cada corte es una herida abierta que funciona como puerta de entrada para hongos, bacterias y virus. Desinfectar las tijeras con alcohol al 70% o cloro diluido entre planta y planta es una regla de oro para no transmitir infecciones.

La técnica de corte también determina el éxito de la cosecha. Se recomienda cortar siempre en ángulo (aproximadamente 45 grados) para evitar que el agua de lluvia o el rocío se acumulen sobre la herida, lo que acelera la cicatrización. Además, para ramas de más de 3 centímetros de diámetro, es vital aplicar una pasta cicatrizante que selle la superficie de inmediato.

image

Finalmente, tené en cuenta el clima antes de salir al jardín: evitá podar si se registran heladas fuertes de menos de -5°C o si el ambiente está muy húmedo. Un día frío pero soleado es el escenario perfecto para asegurar que tus frutales crezcan equilibrados y resistentes durante todo el año.