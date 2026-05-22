22 de mayo de 2026 - 10:34

Ni molde ni panadería: el truco viral con latas de atún para hacer panes de hamburguesa perfectos en casa

Estas recetas de comida casera usan pocos ingredientes y un truco viral con latas de atún para lograr panes perfectos.

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Por Ignacio Alvarado

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La idea llamó la atención porque transforma un objeto cotidiano en una herramienta útil para la cocina. Estas recetas de comida casera no solo ayudan a ahorrar dinero, sino que además permiten obtener resultados más prolijos usando pocos ingredientes y mucha creatividad.

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El secreto está en lavar bien las latas y utilizarlas como aros metálicos durante la cocción o el levado. Así, la masa mantiene una forma uniforme y los panes quedan altos, suaves y listos para cualquier hamburguesa casera. Este tipo de recetas demuestra que la comida también puede resolverse con ingenio.

Además, reutilizar envases es una tendencia cada vez más común en la cocina doméstica. Con pocos ingredientes y herramientas improvisadas, muchas recetas logran resultados sorprendentes sin gastar de más.

Ingredientes (6 panes)

  • 500 g de harina común
  • 10 g de levadura seca
  • 250 ml de agua tibia
  • 2 cucharadas de aceite
  • 1 cucharadita de azúcar
  • 1 cucharadita de sal
  • Latas de atún limpias, sin tapa ni bordes filosos

Estos ingredientes forman la base de muchas recetas de comida casera y panificados simples.

Paso a paso

  • En un bowl, mezclá la levadura, el azúcar y el agua tibia. Dejá reposar unos minutos.
  • Sumá la harina, la sal y el aceite. Integrá todos los ingredientes hasta formar una masa suave.
  • Amasá durante 10 minutos y dejá levar hasta duplicar tamaño.
  • Engrasá las latas de atún previamente limpias.
  • Dividí la masa y colocá cada bollo dentro de las latas para dar forma perfecta a esta comida.
  • Cociná en horno precalentado a 180 °C durante 20 minutos o hasta dorar.

Estas recetas muestran que con pocos ingredientes y un truco simple podés transformar una lata vacía en una herramienta ideal para hacer panes caseros. Una idea viral que convierte la comida diaria en algo mucho más creativo y práctico.

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