Estas recetas de comida casera usan pocos ingredientes y un truco viral con latas de atún para lograr panes perfectos.

En el mundo de las recetas caseras, los trucos simples y económicos son cada vez más populares. Uno de los últimos fenómenos virales en redes sociales propone reutilizar latas de atún vacías como moldes para hacer panes de hamburguesa perfectamente redondos, esponjosos y parejos, sin necesidad de comprar utensilios especiales.

La idea llamó la atención porque transforma un objeto cotidiano en una herramienta útil para la cocina. Estas recetas de comida casera no solo ayudan a ahorrar dinero, sino que además permiten obtener resultados más prolijos usando pocos ingredientes y mucha creatividad.

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El secreto está en lavar bien las latas y utilizarlas como aros metálicos durante la cocción o el levado. Así, la masa mantiene una forma uniforme y los panes quedan altos, suaves y listos para cualquier hamburguesa casera. Este tipo de recetas demuestra que la comida también puede resolverse con ingenio.

Además, reutilizar envases es una tendencia cada vez más común en la cocina doméstica. Con pocos ingredientes y herramientas improvisadas, muchas recetas logran resultados sorprendentes sin gastar de más.

Ingredientes (6 panes) 500 g de harina común

10 g de levadura seca

250 ml de agua tibia

2 cucharadas de aceite

1 cucharadita de azúcar

1 cucharadita de sal

Latas de atún limpias, sin tapa ni bordes filosos Estos ingredientes forman la base de muchas recetas de comida casera y panificados simples. Paso a paso En un bowl, mezclá la levadura, el azúcar y el agua tibia. Dejá reposar unos minutos.

Sumá la harina, la sal y el aceite. Integrá todos los ingredientes hasta formar una masa suave.

hasta formar una masa suave. Amasá durante 10 minutos y dejá levar hasta duplicar tamaño.

Engrasá las latas de atún previamente limpias.

Dividí la masa y colocá cada bollo dentro de las latas para dar forma perfecta a esta comida .

. Cociná en horno precalentado a 180 °C durante 20 minutos o hasta dorar. Estas recetas muestran que con pocos ingredientes y un truco simple podés transformar una lata vacía en una herramienta ideal para hacer panes caseros. Una idea viral que convierte la comida diaria en algo mucho más creativo y práctico.