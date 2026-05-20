Cómo hacer un locro patrio bien argentino: la receta tradicional que pasa de generación en generación

Hablar del 25 de Mayo en Argentina es hablar inevitablemente de locro. Entre todas las recetas de comida patria, este plato ocupa un lugar especial por su historia, sus ingredientes y el valor familiar que representa en cada celebración.

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El locro nació hace siglos como una comida popular y con el tiempo se convirtió en símbolo de las fechas patrias argentinas. Hoy, las mejores recetas siguen pasando de generación en generación, manteniendo intactos los sabores tradicionales.

Aunque existen muchas variantes, los ingredientes básicos del locro se mantienen casi sin cambios. El secreto está en la cocción lenta y en respetar los tiempos para lograr una comida cremosa, abundante y llena de sabor.

Primero, remojá el maíz y los porotos durante toda la noche. Luego colocá todos los ingredientes en una olla grande y cociná a fuego bajo durante varias horas.

Cuando el zapallo se deshaga, la comida comenzará a tomar su textura cremosa característica. Mientras tanto, prepará una salsa aparte con cebolla, aceite, pimentón y ají molido.

El gran secreto de estas recetas está en no apurar la cocción. El locro necesita tiempo para integrar todos los ingredientes y potenciar el sabor de esta histórica comida patria.

Servido bien caliente, el locro sigue siendo una de las recetas más queridas por los argentinos cada 25 de Mayo.