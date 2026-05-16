16 de mayo de 2026 - 10:01

Chipá casero con tan solo 3 ingredientes y en 5 minutos que tengas libre

Siendo de las recetas más fácil podés preparár un delicioso chipá en cuestión de minutos y con pocos ingredientes.

Esta receta casera es ideal para esas tardes de frío.

Por Alejo Zanabria

Si estás buscando una alternativa fácil y sin complicaciones para resolver una comida o acompañar unos mates, esta receta exprés es ideal. Además, es una preparación sin gluten, por lo que se adapta a diferentes tipos de alimentación y aporta una buena dosis de nutrición gracias al queso.

Ingredientes

  • 250 g de almidón de maíz o fécula de mandioca.

  • 200 g de queso rallado.

  • 1 huevo.

Paso a paso para hacer chipa en 5 minutos

  1. En un bol, mezclá el almidón de maíz con el queso rallado. Agregá el huevo y comenzá a integrar hasta obtener una masa homogénea. Si está muy seca, podés añadir una cucharada de leche o agua.

  2. Tomá porciones pequeñas de masa y hacé bolitas del tamaño de una nuez.

  3. Colocá los chipás en una bandeja para horno y llevá a 180 grados por 15 minutos, o hasta que estén dorados y firmes por fuera. También podés hacerlos en una sartén antiadherente a fuego bajo.

  4. Dejalos enfriar unos minutos y ya estarán listos para acompañar cualquier comida o disfrutar como snack saludable.

Esta receta de chipa casero es perfecta para cualquier ocasión. Con pocos ingredientes, resolvés una opción deliciosa en minutos, sin necesidad de amasar ni esperar largos tiempos de horneado. Probalo y sorprendete con su sabor y practicidad.

