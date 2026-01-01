Próxima Luna llena 2026: cuándo será y todas las Lunas llenas de este nuevo año

Este 2026 no será uno más en lo que respecta a la astronomía ya que el calendario nos regala 13 lunas llenas, incluyendo una fascinante "Luna Azul" y varios eventos que prometen teñir el cielo de misticismo y ciencia.
La "Luna del Lobo", la primera del 2026
La Luna se encontrará en uno de los puntos más cercanos a la Tierra (perigeo), lo que la hará lucir un poco más grande y brillante de lo habitual. El nombre proviene de las antiguas tribus de América del Norte, quienes asociaban esta lunación con el momento en que las manadas de lobos aullaban con más fuerza cerca de las aldeas durante el crudo invierno boreal.
Para los argentinos, aunque el pico sea por la mañana, el disco lunar se verá imponente desde la salida de la Luna en la noche del viernes 2 y durante todo el fin de semana.
Trece Lunas llenas en un año
En 2026 podremos disfrutar de trece Lunas llenas, una cada mes excepto en mayo, que contará con dos lunas llenas. Solemos pensar en las lunas llenas en clave mensual, pero el ciclo lunar dura 28 días, con lo que cada dos o tres años, según cómo caigan las lunas llenas, sucede que algún mes tiene dos plenilunios. Es así cuando la Luna llena cae muy a primeros de mes, porque entonces da tiempo a que la próxima luna llena caiga a finales. A esta segunda Luna llena de un mes es a lo que llamamos "Luna azul", que no tiene nada que ver con los colores de la Luna que vemos realmente desde la Tierra.
Otra cosa que puede suceder es que algún año tengamos algún mes, concretamente febrero, que se queda sin plenilunio. Esto no sucederá este año.
El 3 de marzo, la "Luna del Gusano" no solo será llena, sino que protagonizará un eclipse total de Luna. Durante este fenómeno, la Luna atraviesa la sombra de la Tierra y adquiere una tonalidad rojiza, evento que será visible desde toda América, incluida la Argentina.
Mayo nos regala una curiosidad estadística: dos lunas llenas en el mismo mes calendario. La segunda (31 de mayo) se denomina popularmente Luna Azul. Es un momento ideal para la reflexión y la culminación de proyectos iniciados a principios de mes.
Superlunas y Microlunas
El año cerrará con broche de oro con dos superlunas consecutivas en noviembre y diciembre, permitiéndonos apreciar los detalles de la superficie lunar con mayor claridad. En contraste, la luna del 1 de mayo será una "Microluna", viéndose ligeramente más pequeña al encontrarse en su punto más alejado (apogeo).