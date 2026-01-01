Con la llegada del 2026, los entusiastas de la astronomía y quienes siguen los ritmos de la naturaleza ponen su mirada en el cielo para ver este fenómeno.

La próxima Este domingo se verá un eclipse lunar “perfecto” desde Mendoza: será total y con luna llena se suma ya en el calendario lunar de enero de 2026. Será el miércoles 3 de enero por la mañana, así que tanto la noche del 2 como la noche del 3 disfrutaremos de la que será la primera superluna del año, y la cuarta en mes consecutivo siguiendo a la de diciembre de 2025.

Este 2026 no será uno más en lo que respecta a la astronomía ya que el calendario nos regala 13 lunas llenas, incluyendo una fascinante "Luna Azul" y varios eventos que prometen teñir el cielo de misticismo y ciencia.

La "Luna del Lobo", la primera del 2026 La Luna se encontrará en uno de los puntos más cercanos a la Tierra (perigeo), lo que la hará lucir un poco más grande y brillante de lo habitual. El nombre proviene de las antiguas tribus de América del Norte, quienes asociaban esta lunación con el momento en que las manadas de lobos aullaban con más fuerza cerca de las aldeas durante el crudo invierno boreal.

Para los argentinos, aunque el pico sea por la mañana, el disco lunar se verá imponente desde la salida de la Luna en la noche del viernes 2 y durante todo el fin de semana.

Se viene la Superluna de marzo: cuándo y dónde ver la "luna llena del gusano" Próxima Luna llena 2026: cuándo será y todas las Lunas llenas de este nuevo año Trece Lunas llenas en un año En 2026 podremos disfrutar de trece Lunas llenas, una cada mes excepto en mayo, que contará con dos lunas llenas. Solemos pensar en las lunas llenas en clave mensual, pero el ciclo lunar dura 28 días, con lo que cada dos o tres años, según cómo caigan las lunas llenas, sucede que algún mes tiene dos plenilunios. Es así cuando la Luna llena cae muy a primeros de mes, porque entonces da tiempo a que la próxima luna llena caiga a finales. A esta segunda Luna llena de un mes es a lo que llamamos "Luna azul", que no tiene nada que ver con los colores de la Luna que vemos realmente desde la Tierra.