1 de enero de 2026 - 11:05

Próxima Luna llena 2026: cuándo será y todas las Lunas llenas de este nuevo año

Con la llegada del 2026, los entusiastas de la astronomía y quienes siguen los ritmos de la naturaleza ponen su mirada en el cielo para ver este fenómeno.

La Luna llena de junio 2025 se produce el mipercoles 11 de junio.

La Luna llena de junio 2025 se produce el mipercoles 11 de junio.

Foto:

Por Redacción

Leé además

Pan casero con recetas, comida rápida y pocos ingredientes al alcance.

Pan plano de sartén sin horno: se hace en 10 minutos y lleva solo 3 ingredientes

Por Ignacio Alvarado
dieta detox post ano nuevo: el error mas comun y que recomiendan los especialistas

Dieta detox post Año Nuevo: el error más común y qué recomiendan los especialistas

Por Daniela Leiva

Este 2026 no será uno más en lo que respecta a la astronomía ya que el calendario nos regala 13 lunas llenas, incluyendo una fascinante "Luna Azul" y varios eventos que prometen teñir el cielo de misticismo y ciencia.

La "Luna del Lobo", la primera del 2026

La Luna se encontrará en uno de los puntos más cercanos a la Tierra (perigeo), lo que la hará lucir un poco más grande y brillante de lo habitual. El nombre proviene de las antiguas tribus de América del Norte, quienes asociaban esta lunación con el momento en que las manadas de lobos aullaban con más fuerza cerca de las aldeas durante el crudo invierno boreal.

Para los argentinos, aunque el pico sea por la mañana, el disco lunar se verá imponente desde la salida de la Luna en la noche del viernes 2 y durante todo el fin de semana.

Se viene la Superluna de marzo: cuándo y dónde ver la "luna llena del gusano"
Pr&oacute;xima Luna llena 2026: cu&aacute;ndo ser&aacute; y todas las Lunas llenas de este nuevo a&ntilde;o

Próxima Luna llena 2026: cuándo será y todas las Lunas llenas de este nuevo año

Trece Lunas llenas en un año

En 2026 podremos disfrutar de trece Lunas llenas, una cada mes excepto en mayo, que contará con dos lunas llenas. Solemos pensar en las lunas llenas en clave mensual, pero el ciclo lunar dura 28 días, con lo que cada dos o tres años, según cómo caigan las lunas llenas, sucede que algún mes tiene dos plenilunios. Es así cuando la Luna llena cae muy a primeros de mes, porque entonces da tiempo a que la próxima luna llena caiga a finales. A esta segunda Luna llena de un mes es a lo que llamamos "Luna azul", que no tiene nada que ver con los colores de la Luna que vemos realmente desde la Tierra.

Otra cosa que puede suceder es que algún año tengamos algún mes, concretamente febrero, que se queda sin plenilunio. Esto no sucederá este año.

El 3 de marzo, la "Luna del Gusano" no solo será llena, sino que protagonizará un eclipse total de Luna. Durante este fenómeno, la Luna atraviesa la sombra de la Tierra y adquiere una tonalidad rojiza, evento que será visible desde toda América, incluida la Argentina.

Mayo nos regala una curiosidad estadística: dos lunas llenas en el mismo mes calendario. La segunda (31 de mayo) se denomina popularmente Luna Azul. Es un momento ideal para la reflexión y la culminación de proyectos iniciados a principios de mes.

Este domingo se verá un eclipse lunar “perfecto” desde Mendoza: será total y con luna llena
Pr&oacute;xima Luna llena 2026: cu&aacute;ndo ser&aacute; y todas las Lunas llenas de este nuevo a&ntilde;o

Próxima Luna llena 2026: cuándo será y todas las Lunas llenas de este nuevo año

Superlunas y Microlunas

El año cerrará con broche de oro con dos superlunas consecutivas en noviembre y diciembre, permitiéndonos apreciar los detalles de la superficie lunar con mayor claridad. En contraste, la luna del 1 de mayo será una "Microluna", viéndose ligeramente más pequeña al encontrarse en su punto más alejado (apogeo).

LAS MAS LEIDAS

Te puede interesar

Las profecías de Nostradamus para este 2026 son inquietantes: guerras, picos de actividad solar y apagón digital.

3 profecías de Nostradamus para 2026: Guerra de 7 meses, apagón digital y un "fuego del cielo"

Por Cristian Reta
Estos son los 4 signos que activarán su fortuna en 2026.

Chau mala racha: los 4 signos que activarán la fortuna en 2026 y el ritual clave para atraer plata

Por Cristian Reta
Atraé abundancia este 2026 con este truco del Feng Shui: solo necesitás arroz y unas monedas.

Cómo hacer el truco del vaso con arroz y monedas para empezar con todo el 2026

Por Cristian Reta
La psicología y la ciencia explican gestos cotidianos que reflejan autoconfianza telefónica.

Según la psicología, esta costumbre al hablar por teléfono revela alta autoconfianza

Por Ignacio Alvarado