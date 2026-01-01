1 de enero de 2026 - 12:37

Pan plano de sartén sin horno: se hace en 10 minutos y lleva solo 3 ingredientes

Una de las recetas más simples del momento: esta comida casera se prepara con pocos ingredientes y sin usar horno.

Pan casero con recetas, comida rápida y pocos ingredientes al alcance.

Pan casero con recetas, comida rápida y pocos ingredientes al alcance.

Foto:

Por Ignacio Alvarado

Leé además

fresca, facil y sin horno: como hacer una deliciosa y cremosa torta de queso y coco

Fresca, fácil y sin horno: cómo hacer una deliciosa y cremosa torta de queso y coco

Por Daniela Leiva
como hacer un tiramisu saludable: ideal para quienes necesitan mantener la dieta sin dejar el sabor

Cómo hacer un tiramisú saludable: ideal para quienes necesitan mantener la dieta sin dejar el sabor

Por Andrés Aguilera

Esta preparación es perfecta para quienes buscan practicidad sin resignar sabor. En apenas diez minutos, el pan está listo y se adapta a distintas comidas del día. Por eso, estas recetas simples ganan protagonismo en la comida cotidiana, sobre todo cuando los ingredientes son accesibles y económicos.

image
Pan casero con recetas, comida r&aacute;pida y pocos ingredientes al alcance.

Pan casero con recetas, comida rápida y pocos ingredientes al alcance.

Además, el pan plano de sartén se puede usar de múltiples maneras: como base para wraps, tostado para untar o como acompañamiento de guisos y ensaladas. Esa versatilidad explica por qué estas recetas rápidas se instalan cada vez más en la comida diaria, optimizando el uso de ingredientes que casi siempre hay en casa.

Otro punto a favor es que no necesitás experiencia previa ni utensilios especiales. Con un bowl, una sartén y pocos ingredientes, obtenés una comida casera lista en minutos. Así, estas recetas se convierten en aliadas para improvisar y resolver sin complicaciones.

Ingredientes

  • 1 taza de harina común

  • ½ taza de agua

  • 1 pizca de sal

    image
    Pan casero con recetas, comida r&aacute;pida y pocos ingredientes al alcance.

    Pan casero con recetas, comida rápida y pocos ingredientes al alcance.

Paso a paso

  • En un bowl, colocá la harina y la sal. Mezclá bien estos ingredientes, base fundamental de las recetas simples de comida casera.

  • Agregá el agua de a poco y uní hasta formar una masa suave y homogénea. Si hace falta, ajustá con unas gotas más de agua.

  • Dividí la masa en bollitos y aplastalos hasta lograr discos finos, típicos de este tipo de recetas rápidas con pocos ingredientes.

  • Calentá una sartén a fuego medio y cociná cada pan plano durante 2 a 3 minutos por lado, hasta que se dore.

  • Retirá y serví caliente. En minutos tenés una comida casera lista, hecha con ingredientes simples y sin horno.

LAS MAS LEIDAS

Te puede interesar

Esta receta es perfecta para crear el acompañante de cada comida en días de calor.

La receta de una ensalada de atún y vegetales: fresca y rápida para acompañar los primeros platos del 2026

Por Alejo Zanabria
Pan nube con recetas, comida rápida y pocos ingredientes caseros fáciles.

Pan nube de queso: sin harina, con 4 ingredientes y listo en menos de 15 minutos

Por Ignacio Alvarado
facil, rico y rendidor: como hacer un espectacular turron de avena y chocolate

Fácil, rico y rendidor: cómo hacer un espectacular turrón de avena y chocolate

Por Daniela Leiva
Budín casero con recetas, comida simple y ingredientes accesibles para todos.

Budín de naranja sin manteca ni batidora: húmedo, rápido y con pocos ingredientes

Por Ignacio Alvarado