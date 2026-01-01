Pan plano de sartén sin horno: se hace en 10 minutos y lleva solo 3 ingredientes

Una de las recetas más simples del momento: esta comida casera se prepara con pocos ingredientes y sin usar horno.

El pan plano de sartén sin horno se volvió una de esas recetas infalibles para resolver una comida rápida cuando no hay tiempo ni ganas de prender el horno. Con solo tres ingredientes básicos y una cocción express, logra una textura tierna y flexible, ideal para acompañar cualquier plato.

Esta preparación es perfecta para quienes buscan practicidad sin resignar sabor. En apenas diez minutos, el pan está listo y se adapta a distintas comidas del día. Por eso, estas recetas simples ganan protagonismo en la comida cotidiana, sobre todo cuando los ingredientes son accesibles y económicos.

image Pan casero con recetas, comida rápida y pocos ingredientes al alcance. Además, el pan plano de sartén se puede usar de múltiples maneras: como base para wraps, tostado para untar o como acompañamiento de guisos y ensaladas. Esa versatilidad explica por qué estas recetas rápidas se instalan cada vez más en la comida diaria, optimizando el uso de ingredientes que casi siempre hay en casa.

Otro punto a favor es que no necesitás experiencia previa ni utensilios especiales. Con un bowl, una sartén y pocos ingredientes, obtenés una comida casera lista en minutos. Así, estas recetas se convierten en aliadas para improvisar y resolver sin complicaciones.

Ingredientes 1 taza de harina común

½ taza de agua

Agregá el agua de a poco y uní hasta formar una masa suave y homogénea. Si hace falta, ajustá con unas gotas más de agua.

Dividí la masa en bollitos y aplastalos hasta lograr discos finos, típicos de este tipo de recetas rápidas con pocos ingredientes .

Calentá una sartén a fuego medio y cociná cada pan plano durante 2 a 3 minutos por lado, hasta que se dore.

Retirá y serví caliente. En minutos tenés una comida casera lista, hecha con ingredientes simples y sin horno.