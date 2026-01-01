Pan plano de sartén sin horno: se hace en 10 minutos y lleva solo 3 ingredientes

Esta preparación es perfecta para quienes buscan practicidad sin resignar sabor. En apenas diez minutos, el pan está listo y se adapta a distintas comidas del día. Por eso, estas recetas simples ganan protagonismo en la comida cotidiana, sobre todo cuando los ingredientes son accesibles y económicos.
Además, el pan plano de sartén se puede usar de múltiples maneras: como base para wraps, tostado para untar o como acompañamiento de guisos y ensaladas. Esa versatilidad explica por qué estas recetas rápidas se instalan cada vez más en la comida diaria, optimizando el uso de ingredientes que casi siempre hay en casa.
Otro punto a favor es que no necesitás experiencia previa ni utensilios especiales. Con un bowl, una sartén y pocos ingredientes, obtenés una comida casera lista en minutos. Así, estas recetas se convierten en aliadas para improvisar y resolver sin complicaciones.
Ingredientes
1 taza de harina común
½ taza de agua
1 pizca de sal
Paso a paso
En un bowl, colocá la harina y la sal. Mezclá bien estos ingredientes, base fundamental de las recetas simples de comida casera.
Agregá el agua de a poco y uní hasta formar una masa suave y homogénea. Si hace falta, ajustá con unas gotas más de agua.
Dividí la masa en bollitos y aplastalos hasta lograr discos finos, típicos de este tipo de recetas rápidas con pocos ingredientes.
Calentá una sartén a fuego medio y cociná cada pan plano durante 2 a 3 minutos por lado, hasta que se dore.
Retirá y serví caliente. En minutos tenés una comida casera lista, hecha con ingredientes simples y sin horno.