30 de diciembre de 2025 - 14:03

Budín de naranja sin manteca ni batidora: húmedo, rápido y con pocos ingredientes

Una de las recetas más buscadas del momento: esta comida dulce se prepara con pocos ingredientes, rinde más y no necesita batidora.

Por Ignacio Alvarado

La clave de esta preparación está en aprovechar el jugo y la ralladura de naranja, que aportan humedad natural y sabor intenso. Así, estas recetas evitan el uso de manteca sin resignar textura, algo muy valorado en la comida diaria cuando se priorizan ingredientes accesibles y prácticos.

Además, no necesitás batidora ni técnicas complejas. Todo se mezcla a mano en un solo bowl, lo que reduce tiempos y limpieza. Por eso, este tipo de recetas simples gana terreno entre quienes buscan resolver una comida dulce sin complicarse ni sumar demasiados ingredientes.

Otro punto a favor es su versatilidad. El budín admite variantes como azúcar mascabo, harina integral o semillas, sin alterar la base. Esa flexibilidad convierte a estas recetas en aliadas para aprovechar lo que hay en casa y sostener una comida casera y rendidora con pocos ingredientes.

Ingredientes

  • 2 huevos

  • 1 taza de azúcar

  • ½ taza de aceite

  • 1 taza de jugo de naranja

  • Ralladura de naranja

  • 2 tazas de harina leudante

Paso a paso

  • En un bowl, batí los huevos con el azúcar usando un tenedor o cuchara. Este paso inicial es clave en recetas simples y define la textura final de la comida.

  • Agregá el aceite, el jugo y la ralladura de naranja. Mezclá bien para integrar los ingredientes y potenciar el sabor natural.

  • Sumá la harina leudante de a poco, uniendo con movimientos suaves hasta lograr una mezcla lisa, sin grumos, típica de estas recetas caseras.

  • Volcá la preparación en un molde previamente engrasado y llevá a horno medio durante 40 minutos. Así obtenés una comida húmeda y pareja con pocos ingredientes.

  • Dejá enfriar, desmoldá y disfrutá un budín rendidor, ideal para repetir estas recetas sin complicaciones.

Este budín demuestra que una buena comida puede lograrse con técnica simple y ingredientes cotidianos.

