Budín de naranja sin manteca ni batidora: húmedo, rápido y con pocos ingredientes

La clave de esta preparación está en aprovechar el jugo y la ralladura de naranja, que aportan humedad natural y sabor intenso. Así, estas recetas evitan el uso de manteca sin resignar textura, algo muy valorado en la comida diaria cuando se priorizan ingredientes accesibles y prácticos.
Además, no necesitás batidora ni técnicas complejas. Todo se mezcla a mano en un solo bowl, lo que reduce tiempos y limpieza. Por eso, este tipo de recetas simples gana terreno entre quienes buscan resolver una comida dulce sin complicarse ni sumar demasiados ingredientes.
Otro punto a favor es su versatilidad. El budín admite variantes como azúcar mascabo, harina integral o semillas, sin alterar la base. Esa flexibilidad convierte a estas recetas en aliadas para aprovechar lo que hay en casa y sostener una comida casera y rendidora con pocos ingredientes.
Ingredientes
2 huevos
1 taza de azúcar
½ taza de aceite
1 taza de jugo de naranja
Ralladura de naranja
2 tazas de harina leudante
Paso a paso
En un bowl, batí los huevos con el azúcar usando un tenedor o cuchara. Este paso inicial es clave en recetas simples y define la textura final de la comida.
Agregá el aceite, el jugo y la ralladura de naranja. Mezclá bien para integrar los ingredientes y potenciar el sabor natural.
Sumá la harina leudante de a poco, uniendo con movimientos suaves hasta lograr una mezcla lisa, sin grumos, típica de estas recetas caseras.
Volcá la preparación en un molde previamente engrasado y llevá a horno medio durante 40 minutos. Así obtenés una comida húmeda y pareja con pocos ingredientes.
Dejá enfriar, desmoldá y disfrutá un budín rendidor, ideal para repetir estas recetas sin complicaciones.
Este budín demuestra que una buena comida puede lograrse con técnica simple y ingredientes cotidianos.