Una de las recetas más buscadas del momento: esta comida dulce se prepara con pocos ingredientes, rinde más y no necesita batidora.

Budín casero con recetas, comida simple y ingredientes accesibles para todos.

El budín de naranja sin manteca ni batidora se posiciona como una de las recetas favoritas para quienes buscan una comida casera, fácil y rendidora. Con ingredientes simples y pasos mínimos, logra una miga húmeda, aromática y pareja, ideal para el desayuno o la merienda.

La clave de esta preparación está en aprovechar el jugo y la ralladura de naranja, que aportan humedad natural y sabor intenso. Así, estas recetas evitan el uso de manteca sin resignar textura, algo muy valorado en la comida diaria cuando se priorizan ingredientes accesibles y prácticos.

image Budín casero con recetas, comida simple y ingredientes accesibles para todos. Además, no necesitás batidora ni técnicas complejas. Todo se mezcla a mano en un solo bowl, lo que reduce tiempos y limpieza. Por eso, este tipo de recetas simples gana terreno entre quienes buscan resolver una comida dulce sin complicarse ni sumar demasiados ingredientes.

Otro punto a favor es su versatilidad. El budín admite variantes como azúcar mascabo, harina integral o semillas, sin alterar la base. Esa flexibilidad convierte a estas recetas en aliadas para aprovechar lo que hay en casa y sostener una comida casera y rendidora con pocos ingredientes.

Ingredientes 2 huevos

1 taza de azúcar

½ taza de aceite

1 taza de jugo de naranja

Ralladura de naranja

En un bowl, batí los huevos con el azúcar usando un tenedor o cuchara. Este paso inicial es clave en recetas simples y define la textura final de la comida .

Agregá el aceite, el jugo y la ralladura de naranja. Mezclá bien para integrar los ingredientes y potenciar el sabor natural.

Sumá la harina leudante de a poco, uniendo con movimientos suaves hasta lograr una mezcla lisa, sin grumos, típica de estas recetas caseras.

Volcá la preparación en un molde previamente engrasado y llevá a horno medio durante 40 minutos. Así obtenés una comida húmeda y pareja con pocos ingredientes .

Dejá enfriar, desmoldá y disfrutá un budín rendidor, ideal para repetir estas recetas sin complicaciones. Este budín demuestra que una buena comida puede lograrse con técnica simple y ingredientes cotidianos.